Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Duyên Quỳnh 'giải oan' cho Tùng Dương vụ 'cướp hit' Viết tiếp câu chuyện hòa bình
Video Giải trí

Duyên Quỳnh 'giải oan' cho Tùng Dương vụ 'cướp hit' Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Hải Duy - Thạch Anh
05/10/2025 06:00 GMT+7

Thời gian qua, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung) trở thành tâm điểm khi được nhiều nghệ sĩ thể hiện trong các chương trình lớn. Chia sẻ với Thanh Niên, Duyên Quỳnh đã lên tiếng về ồn ào 'cướp hit'.

Ra mắt cuối năm 2023, Viết tiếp câu chuyện hòa bình gắn với giọng ca của Nguyễn Duyên Quỳnh. Với chất giọng tình cảm, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ đã tạo dấu ấn và góp phần đưa thông điệp hòa bình, niềm tự hào dân tộc lan tỏa đến công chúng. Đến Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30.4, ca khúc một lần nữa gây "bão" khi được Võ Hạ Trâm và Đông Hùng trình diễn. Clip ghi lại tiết mục nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, đưa tên tuổi Võ Hạ Trâm vào tâm điểm chú ý. Sau đó, Tùng Dương cũng thể hiện bài hát này tại một số sự kiện lớn, càng làm cộng đồng mạng so sánh nhiều hơn.

Duyên Quỳnh 'giải oan' cho Tùng Dương vụ 'cướp hit' Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Ảnh 1.

Duyên Quỳnh trong buổi trò chuyện cùng Thanh Niên

Ảnh: THẠCH ANH

Duyên Quỳnh nói gì vụ 'cướp hit'?

Hôm 3.10, trong buổi gặp gỡ báo chí và truyền thông ra mắt album Viết tiếp câu chuyện hòa bình 2, Duyên Quỳnh đã chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Nữ ca sĩ cho biết việc tiếp tục sử dụng tựa đề Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho dự án mới xuất phát từ mong muốn giữ lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật. Nói về việc ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện, Duyên Quỳnh cho biết cô hoàn toàn không cảm thấy bị "mất hit" mà ngược lại, còn xem đó là niềm vui và sự lan tỏa tích cực.

Duyên Quỳnh 'giải oan' cho Tùng Dương vụ 'cướp hit' Viết tiếp câu chuyện hòa bình

"Khi ca khúc bắt đầu được khán giả yêu mến, người đầu tiên tôi mong muốn thể hiện lại bài hát chính là anh Tùng Dương. Tháng 5 vừa rồi, trong chương trình tại Osaka (Nhật Bản), tôi có dịp đứng chung sân khấu với anh và đã ngỏ lời: "Em rất muốn được nghe anh hát lại ca khúc này để biết nó có thể bùng nổ đến mức nào. Với tôi, anh Tùng Dương là một cây đại thụ trong âm nhạc, và tôi đã ngưỡng mộ anh từ bé. Khi anh ra mắt phiên bản Viết tiếp câu chuyện hòa bình của riêng mình và được khán giả đón nhận, tôi thấy vui và cũng học hỏi được nhiều điều, từ cách xử lý, cảm xúc đến cách làm mới bài hát. Nhờ vậy, tôi có thêm kinh nghiệm để mang đến những màn biểu diễn đa dạng, bùng nổ hơn", Duyên Quỳnh bày tỏ.

Tin liên quan

Võ Hạ Trâm tiết lộ mối quan hệ với Duyên Quỳnh sau ồn ào 'thánh cướp hit'

Võ Hạ Trâm tiết lộ mối quan hệ với Duyên Quỳnh sau ồn ào 'thánh cướp hit'

Trên mạng xã hội, nhiều người đặt lên bàn cân so sánh với bản gốc 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' của Nguyễn Duyên Quỳnh và cho rằng Võ Hạ Trâm là "thánh cướp hit". Trong chương trình Hot thì hỏi, Võ Hạ Trâm lần đầu chia sẻ về danh xưng này.

Khám phá thêm chủ đề

Duyên Quỳnh Ca sĩ Duyên Quỳnh Tùng Dương Võ Hạ Trâm cướp hit viết tiếp câu chuyện hòa bình nhạc Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận