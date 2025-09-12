Trả lời bạn đọc

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời (theo đơn vị và địa chỉ cũ trước ngày 1.7.2025) cho các trường hợp sau: Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TP.HCM - Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (27 đường Hữu Nghị, P.Thủ Đức, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Trà Mi (ngụ chung cư 336/24 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6); Sở Nội vụ TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Thanh Thúy (ngụ số 598 Trường Chinh, Q.Tân Bình); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước trả lời đơn của ông Nguyễn Hóa (ngụ số 7 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) và ông Lê Văn Ty (ngụ số 113/28 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, TP.HCM); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Bùi Tấn Sang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phát Vina (ngụ số 105A Nguyễn Trãi, TT.Quảng Phú, H.Cư M'gar); Viện KSND tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của ông Nguyễn Quang Liêm (ngụ số 14 Trần Bình Trọng, P.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.Hải Phòng trả lời đơn của bà Đoàn Thị Đua (ngụ thôn Cấp Lực, xã Vĩnh Hải, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng; nay là xã Vĩnh Hải, TP.Hải Phòng); Cơ quan CSĐT - Công an TP.Đà Nẵng trả lời đơn của ông Lâm Văn Sung (ngụ tổ 1, thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Hồ Nguyễn Ngọc Hằng (ngụ số 001, ấp 1C, xã Phước Thái, H.Long Thành) cùng một số người dân có tên trong đơn; Viện KSND Khu vực 5 (trước là Viện KSND H.Năm Căn) - tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Phạm Đình Nhật Duy (ngụ số 38 đường Võ Thị Sáu, khóm 7, TT.Năm Căn, H.Năm Căn, tỉnh Cà Mau); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Trần Quang Khịnh (ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai) và một số người dân khác có tên trong đơn); UBND tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của ông Nguyễn Trần Nam (ngụ đường Tua 7, ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, H.Đức Hòa, tỉnh Long An; nay là xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) cùng một số hộ dân khác có tên trong đơn; Ngân hàng TMCP Kiên Long (40-42-44 Phạm Hồng Thái, P.Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) trả lời đơn của bà Đào Mỹ Nhàn và ông Nguyễn Đình Quyến (ngụ số 108/23 Trần Văn Quang, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM)…

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.