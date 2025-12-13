Mỹ nhân Venezuela đăng quang Miss Charm 2025 tại Việt Nam

Anna Blanco đăng quang Miss Charm 2025, trở thành người đẹp thứ 3 nhận được danh hiệu này ẢNH: BTC

Chung kết Miss Charm 2025 khép lại tối 12.12 tại TP.HCM với việc người đẹp Anna Blanco đến từ Venezuela được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Cô vỡ òa hạnh phúc khi nhận vương miện từ "người tiền nhiệm" Rashmita Rasindran (Malaysia) trong tiếng hò reo chúc mừng từ khán đài. Ngoài danh hiệu hoa hậu, ngôi á hậu 1 được trao cho Luisa Victoria Malz (Đức) trong khi Rinanda Aprillya Maharani (Indonesia) đoạt á hậu 2.

Người đẹp Việt Nam tranh tài tại Miss Charm năm nay là Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô) dừng chân ở top 12 chung cuộc đồng thời nhận giải phụ Miss Tourism (Người đẹp du lịch).

Luisa Victoria Malz (trái) và Rinanda Aprillya Maharani lần lượt giành ngôi á hậu 1 và 2 ẢNH: BTC

Mai Ngô (bìa phải) dừng chân ở top 12 chung cuộc ẢNH: BTC

Chiến thắng của Anna Blanco không khiến khán giả bất ngờ bởi cô có màn thể hiện thuyết phục trong đêm bán kết. Trả lời Thanh Niên về kết quả này, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch cuộc thi Miss Charm, đánh giá việc mỹ nhân Venezuela đăng quang nhận được sự đồng thuận từ các thành viên trong ban giám khảo. Bên cạnh đó, trong khoảng 2 tuần tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, Blanco luôn cho thấy nỗ lực, sự nghiêm túc và tinh thần vượt khó.

Trong đêm thi quyết định, Anna Blanco với vẻ đẹp rạng ngời, cuốn hút cùng hình thể gợi cảm và phong thái trình diễn tự tin, chuyên nghiệp đã dễ dàng được gọi tên vào top 20 rồi top 12 chung cuộc. Ở phần công bố 5 ứng cử viên xuất sắc nhất bước vào vòng trong, MC xướng tên 4 thí sinh đầu tiên được đi tiếp. Blanco cùng 7 đối thủ còn lại cùng trả lời câu hỏi ứng xử: "Đôi khi vương miện đẹp nhất lại vô hình. Chiếc vương miện vô hình mà bạn đội là gì" để giành vị trí cuối cùng trong top 5. Câu trả lời về lòng trắc ẩn và tình yêu cùng nỗ lực mỗi ngày để theo đuổi những giá trị mà bản thân hướng đến đã giúp thí sinh này tiến vào vòng trong.

Anna Blanco trong phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội ở đêm chung kết Miss Charm. Cô cao 1,82 m, sở hữu số đo hình thể nóng bỏng: 86-61-98 ẢNH: BTC

Những phần ứng xử giúp Venezuela giành vương miện Miss Charm

Anna Blanco không chỉ chinh phục khán giả với sắc vóc và kỹ năng trình diễn nổi trội mà còn bởi những phần trả lời ứng xử súc tích, thuyết phục ẢNH: BTC

Ở phần ứng xử tiếp theo, Anna Blanco nhận được câu hỏi xoay quanh quan điểm của bản thân về sự thành công, nơi nhiều người định nghĩa chúng bằng danh tiếng và tiền bạc. Cô chia sẻ danh tiếng và tiền bạc không phải là tất cả. Theo người đẹp, sự thịnh vượng không đến từ của cải vật chất mà đến từ sự giàu có về mặt tinh thần. "Tôi thấy mình là một trong những người giàu có nhất thế giới vì tôi có tình yêu của gia đình, tôi có tình yêu của đất nước và tôi có cơ hội được ở đây cùng các bạn nói về tình yêu, nói về sự thấu cảm, nói về những gì chúng ta có thể cùng nhau làm để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Vì vậy, vâng, điều tôi nghĩ về sự giàu có và thành công thực sự, chính là làm việc cùng nhau để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn", Blanco chia sẻ.

Trước câu hỏi quyết định: "Một nữ hoàng sắc đẹp có thể làm gì để hỗ trợ cộng đồng của mình ngoài khuôn khổ các buổi từ thiện và quyên góp?", Anna Blanco cho biết các hoa hậu ngày nay không chỉ có nhan sắc. Cô bộc bạch: "Mặc dù các buổi từ thiện và gây quỹ rất quan trọng, chúng giúp khuyến khích sự hỗ trợ trong những điều mà chúng ta tuyên truyền, nhưng chính nền tảng riêng đầy độc đáo của mỗi chúng ta thay đổi thế giới theo cách khác biệt. Cá nhân tôi, là một nhạc sĩ, tôi hy vọng có thể khuyến khích mọi người trở nên đồng cảm hơn. Bởi vì âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ thống nhất tất cả chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta đều có thể hiểu nhau hơn thông qua âm nhạc, nghệ thuật và các giai điệu".

Cận cảnh nhan sắc tân Miss Charm 2025 ẢNH: BTC

Người đẹp Venezuela được đánh giá là một trong những ứng viên mạnh tại cuộc thi năm nay ẢNH: INSTAGRAM NV

Anna Blanco được giới thiệu là một nghệ sĩ đa năng khi hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và theo đuổi chương trình tại một học viện âm nhạc ở Anh. Sở hữu sắc vóc nổi trội, người đẹp này đã tham gia cuộc thi nhan sắc tại quê nhà Venezuela đồng thời từng "chinh chiến" tại Miss Grand International 2024 nhưng không đạt được thành tích nào.