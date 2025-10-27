Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

'Thị Đế' Liên Bỉnh Phát tiết lộ giai đoạn gặp khó khăn tài chính

Minh Hy
Minh Hy
27/10/2025 18:08 GMT+7

Trước khi gặt hái được thành công ở mảng điện ảnh, Liên Bỉnh Phát từng hoang mang vì mất định hướng và không có việc làm.

Liên Bỉnh Phát: Từ nhân viên văn phòng đến ngôi 'Thị Đế'

Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát tiếp tục khiến người hâm mộ tự hào khi là nam diễn viên Việt Nam đầu tiên giành giải Thị Đế Kim Chung 2025 (Đài Loan). Vai diễn trong The Outlaw Doctor (Bác sĩ tha hương) giúp anh vượt qua các đối thủ "nặng ký" để chiến thắng giải thưởng này.

'Thị Đế' Liên Bỉnh Phát tiết lộ giai đoạn gặp khó khăn tài chính - Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát cho biết dù đóng phim ở Đài Loan một khoảng thời gian dài nhưng anh không có nhiều cơ hội để khám phá vì chủ yếu làm việc trên phim trường

Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, trước khi tỏa sáng ở lĩnh vực nghệ thuật, Liên Bỉnh Phát từng có thời gian làm nhân viên văn phòng trong một công ty du lịch. Mặc dù có công việc với mức lương ổn định nhưng Liên Bỉnh Phát cảm thấy đây không phải sở thích của mình nên quyết định nghỉ việc.

Chia sẻ trong chương trình The Khang Show, Liên Bỉnh Phát kể lại: "Lúc tôi viết mail xin nghỉ, mọi người đều bất ngờ không hiểu lý do. Vì tôi đang làm việc trong môi trường ổn, mối quan hệ đồng nghiệp suôn sẻ, công việc không trở ngại và mức lương cũng ổn so với các bạn sinh viên thời đó. Tuy nhiên, chỉ có một lý do là tôi muốn đi theo con tim của mình, được thỏa chí đi ra ngoài thay vì ngồi trong văn phòng đối diện với laptop. Tôi xin nghỉ mà mình không biết tháng sau mình làm gì và đúng là hai tháng sau đó tôi bị chơi vơi về mặt tài chính vì không có thu nhập".

'Thị Đế' Liên Bỉnh Phát tiết lộ giai đoạn gặp khó khăn tài chính - Ảnh 2.

Liên Bỉnh Phát từng cho bản thân 2 năm để thực hiện đam mê nghệ thuật

Ảnh: Chụp màn hình

Liên Bỉnh Phát thừa nhận anh phải chi tiêu tiết kiệm, thậm chí lúc không có tiền thì anh ăn mì gói. Dẫu vậy, nam chính Song lang không để tình trạng này kéo dài quá lâu, anh chủ động tìm kiếm cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, anh còn tham gia các khóa học diễn xuất ngắn hạn để nâng cao kỹ năng của mình.

Cột mốc đậu vai chính phim Song lang giúp Liên Bỉnh Phát có thêm động lực theo đuổi nghệ thuật sau 2 năm kiên trì. Mặt khác, việc được trở thành cast chính của chương trình Running Man Vietnam cũng giúp tên tuổi của anh tỏa sáng.

Trong hai năm 2024 và 2025, Liên Bỉnh Phát tiếp tục chinh phục khán giả ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Sau khi giành ngôi Thị Đế Kim Chung, nam diễn viên 8X sẽ tiếp tục xuất hiện trong Quán Kỳ NamBẫy tiền.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Liên Bỉnh Phát cho biết anh không đặt nặng chuyện tiền bạc. Nam diễn viên 9X quan niệm, chỉ cần đủ tiền để sống cuộc đời theo ý mình, có cơ hội trải nghiệm và phát triển là hạnh phúc. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, anh vẫn giữ thái độ cầu thị, trân trọng từng cơ hội, vai diễn và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

'Anh tài' Trọng Hiếu: Tôi được là chính mình khi ở cạnh Liên Bỉnh Phát

'Anh tài' Trọng Hiếu: Tôi được là chính mình khi ở cạnh Liên Bỉnh Phát

Trọng Hiếu cho biết anh cảm nhận Liên Bỉnh Phát có cá tính khá tương đồng với mình nên cả hai dễ dàng chia sẻ và tâm sự với nhau.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
