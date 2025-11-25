Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Giải trí

Live Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn sẵn sàng 'đối đầu' người bí ẩn tại trường quay ON TRENDING

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
25/11/2025 12:30 GMT+7

Đến với chương trình On Trending của Báo Thanh Niên, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn có thêm cơ hội để chia sẻ về những câu chuyện 'chưa kịp lên sóng' trong Running Man Vietnam.

Đồng thời, các nghệ sĩ cũng trả lời những thắc mắc của khán giả yêu mến gameshow Running Man Vietnam mùa 3. Đặc biệt, chương trình On Trending còn chào đón một khách mời bí ẩn, hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho người xem.

- Ảnh 1.

Đón xem trực tiếp vào lúc 12 giờ 30 phút trên kênh YouTube - TikTok iHay TV

THIẾT KẾ: BẢO HẠO

Để lắng nghe và được trò chuyện trực tiếp với các nghệ sĩ Running Man Vietnam, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending được phát trực tiếp vào lúc 12h30 ngày 25.11 trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Tin liên quan

Liên Bỉnh Phát thẳng thắn nói về chuyện cát sê sau giải Thị đế Kim Chung

Liên Bỉnh Phát thẳng thắn nói về chuyện cát sê sau giải Thị đế Kim Chung

Trở lại hợp tác với đạo diễn Leon Quang Lê, Liên Bỉnh Phát vẫn bị đạo diễn nhắc nhở vì không thể hiện được nội tâm của nhân vật Khang trong Quán Kỳ Nam. Anh cũng thẳng thắn nói về chuyện cát sê sau gặt hái được nhiều thành công.

Khám phá thêm chủ đề

Running Man chơi là chạy gameshow running man Quang Tuấn Trấn Thành diễn viên Quang Tuấn Liên Bỉnh Phát On trending iHay TV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận