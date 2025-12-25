Dịp Giáng sinh 2025, danh ca Ngọc Sơn có chuyến đi châu Âu giữa thời tiết giá lạnh. Tại đây, anh đã trực tiếp đứng ra tổ chức Lễ trưởng thành cho học trò Ngọc Thảo tại Cung Văn hóa Đồng Xuân, Berlin, Đức vào ngày 21.12. Sự kiện thu hút đông đảo nghệ sĩ và cộng đồng người Việt, đánh dấu bước trưởng thành của giọng ca trẻ cả về nghệ thuật lẫn nhân cách.

Ngọc Sơn cho biết anh quý mến Ngọc Thảo bởi sự ngoan ngoãn, hiếu thảo và tinh thần học hỏi bền bỉ Ảnh: NVCC

Điểm nhấn đặc biệt của chuyến đi là việc Ngọc Sơn quyết định không nhận cát-sê biểu diễn, dù thù lao quốc tế của anh vốn rất cao. Với nam danh ca, chuyến đi này không đơn thuần là biểu diễn mà là sự hiện diện của một người cha, người thầy dành cho học trò mà anh xem như con ruột.

Danh ca Ngọc Sơn làm điều đặc biệt cho học trò cưng

Theo Ngọc Sơn, tình cảm giữa thầy và trò vượt lên trên mọi giá trị vật chất. Anh xem Ngọc Thảo như con ruột, không chỉ dạy hát mà còn dạy đạo làm người. "Đã là gia đình thì giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên, như máu chảy về tim. Tình cảm mà khán giả và học trò dành cho tôi, cả đời tôi trả cũng không hết", nam danh ca bộc bạch.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ngọc Sơn đã có mặt tại Nhà hát Lớn Berlin để theo dõi vở nhạc kịch Prida Prida do Ngọc Thảo đóng chính. Chứng kiến học trò tỏa sáng trên sân khấu quốc tế, nam danh ca không giấu được những giọt nước mắt xúc động và tự hào.

Ngọc Sơn tặng học trò The Voice Kids 5.000 euro mừng lễ trưởng thành

Đặc biệt, trong Lễ trưởng thành, Ngọc Sơn bất ngờ trao tặng Ngọc Thảo 5.000 euro. Đây là số tiền anh dành dụm được sau các đêm diễn thiện nguyện tại Việt Nam trước khi lên đường. Món quà không chỉ là sự động viên vật chất mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về lòng hiếu thảo và tình yêu quê hương.

Ngọc Thảo có bố mẹ người Việt, sinh ra và lớn lên tại Đức. Cô bé là gương mặt tài năng trẻ được chú ý tại châu Âu. Ngọc Thảo từng gây ấn tượng tại The Voice Kids Germany 2022 và được Ngọc Sơn nhận làm học trò cùng năm đó. Dưới sự dìu dắt của "ông hoàng nhạc sến", Ngọc Thảo không chỉ phát triển kỹ thuật thanh nhạc mà còn được rèn giũa về đạo đức, lối sống. Năm 2024, cô đã tổ chức liveshow đầu tiên mang tên Tình cha biểu diễn cùng thầy Ngọc Sơn. Năm 2025, Ngọc Thảo hoạt động với vai trò là diễn viên nhạc kịch tại Nhà hát Lớn Berlin.