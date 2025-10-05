Ra mắt cuối năm 2023, Viết tiếp câu chuyện hòa bình gắn với giọng ca của Nguyễn Duyên Quỳnh. Với chất giọng tình cảm, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ đã tạo dấu ấn và góp phần đưa thông điệp hòa bình, niềm tự hào dân tộc lan tỏa đến công chúng. Đến Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30.4, ca khúc một lần nữa gây "bão" khi được Võ Hạ Trâm và Đông Hùng trình diễn. Clip ghi lại tiết mục nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, đưa tên tuổi Võ Hạ Trâm vào tâm điểm chú ý. Sau đó, Tùng Dương cũng thể hiện bài hát này tại một số sự kiện lớn, càng làm cộng đồng mạng so sánh nhiều hơn.

Duyên Quỳnh trong buổi trò chuyện cùng Thanh Niên Ảnh: THẠCH ANH

Duyên Quỳnh nói gì vụ 'cướp hit'?

Hôm 3.10, trong buổi gặp gỡ báo chí và truyền thông ra mắt album Viết tiếp câu chuyện hòa bình 2, Duyên Quỳnh đã chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Nữ ca sĩ cho biết việc tiếp tục sử dụng tựa đề Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho dự án mới xuất phát từ mong muốn giữ lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật. Nói về việc ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện, Duyên Quỳnh cho biết cô hoàn toàn không cảm thấy bị "mất hit" mà ngược lại, còn xem đó là niềm vui và sự lan tỏa tích cực.

Duyên Quỳnh 'giải oan' cho Tùng Dương vụ 'cướp hit' Viết tiếp câu chuyện hòa bình

"Khi ca khúc bắt đầu được khán giả yêu mến, người đầu tiên tôi mong muốn thể hiện lại bài hát chính là anh Tùng Dương. Tháng 5 vừa rồi, trong chương trình tại Osaka (Nhật Bản), tôi có dịp đứng chung sân khấu với anh và đã ngỏ lời: "Em rất muốn được nghe anh hát lại ca khúc này để biết nó có thể bùng nổ đến mức nào. Với tôi, anh Tùng Dương là một cây đại thụ trong âm nhạc, và tôi đã ngưỡng mộ anh từ bé. Khi anh ra mắt phiên bản Viết tiếp câu chuyện hòa bình của riêng mình và được khán giả đón nhận, tôi thấy vui và cũng học hỏi được nhiều điều, từ cách xử lý, cảm xúc đến cách làm mới bài hát. Nhờ vậy, tôi có thêm kinh nghiệm để mang đến những màn biểu diễn đa dạng, bùng nổ hơn", Duyên Quỳnh bày tỏ.