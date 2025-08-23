Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dàn thí sinh quốc tế hào hứng đến Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2025
Video Giải trí

Dàn thí sinh quốc tế hào hứng đến Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2025

Diệu Tú - Minh Hy
23/08/2025 16:12 GMT+7

Ngày 22.8, họp báo chính thức công bố cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại với dàn thí sinh quốc tế hùng hậu.

Dàn thí sinh quốc tế hào hứng đến Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2025

Dàn thí sinh quốc tế hào hứng đến Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2025

Họp báo công bố cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của truyền thông và báo chí. Sự kiện quy tụ dàn hoa, á hậu đình đám gồm Ngọc Châu, Kim Duyên, Xuân Hạnh, đương kim Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut cùng các thí sinh đến từ khắp thế giới. Mặc dù chỉ mới tham gia một số hoạt động bên lề cuộc thi nhưng các thí sinh vô cùng phấn khích khi được hỏi những trải nghiệm tại Việt Nam.

Dàn thí sinh quốc tế hào hứng đến Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2025- Ảnh 1.

Dàn hoa hậu quốc tế đến Việt Nam

ẢNH: DIỆU TÚ

Dàn thí sinh quốc tế hào hứng đến Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2025- Ảnh 2.

Đương kim Miss Cosmo Ketut Permata Juliastrid và Á hậu 1 Mook Karnruethai Tassabut

ẢNH: DIỆU TÚ

Dàn thí sinh quốc tế hào hứng đến Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2025- Ảnh 3.

Các hoa hậu quốc tế tại họp báo

ẢNH: DIỆU TÚ

Miss Cosmo 2025 vẫn được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Rising Dragon lấy cảm hứng từ hình tượng rồng bay, biểu tượng của sức mạnh, quyền năng và thịnh vượng.

Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 11.2025 với các hoạt động chính: Hello Cosmo from Vietnam, Best of Vietnam Ao Dai Show & Tea Connect Music, Carnival Costume, Green Summit... Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 20.12.2025 tại TP.HCM.

