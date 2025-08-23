Dàn thí sinh quốc tế hào hứng đến Việt Nam tranh vương miện Miss Cosmo 2025

Họp báo công bố cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của truyền thông và báo chí. Sự kiện quy tụ dàn hoa, á hậu đình đám gồm Ngọc Châu, Kim Duyên, Xuân Hạnh, đương kim Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut cùng các thí sinh đến từ khắp thế giới. Mặc dù chỉ mới tham gia một số hoạt động bên lề cuộc thi nhưng các thí sinh vô cùng phấn khích khi được hỏi những trải nghiệm tại Việt Nam.

Dàn hoa hậu quốc tế đến Việt Nam ẢNH: DIỆU TÚ

Đương kim Miss Cosmo Ketut Permata Juliastrid và Á hậu 1 Mook Karnruethai Tassabut ẢNH: DIỆU TÚ

Các hoa hậu quốc tế tại họp báo ẢNH: DIỆU TÚ

Miss Cosmo 2025 vẫn được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Rising Dragon lấy cảm hứng từ hình tượng rồng bay, biểu tượng của sức mạnh, quyền năng và thịnh vượng.

Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 11.2025 với các hoạt động chính: Hello Cosmo from Vietnam, Best of Vietnam Ao Dai Show & Tea Connect Music, Carnival Costume, Green Summit... Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 20.12.2025 tại TP.HCM.