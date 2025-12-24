Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh đối diện với loạt biến cố
Hữu Tín - Minh Hy
24/12/2025 15:33 GMT+7

Sau khi thừa nhận ly hôn ca sĩ Nhật Minh, Bình Tinh tiếp tục đối diện với những tin đồn thất thiệt khiến cô bị công kích, gây ảnh hưởng đến tên tuổi.

Đầu tháng 12, thông tin cuộc hôn nhân của nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh đổ vỡ đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Ngày 17.12, nữ nghệ sĩ chính thức xác nhận cả hai đã thuận tình ly hôn sau hơn 10 năm gắn bó.

Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh đối diện với loạt biến cố- Ảnh 1.

Bình Tinh giữ mối quan hệ văn minh với ca sĩ Nhật Minh để cùng chăm sóc con

Ảnh: FBNV

Dù xem đây là chuyện riêng tư, Bình Tinh vẫn chủ động lên tiếng xin lỗi khán giả vì những ồn ào đời sống cá nhân đã khiến mọi người lo lắng, phiền lòng. Cô cho biết mình và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ ôn hòa, tôn trọng lẫn nhau để cùng chăm sóc, nuôi dạy con gái nhỏ.

Bình Tinh đối diện với loạt biến cố

Tuy nhiên, khi những bàn tán xoay quanh chuyện hôn nhân chưa kịp lắng xuống, mạng xã hội tiếp tục lan truyền nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến Bình Tinh và ba nuôi của cô là cố NSƯT Vũ Linh. Trước loạt tin đồn bị cho là sai sự thật, nữ nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc và cho biết đã làm đơn tố cáo để bảo vệ danh dự cá nhân.

Theo Bình Tinh, một số cá nhân đã vu khống cô là người đứng sau điều hành hai kênh YouTube chuyên đăng tải nội dung xúc phạm cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1986 khẳng định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của cô và gia đình.

Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh đối diện với loạt biến cố

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi các thông tin này lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tài khoản ẩn danh kêu gọi tẩy chay những chương trình biểu diễn có sự tham gia của Bình Tinh.

Theo nữ nghệ sĩ, các tin đồn thất thiệt không chỉ tác động tiêu cực đến sự nghiệp cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Đoàn nghệ thuật tuồng cổ – cải lương Huỳnh Long, nơi cô đang đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn. Đáng lo ngại hơn, Bình Tinh cho rằng những luồng thông tin sai lệch này có thể kích động hành vi quá khích, đe dọa đến sự an toàn của bản thân và những người liên quan.

