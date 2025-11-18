Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Liên Bỉnh Phát thẳng thắn nói về chuyện cát sê sau giải Thị đế Kim Chung
Video Giải trí

Liên Bỉnh Phát thẳng thắn nói về chuyện cát sê sau giải Thị đế Kim Chung

Minh Hy
Minh Hy
18/11/2025 08:37 GMT+7

Trở lại hợp tác với đạo diễn Leon Quang Lê, Liên Bỉnh Phát vẫn bị đạo diễn nhắc nhở vì không thể hiện được nội tâm của nhân vật Khang trong Quán Kỳ Nam. Anh cũng thẳng thắn nói về chuyện cát sê sau gặt hái được nhiều thành công.

Liên Bỉnh Phát tái ngộ Leon Quang Lê

Sau 7 năm kể từ khi ra mắt phim Song Lang, đạo diễn Leon Quang Lê và diễn viên Liên Bỉnh Phát trở lại với Quán Kỳ Nam

Quán Kỳ Nam lấy bối cảnh TP.HCM thập niên 1980, khi đất nước vừa bước qua thời kỳ chiến tranh và đang tìm lại nhịp sống bình yên. Khang là một dịch giả trẻ từ miền Bắc chuyển vào nam để thực hiện bản dịch Hoàng tử bé, vô tình gặp Kỳ Nam là một góa phụ sống bằng nghề nấu ăn cho người thuê trọ. Từ sự xa cách ban đầu, hai con người ở hai thế giới khác nhau dần tìm thấy sự đồng điệu trong nỗi cô đơn.

Liên Bỉnh Phát thẳng thắn nói về chuyện cát sê sau giải Thị Đế Kim Chung- Ảnh 1.

Đạo diễn Leon Quang Lê, Liên Bỉnh Phát và dàn diễn viên trong Quán Kỳ Nam

Ảnh: ĐPCC

Bộ phim được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35 mm với tông vàng cổ điển gợi nhớ cho khán giả nhiều ký ức về không khí Sài Gòn xưa. Bộ phim này cũng đánh dấu màn tái xuất của diễn viên Đỗ Thị Hải Yến sau gần 10 năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Trước khi chính thức phát hành tại Việt Nam vào ngày 28.11, tác phẩm của Leon Quang Lê đã đoạt giải Shooting Star tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii 2025.

Mặc dù Liên Bỉnh Phát và Leon Quang Lê từng hợp tác ăn ý trong phim Song Lang, và trong suốt 7 năm qua, Liên Bỉnh Phát cũng tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm đứng trước ống kính nhưng đến tác phẩm này, anh vẫn có những cảnh khiến Leon Quang Lê không hài lòng.

Liên Bỉnh Phát thẳng thắn nói về chuyện cát sê sau giải Thị đế Kim Chung

Bên cạnh tâm sự về những câu chuyện xoay quanh bộ phim, Liên Bỉnh Phát còn thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề cát sê sau khi chiến thắng Thị đế Kim Chung năm 2025.

Tin liên quan

Trương Thế Vinh, Tăng Phúc, Liên Bỉnh Phát bất ngờ dừng chân tại Công diễn 5 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Trương Thế Vinh, Tăng Phúc, Liên Bỉnh Phát bất ngờ dừng chân tại Công diễn 5 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

"Anh trai vượt ngàn chông gai" tập 13 là những khoảnh khắc chia tay nghẹn ngào khi 3 anh tài Trương Thế Vinh, Tăng Phúc, Liên Bỉnh Phát rời khỏi chương trình. Bên cạnh đó, các anh tài phải nói lời tạm biệt ký túc xá để chuẩn bị cho đêm chung kết.

Khám phá thêm chủ đề

Liên Bỉnh Phát Thị đế Quán Kỳ Nam Leon Quang Lê cát sê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận