Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Xu hướng hành khách đặt vé online, nên lượng mua vé tàu trực tiếp giảm

An Vy
An Vy
23/09/2025 14:30 GMT+7

Theo ghi nhận tại ga Sài Gòn, nhiều người nhất là bạn trẻ đã có mặt từ sớm để lấy số thứ tự mua vé. Tuy nhiên, nhà ga vẫn khá thông thoáng do xu hướng đặt vé online ngày càng phổ biến. Lượng khách mua vé trực tiếp giảm, giúp thủ tục diễn ra nhanh chóng.

Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo vé tàu Tết Bính Ngọ 2027 được mở bán từ ngày 20.9. Mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. 

Dù giá vé tàu Tết Bính Ngọ 2027 tăng 5-10% so với các năm trước, nhưng nhiều hành khách vẫn quyết định chuyển sang đi tàu để về quê đón tết.

Hành khách đổ xô mua vé tàu tết - Ảnh 1.

Ga Sài Gòn khá thông thoáng trong những ngày bán vé tàu tết do lượng khách đặt online tại nhà tăng cao

ẢNH: AN VY

Hành khách đổ xô mua vé tàu tết - Ảnh 2.

Chỉ cần khoảng 10 phút lấy số thứ tự và chờ đợi, hành khách đã được phục vụ

ẢNH: AN VY

Chị Nguyễn Thúy Loan (35 tuổi), ngụ P.Cát Lái, TP.HCM (trước là P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức) đã đi hơn 12 km đến ga Sài Gòn để mua vé. Chị Loan chia sẻ: "Gần 10 năm rồi mình mới lại đi tàu tết. Bình thường, mình đi máy bay với giá vé khoảng 3 triệu đồng. Nhưng năm nay, mình biết tin sân bay Vinh dừng hoạt động đến cuối năm để sửa chữa. Không biết khi nào sân bay mở lại, nên mình quyết định mua vé tàu để kịp về quê cùng con gái 4 tuổi".

Chị Loan cho biết chị chi 5,5 triệu đồng cho vé tàu khứ hồi, nhưng do vé chặng ngắn từ Vinh vào TP.HCM đã hết, chị phải mua luôn vé chặng Hà Nội - TP.HCM, tốn thêm 500.000 đồng. "Ngồi tàu mất nhiều giờ đồng hồ, bất tiện hơn máy bay, lại tốn thêm chi phí ăn uống dọc đường. Nhưng 2-3 năm mình mới về quê một lần, nên vẫn thấy xứng đáng", chị nói.

Hành khách đổ xô mua vé tàu tết - Ảnh 3.

Chị Loan kiểm tra lại thông tin vé tàu

ẢNH: AN VY

Theo chị Loan, giá vé tàu tết không chênh lệch quá nhiều so với vé máy bay, nhưng do sân bay Vinh đang sửa chữa, nhiều người chuyển sang mua vé tàu cả online lẫn trực tiếp.

Anh Đậu Sơn (34 tuổi), làm việc tại P.Xuân Hòa, TP.HCM (trước là P.6, Q.3) cũng chọn tàu hỏa để về ga Vinh cùng gia đình 5 người, với tổng chi phí vé gần 23 triệu đồng. Anh chia sẻ: "Năm nay, gia đình có nhiều thời gian hơn nên muốn đưa các con trải nghiệm tàu Bắc - Nam. Mọi năm, nhà mình thường đi máy bay, nhưng năm nay giá vé máy bay tăng cao, do phải di chuyển ra sân bay khác do sân bay Vinh hiện đang đóng cửa. Vì thế, nhà mình quyết định đi tàu. Dù mất thời gian hơn, cả nhà vẫn quyết định để các cháu có trải nghiệm mới".

Hành khách đổ xô mua vé tàu tết - Ảnh 4.

Anh Sơn chi gần 23 triệu đồng cho 5 vé khứ hồi về quê ăn tết

ẢNH: AN VY

Anh Sơn kể thêm rằng ở ga Sài Gòn, nhiều người nói rằng không ngờ vé online lại hết nhanh như vậy. "Mình đến ga mua vé trực tiếp ngay sau khi biết thông báo mở bán. May mắn là vẫn tìm được vé", anh nói.

Anh Vinh, nhân viên tại ga Sài Gòn tư vấn giá vé tàu tết năm nay tăng do ngành đường sắt đưa vào khai thác 150 toa xe mới. Mức giá cao nhất cho giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến Sài Gòn - Hà Nội vào dịp cao điểm là 3,75 triệu đồng. Còn khoang VIP có vé là 7,35 triệu đồng mỗi giường dành cho khách có không gian riêng tư hơn. Bên cạnh đó, có nhiều ưu đãi dành cho khách như mua vé xa ngày giảm 5-15%, vé tập thể giảm 2-12%, vé khứ hồi giảm 5% cho chặng về, sinh viên giảm 10-20%, giảm giá cho người cao tuổi, trẻ em...

Hành khách đổ xô mua vé tàu tết - Ảnh 5.

Tại ga Sài Gòn, không khí mua vé khá nhộn nhịp nhưng trật tự. Nhiều hành khách mang theo con cái hoặc giấy khai sinh để thuận tiện mua vé cho trẻ em. Nhân viên nhà ga hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn chi tiết về các loại vé và chính sách ưu đãi.

Hành khách đổ xô mua vé tàu tết - Ảnh 6.

Số lượng khách đến ga Sài Gòn chờ mua vé không quá nhiều

ẢNH: AN VY

Chị Phạm Loan (32 tuổi), ngụ gần chợ Tân Bình (TP.HCM) đến ga để mua vé cho bố mẹ và cháu về Nam Định đón tết, với tổng chi phí 3 vé hơn 11 triệu đồng. Chị chia sẻ: "Gần tết, tôi muốn bố mẹ được về quê an toàn và thoải mái. Dù giá vé tàu có tăng nhưng đây vẫn là lựa chọn hợp lý nhất".

Hành khách đổ xô mua vé tàu tết - Ảnh 7.

Sau thời gian chờ đợi, chị Loan đã mua được vé cho bố mẹ của mình

ẢNH: AN VY

Hành khách đổ xô mua vé tàu tết - Ảnh 8.

Bố con chị Loan cho rằng vé tàu tết năm nay tăng cao nhưng đây vẫn là lựa chọn hợp lý nhất

ẢNH: AN VY


Tin liên quan

Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) - TP.HCM: Hành trình hơn 4 giờ/ngày của các công chức trẻ

Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) - TP.HCM: Hành trình hơn 4 giờ/ngày của các công chức trẻ

Từ thứ hai đến thứ sáu, những chuyến xe mang biển hiệu "Xe đưa rước công chức, viên chức" lại lăn bánh, đưa hàng chục người từ Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đến TP.HCM làm việc và trở về tổ ấm.

Bộ ảnh ấn tượng đón tàu metro từ Bến Thành về quê… Thủ Đức ăn tết

Khám phá thêm chủ đề

Ga Sài Gòn Về quê tàu hỏa vé tàu tết hành khách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận