Đoàn Minh Tài chèo xuồng rước vợ ‘về dinh’, đám cưới giữa vườn dừa hơn 1.000 m2
Video Giải trí

Đoàn Minh Tài chèo xuồng rước vợ ‘về dinh’, đám cưới giữa vườn dừa hơn 1.000 m2

Hữu Tín
Hữu Tín
27/12/2025 13:55 GMT+7

Sau tiệc cưới sang trọng tại TP.HCM, diễn viên Đoàn Minh Tài tiếp tục "gây sốt" khi rước nàng dâu bác sĩ về quê nhà miền Tây bằng xuồng ba lá. Hôn lễ diễn ra giữa vườn dừa rộng hơn 1.000 m2, mang đậm dấu ấn hoài niệm thập niên 90 khiến dàn sao Việt vô cùng thích thú.

Sáng 26.12, không khí tại quê nhà của diễn viên Đoàn Minh Tài trở nên rộn ràng với lễ rước dâu đậm chất miệt vườn. Khác với vẻ lộng lẫy, xa hoa của tiệc cưới tại TP.HCM trước đó một ngày, hôn lễ lần này được tổ chức trong khuôn viên vườn dừa xanh mát rộng hơn 1.000m2.

Đoàn Minh Tài chèo xuồng rước vợ ‘về dinh’, đám cưới giữa vườn dừa hơn 1.000 m2 - Ảnh 1.

Cách bài trí ưu tiên chất liệu tự nhiên như hoa lá quê nhà giúp buổi lễ giữ trọn tinh thần mộc mạc, chân phương của một đám cưới miền sông nước, đúng "chất" miền Tây

Ảnh: HỮU TÍN

Điểm nhấn thú vị nhất của buổi lễ chính là khoảnh khắc chú rể Đoàn Minh Tài tự tay chèo xuồng, đưa vợ tiến vào lễ đường. Hình ảnh cặp đôi diện trang phục cưới mang phong cách thập niên 90 thế kỷ trước, ngồi trên chiếc xuồng nhỏ giữa khung cảnh sông nước đã tạo nên một bức tranh tình yêu vừa mộc mạc, vừa lãng mạn.

Đoàn Minh Tài đám cưới giữa vườn dừa hơn 1.000 m2

Ngày vui của nam diễn viên phim Dốc sương mù còn có sự góp mặt của dàn phù dâu, phù rể đình đám như ca sĩ Lý Bình, Hoa hậu Phan Thị Mơ, Nam vương Vũ Linh.... Đặc biệt, diễn viên Huỳnh Hồng Loan - người từng đóng vai con gái của Đoàn Minh Tài trong phim Con gái chị Hằng cách đây 10 năm, cũng có mặt để chúc phúc. Chứng kiến hạnh phúc của đàn anh, nữ diễn viên không giấu được sự nôn nao, mong sớm tìm được bến đỗ.

Đoàn Minh Tài chèo xuồng rước vợ ‘về dinh’, đám cưới giữa vườn dừa hơn 1.000 m2

Sau những nghi thức truyền thống trước bàn thờ gia tiên để báo hỷ với dòng tộc, cặp đôi đã dành cho nhau những lời hẹn ước chân thành. Với Đoàn Minh Tài và bà xã kém 16 tuổi, đám cưới này không chỉ là cái kết viên mãn cho hành trình yêu, mà còn là khởi đầu cho cam kết "thương yêu, nhường nhịn và cùng nhau già đi".

Tạo nên bầu không khí náo nhiệt và sôi động của buổi lễ không thể không kể đến dàn khách mời “chất lượng”, “chịu chơi” – liên tục góp vui bằng những tiết mục âm nhạc góp vui mở màn từ các ca sĩ Tùng Anh, Hoàng Ái My, Huỳnh Thật và diễn viên Hiền Trang, cùng loạt ca khúc quen thuộc, giàu cảm xúc, khiến khách mời không ngần ngại hòa giọng, “quẩy” tưng bừng trong ngày vui của đôi tân lang – tân nương.

Tối 25.12, đám cưới như cổ tích của diễn viên Đoàn Minh Tài và bác sĩ Sunny Đan Ngọc diễn ra đầy lộng lẫy tại một nhà hàng TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt.

