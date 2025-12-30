Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Ấn tượng khó phai của nhà trai Ấn Độ khi hỏi cưới cô dâu Việt

Dương Lan
Dương Lan
30/12/2025 20:45 GMT+7

Lần đầu sang Việt Nam hỏi cưới con dâu, gia đình nhà trai Ấn Độ không giấu được sự ngạc nhiên trước những lễ vật cầu kỳ, nghi thức trang trọng trong đám hỏi truyền thống. Dù có nhiều khác biệt văn hóa, họ vẫn vui vẻ nhập gia tùy tục và dành nhiều lời khen cho sự chỉn chu, tinh tế của gia đình cô dâu Việt.

Khoảnh khắc mẹ chồng người Ấn Độ cùng mẹ cô dâu trao của hồi môn khiến nhiều người xúc động. Với cô dâu Việt, nghi thức ấy không chỉ là trao quà, mà còn là sự thừa nhận, yêu thương và gắn kết hai gia đình Việt - Ấn.

Chấp nhận những khác biệt

Chị Nguyễn Thị Thu Tuyết (24 tuổi, TP.HCM) làm trong lĩnh vực marketing và xây dựng thương hiệu, còn chồng tương lai của chị là anh Rohit Parab (36 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) là giám đốc công nghệ của một công ty ở Bangalore (Ấn Độ).

Lễ đính hôn của chị Tuyết diễn ra tại TP.HCM cách đây hơn một tháng nhưng gần đây hình ảnh buổi lễ được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Dù khác biệt về văn hóa, buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng nhờ sự đồng lòng của hai gia đình.

Ấn tượng khó phai của nhà trai Ấn Độ khi hỏi cưới cô dâu Việt - Ảnh 1.

Chú rể Ấn Độ cùng gia đình sang hỏi cưới cô dâu Việt

Ba chồng chị Tuyết thông thạo tiếng Anh nên chị có thể trực tiếp chia sẻ ý nghĩa từng nghi thức cưới hỏi Việt Nam. Hai gia đình thống nhất nguyên tắc "nhập gia tùy tục": các đám lễ tổ chức tại Việt Nam theo phong tục nhà gái, còn lễ cưới tại Ấn Độ sẽ theo truyền thống nhà trai.

"Mình chọn áo dài màu trắng. Trong văn hóa Hindu, màu trắng thường kiêng trong hỷ sự vì gắn với tang tóc. Nhưng khi hiểu đây là nét đẹp trong đám cưới Việt, ba mẹ chồng đã gạt bỏ kiêng kỵ, vui vẻ đón nhận và còn khen buổi lễ rất trang trọng", chị Tuyết chia sẻ.

Trong lễ ăn hỏi, gia đình nhà trai không giấu được sự bất ngờ trước 6 mâm quả được kết hoa tươi công phu với trầu cau, bánh cốm, xôi… Ba mẹ và em trai của anh Rohit đặc biệt thích thú với nghi thức nạp tài - phong tục thể hiện sự chu toàn của nhà trai dành cho nhà gái.

Theo phong tục miền Nam Ấn Độ, đám hỏi và đám cưới thường đãi tiệc chay. Trong khi đó, gia đình chị Tuyết đãi tiệc mặn cho khách. Để vẹn cả đôi đường, chị đặt riêng nhà hàng làm món chay Ấn Độ để mời gia đình chồng. Chị Tuyết sẽ chính thức lên xe hoa vào tháng 3.2026.

Ấn tượng khó phai của nhà trai Ấn Độ khi hỏi cưới cô dâu Việt - Ảnh 2.

Hai bà thông gia trao quà cho cô dâu

Nên duyên từ… tô bánh canh

Cơ duyên của cặp đôi bắt đầu từ chuyến du lịch Việt Nam của anh Rohit đầu năm 2024. Thay vì đưa anh đến nhà hàng sang trọng, chị Tuyết rủ anh ăn bánh canh cua vỉa hè. Không ngại quán xá, anh ăn hết tô và liên tục khen ngon. "Một lần khác, anh nhắn đặt trà sữa giao đến văn phòng cho mình. Mình chạy xuống nhận thì bất ngờ thấy anh đứng đó, tay cầm bó hoa, nở nụ cười rạng rỡ. Anh đã bí mật bay sang Việt Nam chỉ để tạo bất ngờ", chị Tuyết kể lại.

Điều khiến chị tin anh sẽ là người bạn đời đồng hành cùng mình chính là sự tôn trọng và tình cảm anh dành cho gia đình chị. Biết ông ngoại chị thích ăn cà ri dê, anh mang gia vị chính gốc từ Ấn Độ sang, thậm chí mang cả nồi inox để tự tay nấu mời ông.

Lần đầu đến Bangalore thăm gia đình bạn trai, chị Tuyết bất ngờ vì cuộc sống ở đây khá thoải mái, mọi thứ khác xa hình dung trước đó. Những lúc thèm món Việt, chị mở app dịch trên điện thoại để cùng nấu ăn với người trong nhà anh.

Ấn tượng khó phai của nhà trai Ấn Độ khi hỏi cưới cô dâu Việt - Ảnh 3.

Chị Tuyết dự định sẽ sang Ấn Độ sinh sống sau khi kết hôn

ẢNH: NVCC

"Nhà anh ở gần đền thờ. Mỗi ngày đúng 6 giờ và 18 giờ, tiếng cầu nguyện vang lên rất đều đặn. Ban đầu mình chưa quen, nhưng dần thấy đó là một nét văn hóa thú vị trong bức tranh cuộc sống đa sắc màu ở Bangalore", chị chia sẻ.

Chị Tuyết kể giữa hai người cũng có những khác biệt đáng yêu. Anh không quen vị ngọt trong món chính, còn chị lại khó "dung nạp" các món tráng miệng Ấn Độ vốn ngọt gắt. Trong sinh hoạt, anh xem tắm buổi sáng là nghi thức không thể thiếu, còn chị vẫn giữ thói quen tắm vào cuối ngày.

Nhưng Rohit là người hòa nhập văn hóa Việt rất nhanh. Những dịp lễ tết, anh xắn tay dọn nhà, chuẩn bị tiền lì xì, bày biện mâm cúng không khác người Việt.

"Sang Việt Nam nhiều lần, tôi dần nghiện văn hóa "không đá không vui", đi đâu cũng gọi trà đá, cà phê đá mát lạnh. Vợ trở thành cô giáo dạy tôi tiếng Việt giao tiếp. Sau đám cưới, chúng tôi sẽ về Ấn Độ sinh sống, tiếp tục phát triển sự nghiệp và vun vén mái ấm gia đình", anh Rohit chia sẻ.

Ấn tượng khó phai của nhà trai Ấn Độ khi hỏi cưới cô dâu Việt - Ảnh 1.

Tin liên quan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Niềm vui của người mẹ suy thận

Lan tỏa trên mạng xã hội: Niềm vui của người mẹ suy thận

Một xe gỏi cuốn nhỏ bé ở chân cầu Thanh Đa (TP.HCM) mấy ngày qua bỗng tấp nập khách tìm đến ủng hộ sau khi câu chuyện của người mẹ suy thận được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt của cô con gái hiếu thảo

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mối nhân duyên rất thật bắt đầu từ thế giới ảo

Khám phá thêm chủ đề

cô dâu Việt nhà trai Ấn Độ Ấn Độ lan tỏa trên mạng xã hội Đám cưới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận