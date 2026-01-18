Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Cô dâu chú rể là hàng xóm, chia khung giờ đãi tiệc

Dương Lan
Dương Lan
18/01/2026 13:00 GMT+7

Hai gia đình đối diện nhau, cô dâu chú rể là hàng xóm từ thuở nhỏ đến ngày nên duyên vợ chồng. Việc chia khung giờ đãi tiệc trong ngày vui vì nhà quá gần đã viết nên câu chuyện cưới hỏi đặc biệt, khiến cư dân mạng thích thú.

Những hình ảnh về đám cưới dễ thương này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đoạn clip được chia sẻ, chú rể cùng phái đoàn họ nhà trai đã rước cô dâu về nhà, nhưng họ hàng, bạn bè vẫn chưa ra khỏi cổng nhà gái. Nhiều người cho rằng, việc hai gia đình ở gần nhau giúp cuộc sống của cặp đôi thuận tiện hơn: cô dâu không phải làm dâu xa nhà, chú rể cũng không vất vả mỗi lần về thăm ba mẹ vợ.

Từng ghét nhau, cả xóm đều biết

Nhân vật chính trong câu chuyện là cô dâu Nguyễn Thị Diệu Hương (26 tuổi) và chú rể Đỗ Huy Bảy (31 tuổi), cùng sinh sống tại phường Đông Tiến, Thanh Hóa. Đám cưới của họ diễn ra cuối năm 2025, nhưng chỉ được nhiều người biết đến gần đây khi hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội.

Cô dâu chú rể là hàng xóm, chia khung giờ đãi tiệc - Ảnh 1.

Cặp đôi hạnh phúc trong đám hỏi tại nhà gái

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Hương cho biết chị sinh ra ở quê nhưng từ nhỏ được ba mẹ đưa vào TP.HCM sinh sống. Đến năm 7 tuổi, gia đình có việc nên chuyển về Thanh Hóa, cũng từ đó chị gặp người chồng hiện tại. Thuở nhỏ, hai người chơi chung trong nhóm bạn cùng xóm, nhưng do anh Bảy thường xuyên chọc ghẹo nên chị Hương không có thiện cảm, thậm chí còn "ghét" anh hàng xóm.

Cả xóm đều biết hai người không ưa nhau. Thế nhưng, từ chỗ bị ghét, anh Bảy lại nảy sinh tình cảm với chị Hương. Năm 2013, anh Bảy vào TP.HCM học đại học và làm việc. Năm năm sau, chị Hương ra Hà Nội học tập sau khi tốt nghiệp cấp 3.

"Thời điểm đó, cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng vì chưa cùng định hướng tương lai nên dù anh ấy miệt mài theo đuổi, mình vẫn từ chối", chị Hương chia sẻ.

Cô dâu chú rể là hàng xóm, chia khung giờ đãi tiệc - Ảnh 2.

Là hàng xóm của nhau, hai người nên duyên vợ chồng

ẢNH: NVCC

Tháng 8.2022, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Hương quyết định vào TP.HCM làm việc để trải nghiệm cuộc sống mới. Công ty đầu tiên chị làm việc vô tình nằm gần công ty của anh Bảy, chỉ cách nhau khoảng 150 m. Trong một lần được chị gái nhờ gửi đồ cho anh Bảy, chị Hương biết được địa chỉ nơi anh làm việc nhưng giữ kín.

Cô dâu chú rể là hàng xóm, chia khung giờ đãi tiệc - Ảnh 3.

Nhiều người bất ngờ với chuyện tình của hai người hàng xóm

ẢNH: NVCC

Đến tết năm 2023, chị mới cho anh biết chuyện. Dịp này, cả hai cùng về Thanh Hóa đón tết nên trò chuyện bình thường và hẹn khi vào TP.HCM sẽ cùng nhau đi uống cà phê. Sau đó vì công việc, chị Hương vào TP.HCM trước, còn anh Bảy ở lại quê thêm nửa tháng. Trong lúc nhắn tin trò chuyện, chị Hương nói vui rằng nếu anh vào sớm sẽ mời anh một ly nước. Chỉ ít phút sau, anh Bảy gửi cho chị thông tin đổi vé máy bay, quyết định bay vào TP.HCM ngay ngày hôm sau.

Khi được hỏi vì sao lại quyết định vội vàng như vậy, anh Bảy nói: "Có cơ hội là phải vào ngay, nếu bỏ lỡ sẽ hối hận suốt đời". Với chị Hương, đó là kỷ niệm tình yêu đáng nhớ nhất. Sau khi anh Bảy vào TP.HCM, cả hai gặp gỡ thường xuyên.

Phân chia khung giờ đãi tiệc

Do hai nhà quá gần nhau, để tránh gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt chung, nhà gái quyết định dựng rạp trong khuôn viên nhà. Phần rạp phía nhà trai được dựng ngoài đường sau khi xin phép chính quyền địa phương.

Cô dâu chú rể là hàng xóm, chia khung giờ đãi tiệc - Ảnh 4.

Đám cưới của cặp đôi nhận nhiều lời chúc phúc

ẢNH: NVCC

Ở lễ ăn hỏi, hai gia đình tổ chức đãi khách riêng tại mỗi nhà. Vì khoảng cách quá gần và lượng khách mời trùng nhau khá nhiều, nhà trai đãi tiệc vào buổi sáng, nhà gái đãi tiệc vào buổi chiều. Nhiều khách mời nói vui được dịp "ăn tiệc đã đời", sáng dự tiệc nhà trai, chiều sang nhà gái.

Đến ngày cưới, hai gia đình thống nhất đãi tiệc chung tại nhà hàng. "Vì lấy chồng gần nên sau khi rước dâu vào buổi sáng, buổi chiều mình đã có thể lại mặt, chạy sang nhà ba mẹ ruột chơi. Mình không có cảm giác nhớ nhà khi lấy chồng, lúc nào muốn là có thể về ngay", cô dâu chia sẻ.

Chú rể Huy Bảy cho biết thêm: "Ba mẹ hai bên khá gần gũi và thân thiết vì đã hiểu rõ nếp sống, tính cách của nhau từ trước nên ít bỡ ngỡ, dễ tin tưởng. Chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến du lịch xuyên Việt trước khi có em bé".

