Xu hướng hành khách đặt vé online, nên lượng mua vé tàu trực tiếp giảm

Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo vé tàu Tết Bính Ngọ 2027 được mở bán từ ngày 20.9. Mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Dù giá vé tàu Tết Bính Ngọ 2027 tăng 5-10% so với các năm trước, nhưng nhiều hành khách vẫn quyết định chuyển sang đi tàu để về quê đón tết.

Ga Sài Gòn khá thông thoáng trong những ngày bán vé tàu tết do lượng khách đặt online tại nhà tăng cao ẢNH: AN VY

Chỉ cần khoảng 10 phút lấy số thứ tự và chờ đợi, hành khách đã được phục vụ ẢNH: AN VY

Chị Nguyễn Thúy Loan (35 tuổi), ngụ P.Cát Lái, TP.HCM (trước là P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức) đã đi hơn 12 km đến ga Sài Gòn để mua vé. Chị Loan chia sẻ: "Gần 10 năm rồi mình mới lại đi tàu tết. Bình thường, mình đi máy bay với giá vé khoảng 3 triệu đồng. Nhưng năm nay, mình biết tin sân bay Vinh dừng hoạt động đến cuối năm để sửa chữa. Không biết khi nào sân bay mở lại, nên mình quyết định mua vé tàu để kịp về quê cùng con gái 4 tuổi".

Chị Loan cho biết chị chi 5,5 triệu đồng cho vé tàu khứ hồi, nhưng do vé chặng ngắn từ Vinh vào TP.HCM đã hết, chị phải mua luôn vé chặng Hà Nội - TP.HCM, tốn thêm 500.000 đồng. "Ngồi tàu mất nhiều giờ đồng hồ, bất tiện hơn máy bay, lại tốn thêm chi phí ăn uống dọc đường. Nhưng 2-3 năm mình mới về quê một lần, nên vẫn thấy xứng đáng", chị nói.

Chị Loan kiểm tra lại thông tin vé tàu ẢNH: AN VY

Theo chị Loan, giá vé tàu tết không chênh lệch quá nhiều so với vé máy bay, nhưng do sân bay Vinh đang sửa chữa, nhiều người chuyển sang mua vé tàu cả online lẫn trực tiếp.

Anh Đậu Sơn (34 tuổi), làm việc tại P.Xuân Hòa, TP.HCM (trước là P.6, Q.3) cũng chọn tàu hỏa để về ga Vinh cùng gia đình 5 người, với tổng chi phí vé gần 23 triệu đồng. Anh chia sẻ: "Năm nay, gia đình có nhiều thời gian hơn nên muốn đưa các con trải nghiệm tàu Bắc - Nam. Mọi năm, nhà mình thường đi máy bay, nhưng năm nay giá vé máy bay tăng cao, do phải di chuyển ra sân bay khác do sân bay Vinh hiện đang đóng cửa. Vì thế, nhà mình quyết định đi tàu. Dù mất thời gian hơn, cả nhà vẫn quyết định để các cháu có trải nghiệm mới".

Anh Sơn chi gần 23 triệu đồng cho 5 vé khứ hồi về quê ăn tết ẢNH: AN VY

Anh Sơn kể thêm rằng ở ga Sài Gòn, nhiều người nói rằng không ngờ vé online lại hết nhanh như vậy. "Mình đến ga mua vé trực tiếp ngay sau khi biết thông báo mở bán. May mắn là vẫn tìm được vé", anh nói.

Anh Vinh, nhân viên tại ga Sài Gòn tư vấn giá vé tàu tết năm nay tăng do ngành đường sắt đưa vào khai thác 150 toa xe mới. Mức giá cao nhất cho giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến Sài Gòn - Hà Nội vào dịp cao điểm là 3,75 triệu đồng. Còn khoang VIP có vé là 7,35 triệu đồng mỗi giường dành cho khách có không gian riêng tư hơn. Bên cạnh đó, có nhiều ưu đãi dành cho khách như mua vé xa ngày giảm 5-15%, vé tập thể giảm 2-12%, vé khứ hồi giảm 5% cho chặng về, sinh viên giảm 10-20%, giảm giá cho người cao tuổi, trẻ em...

Tại ga Sài Gòn, không khí mua vé khá nhộn nhịp nhưng trật tự. Nhiều hành khách mang theo con cái hoặc giấy khai sinh để thuận tiện mua vé cho trẻ em. Nhân viên nhà ga hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn chi tiết về các loại vé và chính sách ưu đãi.

Số lượng khách đến ga Sài Gòn chờ mua vé không quá nhiều ẢNH: AN VY

Chị Phạm Loan (32 tuổi), ngụ gần chợ Tân Bình (TP.HCM) đến ga để mua vé cho bố mẹ và cháu về Nam Định đón tết, với tổng chi phí 3 vé hơn 11 triệu đồng. Chị chia sẻ: "Gần tết, tôi muốn bố mẹ được về quê an toàn và thoải mái. Dù giá vé tàu có tăng nhưng đây vẫn là lựa chọn hợp lý nhất".

Sau thời gian chờ đợi, chị Loan đã mua được vé cho bố mẹ của mình ẢNH: AN VY

Bố con chị Loan cho rằng vé tàu tết năm nay tăng cao nhưng đây vẫn là lựa chọn hợp lý nhất ẢNH: AN VY



