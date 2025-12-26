Thanh Hà - Phương Uyên bay 20 tiếng về dự đám cưới Đoàn Minh Tài

Tối 25.12, diễn viên Đoàn Minh Tài cùng bà xã kém 16 tuổi - Sunny Đan Ngọc đã tổ chức tiệc cưới sang trọng tại TP.HCM. Không gian tiệc cưới gây choáng ngợp khi tái hiện con đường tình yêu giữa cánh đồng hoa đỏ rực kết hợp cùng hàng nghìn chiếc lông vũ và gừng đỏ rực rỡ dưới ánh nến lung linh. Điểm xuyết cho không gian lãng mạn ấy là đài hoa khổng lồ treo thả từ trần cao kết hợp đèn chùm cổ điển, tất cả tạo nên một khung cảnh cổ tích, ấm áp và tráng lệ.

Sau 6 năm hẹn hò, diễn viên Đoàn Minh Tài và người đẹp sinh năm 2000 đã chính thức trở thành vợ chồng Ảnh: NVCC

Lễ cưới quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến chung vui. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt cũng xúng xính váy áo góp mặt chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Nhật Kim Anh, diễn viên Trương Minh Quốc Thái, nghệ sĩ Lê Giang, diễn viên Kim Tuyến, Thanh Duy, Kha Ly, Minh Luân, Tiết Thu, Lê Giang, Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Thanh Hiền, Trịnh Kim Chi, vợ chồng Phan Tô Ny - Lê Âu Ngân Anh... Đặc biệt, cặp đôi Thanh Hà - Phương Uyên đã bay từ Mỹ về Việt Nam để kịp tham dự ngày vui của đàn em.

Bên cạnh đó, diễn viên Dương Cẩm Lynh cũng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hạnh phúc của đồng nghiệp. Cô tiết lộ mối quan hệ đặc biệt "thân càng thêm thân" với vợ chồng Đoàn Minh Tài, đồng thời có những chia sẻ về tình yêu sau những biến cố.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và bác sĩ Sunny Đan Ngọc

Trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi lễ, chú rể Đoàn Minh Tài xuất hiện trong bộ vest trắng tinh khôi, trong khi cô dâu Sunny Đan Ngọc sánh bước vào lễ đường trong thiết kế của NTK Linh Nga được chế tác từ chất liệu ánh kim cao cấp, kết hợp hơn 1.000 viên Swarovski đính kết tinh xảo, tạo nên hiệu ứng lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng và thanh thoát của nàng dâu. Đoàn Minh Tài cho biết anh đã mất 6 năm chuẩn bị để có một lễ cưới trọn vẹn. Cô dâu trẻ không kìm được nước mắt khi cảm ơn bố mẹ chồng đã yêu thương mình như con ruột ngay từ ngày đầu ra mắt.

Thanh Hà - Phương Uyên bay 20 tiếng về dự đám cưới Đoàn Minh Tài

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự đẹp đôi, profile của cô dâu chú rể cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bà xã của Đoàn Minh Tài là Sunny Đan Ngọc, kém anh 16 tuổi. Cô theo học ngành Bác sĩ Răng hàm mặt tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đồng thời tốt nghiệp ngành Piano tại Nhạc viện TP.HCM. Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, xuất thân từ Đại học Ngân hàng trước khi rẽ ngang sang nghệ thuật và ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Dốc sương mù, Lạc mất linh hồn... Bên cạnh nghệ thuật, anh còn là một đại gia ngầm của showbiz khi làm nhiều nghề tay trái như bất động sản, F&B...