Từng là một trong những cô đào chánh "lừng lẫy" của sân khấu cải lương, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh nay khiến nhiều người không khỏi xót xa khi nhắc đến cuộc sống tuổi xế chiều đầy chật vật. Sau ánh hào quang của những năm tháng đỉnh cao, hiện tại của nữ nghệ sĩ là chuỗi ngày đối diện bệnh tật, sống trong căn nhà thuê và từng bữa cơm phải trông chờ vào sự cưu mang của khán giả.

Thời hoàng kim những thập niên 60, Hoa Mỹ Hạnh từng là cô đào cải lương đình đám, sở hữu giọng hát ngọt ngào cũng vẻ ngoài xinh đẹp. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, tên thật là Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1956, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là kép hát của đoàn Trường Sơn. Bén duyên sân khấu từ năm 7 tuổi, đến năm 17 tuổi bà đã được giao hát chánh tại đoàn Út Bạch Lan - Thành Được. Thời điểm ấy, Hoa Mỹ Hạnh nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của sân khấu cải lương, từng hát chung với nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy… và chinh phục khán giả qua loạt vở kinh điển như Thần điêu đại hiệp, Đêm lạnh chùa hoang, Người hùng sơn cước.

Cô đào 'lừng lẫy' nay chật vật mưu sinh tuổi U.70

Hoa Mỹ Hạnh kết hôn năm 1976. Hai vợ chồng đem con theo các đoàn hát lưu diễn khắp các tỉnh. Thời đỉnh cao của cải lương, thù lao cho đào chính sau mỗi đêm diễn lên tới một nghìn đồng. Với số tiền lớn kiếm được, Hoa Mỹ Hạnh cùng chồng lập đoàn hát Sơn Ca. Thời kỳ cải lương đi xuống, bà bầu phải bán rẻ căn nhà tại Châu Đốc để trả lương nghệ sĩ rồi giải tán đoàn hát.

Hai vợ chổng lục đục rồi tan vỡ, cô đào Hoa Mỹ Hạnh ôm con theo các đoàn khác phiêu dạt các tỉnh. Số phận lại tiếp tục trớ trêu với bà khi con trai duy nhất qua đời sau một trận sốt xuất huyết. Hoa Mỹ Hạnh chôn cất con rồi bỏ nghề hát, mưu sinh bằng đủ nghề. Từ làm móng tay, cạo gió, giác hơi… bà chấp nhận bất cứ công việc nào có thể giúp trang trải cuộc sống.

Cô đào chánh lừng lẫy từng sở hữu đoàn hát riêng nay chật vật mưu sinh, bệnh tật bủa vây

Tuy nhiên, biến cố sức khỏe xảy ra cách đây khoảng hai năm đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Một tai nạn bất ngờ khiến bà bị tổn thương nghiêm trọng ở cột sống, phải nằm điều trị suốt thời gian dài. Dù may mắn không rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng việc hồi phục chậm khiến bà gần như mất khả năng lao động.

Theo bà chia sẻ, có những giai đoạn nỗi buồn và bệnh tật kéo dài khiến nữ nghệ sĩ rơi vào trạng thái mệt mỏi, chạnh lòng khi nhìn lại số phận của chính mình. Từ một cô đào chánh được săn đón, nay bà phải đối diện với cuộc sống thiếu thốn, phụ thuộc vào lòng thương của người khác.

Dẫu vậy, tình cảm của khán giả vẫn là điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp Hoa Mỹ Hạnh cố gắng cầm cự, vượt qua những ngày tháng khó khăn. Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh không còn mong cầu điều gì lớn lao. Với bà, sự quan tâm, sẻ chia của khán giả và những ký ức đẹp về một thời rực rỡ trên sân khấu chính là nguồn an ủi lớn nhất, giúp bà tiếp tục bước đi giữa những thăng trầm của cuộc đời nghệ sĩ.