Ngay sau phần công bố kết quả Top 21, sân khấu Miss Cosmo 2025 thực sự "vỡ òa" với phần thi áo tắm. Các người đẹp diện trên mình bộ sưu tập mang tên "The First Snow" từ nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Lấy cảm hứng từ những bông tuyết mùa đông, các thiết kế sử dụng tông trắng bạc chủ đạo, kết hợp kỹ thuật đính kết lông vũ và pha lê, tạo hiệu ứng thị giác lấp lánh trong từng chuyển động, tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng đầy duyên dáng của các chiến binh sắc đẹp.

Không khí phần thi càng thêm thăng hoa nhờ màn trình diễn live đẳng cấp của rapper Jessi với bản hit NuNu NaNa. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc sôi động và những màn trình diễn "bỏng mắt" của Top 21 đã tạo nên một đêm chung kết Miss Cosmo 2025 mãn nhãn và bùng nổ cảm xúc.

Màn trình diễn "bỏng mắt" của Top 21 tạo nên một đêm chung kết Miss Cosmo 2025 mãn nhãn và bùng nổ cảm xúc Ảnh: BTC

Top 21 Miss Cosmo diện bikini 'đốt cháy' sân khấu

Yolina Lindquist sải bước đầy năng lượng. Cô gái từng đi qua 16 quốc gia và tốt nghiệp Thủ khoa với 3 bằng Cử nhân này gây ấn tượng bởi nụ cười sáng và sự khỏe khoắn. Yolina là minh chứng cho vẻ đẹp kết hợp giữa tri thức và lòng nhân ái qua dự án hỗ trợ nghiên cứu ung thư.

Đại diện Philippines - Chelsea Fernandez tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của cường quốc sắc đẹp. Xuất thân là phóng viên phát thanh, cô biết cách dùng ngôn ngữ hình thể và ánh mắt để "giao tiếp" với ống kính, mang đến những bước đi chắc chắn và thần thái tự tin của một người mẫu chuyên nghiệp.

Đại diện chủ nhà Việt Nam là Nguyễn Hoàng Phương Linh. Cô là một "tân binh" nhan sắc, sở hữu chiều cao 1,75m. Là một kiểm toán viên công nghệ, Phương Linh mang đến vẻ đẹp của tri thức và sự sắc sảo. Cô sải bước đầy năng lượng, khẳng định bản lĩnh của người sáng lập dự án Line2Life ngay trên sân nhà.

Người đẹp Mỹ vừa đăng quang Miss Cosmo 2025 diện bikini nóng bỏng ra sao?

Nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt là đại diện Thái Lan - Mooham Chotnapa. Với kinh nghiệm dày dạn là diễn viên và MC, từng chiến thắng Miss Thailand 2025, cô trình diễn đầy lôi cuốn. Đằng sau nụ cười rạng rỡ là nghị lực của cô gái từng vượt qua nỗi đau mất mẹ vì ung thư để trở thành người truyền cảm hứng về sức khỏe.

Salma Ranggita mang đến hình ảnh phụ nữ hiện đại, thông minh. Là kỹ sư vật liệu và tư vấn năng lượng từng phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Salma không chỉ có trí tuệ mà còn sở hữu kỹ năng trình diễn thu hút, đại diện cho thế hệ trẻ dấn thân vì phát triển bền vững.

Kelín Rivera Kroll thể hiện đẳng cấp của một "chiến binh" kinh nghiệm. Từng lọt Top 10 Miss Universe 2019, Kelín làm chủ sân khấu với những bước catwalk điêu luyện. Là doanh nhân và người sáng lập học viện lãnh đạo, cô toát lên vẻ đẹp quyền lực và sự chín muồi về nhan sắc.

Sau những phần thi đầy kịch tính và những màn tranh biện căng thăng, đêm chung kết Miss Cosmo 2025 đã khép lại với ngôi vị á hậu thuộc về Chelsea Fernandez (Philippines). Và chủ nhân của chiếc vương miện danh giá Miss Cosmo 2025 thuộc về Yolina Lindquist (Mỹ) với tư duy sắc bén, dự án nhân văn và màn thể hiện xuất sắc.