Live Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn sẵn sàng 'đối đầu' người bí ẩn tại trường quay ON TRENDING
Đến với chương trình On Trending của Báo Thanh Niên, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn có thêm cơ hội để chia sẻ về những câu chuyện 'chưa kịp lên sóng' trong Running Man Vietnam.
Đồng thời, các nghệ sĩ cũng trả lời những thắc mắc của khán giả yêu mến gameshow Running Man Vietnam mùa 3. Đặc biệt, chương trình On Trending còn chào đón một khách mời bí ẩn, hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho người xem.
Để lắng nghe và được trò chuyện trực tiếp với các nghệ sĩ Running Man Vietnam, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending được phát trực tiếp vào lúc 12h30 ngày 25.11 trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.
