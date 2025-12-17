ON TRENDING: Top 3 Miss Charm 2025 bật mí câu chuyện chinh phục vương miện tại Việt Nam

Chung kết Miss Charm 2025 chính thức khép lại vào tối 12.12 tại TP.HCM với chiến thắng thuộc về người đẹp Anna Blanco đến từ Venezuela. Vượt qua 33 đối thủ “nặng ký” đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Anna Blanco xuất sắc mang về vương miện Miss Charm đầu tiên cho đất nước. Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, á hậu 1 thuộc về Luisa Victoria Malz (Đức), á hậu 2 được trao cho Rinanda Aprillya Maharani (Indonesia), trong thi đó người đẹp mang sash Việt Nam Mai Ngô dừng chân tại top 12 đầy tiếc nuối.

Đón xem chương trình trên kênh iHay TV ẢNH: BẢO HẠO

Sau 3 ngày đăng quang, top 3 Miss Charm 2025 đã có mặt tại Báo Thanh Niên để tham gia chương trình On Trending. Trong buổi phát sóng trực tiếp, các người đẹp có dịp chia sẻ về hành trình “chinh chiến” tại cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam, từ những áp lực, thử thách cho đến các khoảnh khắc đáng nhớ trong 3 tuần chinh phục vương miện.

Bên cạnh những câu chuyện hậu trường thú vị, dàn người đẹp Miss Charm còn mang đến không khí gần gũi khi thoải mái tiết lộ những kỷ niệm vui, thậm chí bật mí những tật xấu của nhau, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

