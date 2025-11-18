Liên Bỉnh Phát tái ngộ Leon Quang Lê

Sau 7 năm kể từ khi ra mắt phim Song Lang, đạo diễn Leon Quang Lê và diễn viên Liên Bỉnh Phát trở lại với Quán Kỳ Nam.

Quán Kỳ Nam lấy bối cảnh TP.HCM thập niên 1980, khi đất nước vừa bước qua thời kỳ chiến tranh và đang tìm lại nhịp sống bình yên. Khang là một dịch giả trẻ từ miền Bắc chuyển vào nam để thực hiện bản dịch Hoàng tử bé, vô tình gặp Kỳ Nam là một góa phụ sống bằng nghề nấu ăn cho người thuê trọ. Từ sự xa cách ban đầu, hai con người ở hai thế giới khác nhau dần tìm thấy sự đồng điệu trong nỗi cô đơn.

Đạo diễn Leon Quang Lê, Liên Bỉnh Phát và dàn diễn viên trong Quán Kỳ Nam Ảnh: ĐPCC

Bộ phim được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35 mm với tông vàng cổ điển gợi nhớ cho khán giả nhiều ký ức về không khí Sài Gòn xưa. Bộ phim này cũng đánh dấu màn tái xuất của diễn viên Đỗ Thị Hải Yến sau gần 10 năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Trước khi chính thức phát hành tại Việt Nam vào ngày 28.11, tác phẩm của Leon Quang Lê đã đoạt giải Shooting Star tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii 2025.

Mặc dù Liên Bỉnh Phát và Leon Quang Lê từng hợp tác ăn ý trong phim Song Lang, và trong suốt 7 năm qua, Liên Bỉnh Phát cũng tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm đứng trước ống kính nhưng đến tác phẩm này, anh vẫn có những cảnh khiến Leon Quang Lê không hài lòng.

Liên Bỉnh Phát thẳng thắn nói về chuyện cát sê sau giải Thị đế Kim Chung

Bên cạnh tâm sự về những câu chuyện xoay quanh bộ phim, Liên Bỉnh Phát còn thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề cát sê sau khi chiến thắng Thị đế Kim Chung năm 2025.