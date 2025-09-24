'Mưa tim' cho tiếp viên xe buýt giúp đỡ hành khách bị ngất

Theo clip, một nữ sinh viên mệt mỏi, bất ngờ ngất xỉu ngay trên xe buýt. Nữ tiếp viên xe buýt liền đến gần hỗ trợ, sơ cứu, nhắc lái xe chở khách đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hành động trách nhiệm, tận tâm của nữ phụ xe và bác tài đã giúp hành khách vượt qua nguy hiểm, sức khỏe ổn định lại.

Chị Oanh hỗ trợ hành khách trên xe buýt ẢNH: NVCC

Sự hỗ trợ kịp thời

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Đỗ Thị Oanh (35 tuổi), tiếp viên xe buýt tuyến số 39 (Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội) từ Công viên Nghĩa Đô về Mai Động (Hà Nội) cho biết, cách đây ít ngày, vào khoảng 7 giờ 20 khi xe chạy đến điểm CT5 Sông Đà - Phạm Hùng, một nữ hành khách trẻ có biểu hiện mệt mỏi. Chị liền đến hỏi thăm và nghe hành khách này than trong người khó chịu, không được khỏe.

Ít giây sau, hành khách ngã xuống bất tỉnh. Chị bế cô gái lên, sơ cứu và báo với bác tài, nhân viên điều hành để chở khách đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Hành khách này là một nữ sinh viên đi vé tháng.

"Lúc đầu mình bất ngờ và lo lắng vì thấy khách trong trạng thái đó. Tuy nhiên, bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại để lo cho bạn ấy và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Vì bạn ấy đã bất tỉnh nên mình chỉ biết sơ cứu trong lúc chờ đến cơ sở y tế", chị Oanh kể.

Nữ phụ xe yêu thích công việc của bản thân ẢNH: NVCC

Khi đến Bệnh viện Hồng Ngọc, chị Oanh và các hành khách khác đưa cô gái xuống nhưng không nổi nên đành nhờ tài xế. Sau đó, bác tài và phụ xe bàn giao cô gái cho bác sĩ và nhờ gọi điện để người nhà đến chăm sóc.

Vì trên xe còn nhiều hành khách nên bác tài và phụ xe tiếp tục hành trình để không ảnh hưởng thời gian của mọi người. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, tình hình sức khỏe của nữ sinh viên đã dần ổn định.

Hết lòng với hành khách

Chị Oanh gắn bó với nghề tiếp viên xe buýt 10 năm nay. Chị thường xuyên giúp đỡ hành khách khuyết tật, đi lại khó khăn trên xe. Khi gặp người nghèo, bệnh nhân không đủ tiền đi xe buýt, chị sẵn sàng hỗ trợ vé cho họ. Chị xem đó là điều nên làm, sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng.

"Nghề phụ xe buýt cũng có chút vất vả, nhất là vào những giờ cao điểm, khách đông. Thời gian đầu ở trên xe liên tục, tôi luôn gặp tình trạng chao đảo, đứng không cân bằng. Dần dần theo thời gian, tôi quen với công việc, không thấy khó khăn nữa, người khác làm được thì bản thân cũng làm được", chị Oanh nói.

Nữ nhân viên này có 2 con, con lớn học lớp 9, đứa thứ 2 học lớp 7. Thu nhập từ nghề phụ xe không cao nhưng chị luôn biết cách chắt chiu để lo cho các con ăn học và trang trải cuộc sống. Thời gian tới, chị tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, gắn bó với hành khách qua những chuyến đi.

Anh Đinh Quang Minh (39 tuổi, lái xe buýt tuyến 39) cho hay, khi biết nữ sinh viên gặp vấn đề về sức khỏe, anh liền nói với những hành khách khác trên xe thông cảm, để ưu tiên chở cô gái đến bệnh viện sớm nhất. Đây là lần thứ 2 anh gặp trường hợp tương tự và cách xử lý cũng như lần đầu. Anh Minh gắn bó với công việc này đã 8 năm, luôn hỗ trợ hành khách trong khả năng và xem việc đến với nghề như cái duyên.

"Hồi trước tôi lái xe tải nhưng sau đó chuyển sang lái xe buýt để có thời gian ở gần gia đình hơn. Công việc nào cũng có vất vả nên tôi không bao giờ than vãn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để có thu nhập nuôi gia đình. Khi gặp trường hợp cần giúp đỡ, ai cũng sốt sắng lo lắng, mình không thể vô cảm khoanh tay đứng nhìn", anh Minh chia sẻ.

Lãnh đạo Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội đánh giá đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần hết lòng vì hành khách, đồng thời tạo sự tin tưởng và an tâm cho mọi người khi lựa chọn xe buýt công cộng.

"Những việc làm như thế xứng đáng được ghi nhận, lan tỏa và nhân rộng để hình ảnh xe buýt ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong mắt người dân", đại diện đơn vị cho biết.