Duyên Quỳnh - Những dấu mốc viết nên hành trình lan tỏa

Duyên Quỳnh được đề cử Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025

Thành Đoàn TP.HCM giới thiệu 12 ứng cử viên để bầu chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025. Danh hiệu xét chọn hàng năm nhằm tôn vinh các tấm gương có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của thành phố. Năm 2025, TP.HCM có 12 ứng cử viên được giới thiệu để bầu chọn cho danh hiệu này. Trong đó, ca sĩ Duyên Quỳnh vinh dự ghi tên mình vào danh sách đề cử Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 ở nhóm văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Duyên Quỳnh nằm trong danh sách đề cử Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 Ảnh: NVCC

"Nhìn lại chặng hành trình trong suốt năm 2025, cột mốc đầu tiên đến với tôi có thể nói đến đó chính là hành trình của A50 và ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Từ sự yêu thương lan toả của quý vị khán giả dành cho ca khúc nói riêng và album Viết tiếp câu chuyện hòa bình nói chung đã mang Duyên Quỳnh đến gần với khán giả… Đây là một niềm hạnh phúc rất lớn lao đối với tôi", Duyên Quỳnh chia sẻ.

Duyên Quỳnh, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Cô gây ấn tượng với khán giả khi giành giải quán quân Người kể chuyện tình 2019. Trước khi ra mắt với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp, Duyên Quỳnh từng có thời gian dài hoạt động trong nhóm hát bè.

Không chỉ đi theo dòng nhạc bolero phù hợp với chất giọng và đam mê, thời gian gần đây, Duyên Quỳnh còn thử sức với những sáng tác mang hơi thở thời đại, hướng đến chủ đề quê hương, đất nước. Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một trong những dấu ấn rõ nét nhất trong chặng đường nghệ thuật của cô.