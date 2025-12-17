Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Giải trí

ON TRENDING: Top 3 Miss Charm 2025 bật mí câu chuyện chinh phục vương miện tại Việt Nam

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
17/12/2025 20:30 GMT+7

Sau hành trình chinh phục vương miện Miss Charm 2025, Top 3 của cuộc thi cùng Miss Charm Vietnam 2025 đã có dịp hội ngộ tại trường quay Báo Thanh Niên trong chương trình On Trending. Tại đây, các người đẹp cùng chia sẻ những câu chuyện hậu trường, những kỷ niệm đáng nhớ cũng như những thử thách đã trải qua trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Chung kết Miss Charm 2025 chính thức khép lại vào tối 12.12 tại TP.HCM với chiến thắng thuộc về người đẹp Anna Blanco đến từ Venezuela. Vượt qua 33 đối thủ “nặng ký” đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Anna Blanco xuất sắc mang về vương miện Miss Charm đầu tiên cho đất nước. Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, á hậu 1 thuộc về Luisa Victoria Malz (Đức), á hậu 2 được trao cho Rinanda Aprillya Maharani (Indonesia), trong thi đó người đẹp mang sash Việt Nam Mai Ngô dừng chân tại top 12 đầy tiếc nuối.

ON TRENDING: Top 3 Miss Charm 2025 cùng Mai Ngô bật mí câu chuyện chinh phục vương miện tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đón xem chương trình trên kênh iHay TV

ẢNH: BẢO HẠO

Sau 3 ngày đăng quang, top 3 Miss Charm 2025 đã có mặt tại Báo Thanh Niên để tham gia chương trình On Trending. Trong buổi phát sóng trực tiếp, các người đẹp có dịp chia sẻ về hành trình “chinh chiến” tại cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam, từ những áp lực, thử thách cho đến các khoảnh khắc đáng nhớ trong 3 tuần chinh phục vương miện. 

Bên cạnh những câu chuyện hậu trường thú vị, dàn người đẹp Miss Charm còn mang đến không khí gần gũi khi thoải mái tiết lộ những kỷ niệm vui, thậm chí bật mí những tật xấu của nhau, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Để theo dõi và trò chuyện cùng top 3 Miss Charm 2025 và người đẹp Mai Ngô, mời quý vị đón xem chương trình On Trending phát trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube – Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.

Tin liên quan

Mỹ nhân Venezuela đăng quang Miss Charm 2025, ban tổ chức nói về kết quả của Mai Ngô

Mỹ nhân Venezuela đăng quang Miss Charm 2025, ban tổ chức nói về kết quả của Mai Ngô

Đêm chung kết Miss Charm 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Venezuela Anna Blanco. Người mẫu Mai Ngô đeo sash Việt Nam dừng chân ở top 12 trong tiếc nuối.

Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn sẵn sàng 'đối đầu' người bí ẩn tại trường quay ON TRENDING

Khám phá thêm chủ đề

On trending Miss Charm Mai Ngô Miss Charm 2025 giao lưu trực tiếp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận