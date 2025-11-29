Mai Ngô đọ sắc cùng loạt mỹ nhân quốc tế tại Miss Charm 2025

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên hơn 30 thí sinh dự thi Miss Charm 2025 xuất hiện tại sự kiện công khai của cuộc thi kể từ khi lần lượt đến TP.HCM trong những ngày qua. Tại buổi gặp gỡ, dàn mỹ nhân quốc tế xuất hiện xinh đẹp, rạng rỡ trong những trang phục dạ hội nổi bật, tôn vóc dáng quyến rũ cùng thần thái cuốn hút. Hơn 30 cô gái lần lượt được ban tổ chức trao dải băng ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ mà họ đại diện, sẵn sàng bước vào cuộc đua tranh vương miện Miss Charm lần thứ 3. Bên cạnh đó, dàn mỹ nhân quốc tế cũng có cơ hội giới thiệu bản thân đồng thời phô diễn kỹ năng catwalk trước khán giả, truyền thông.
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch cuộc thi Miss Charm, đánh giá chất lượng thí sinh năm nay là điều mà ban tổ chức luôn tự tin. Họ nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, người trong nghề từ trong nước đến quốc tế về việc giữ chất lượng thí sinh ổn định qua ba mùa thi. Điều đó trở thành động lực để tổ chức có những bước phát triển hơn nữa trong những năm tới. Vị này cũng nhấn mạnh Miss Charm chú trọng đến chất lượng thí sinh hơn số lượng nên mùa thi năm nay chỉ có hơn 30 ứng viên tham gia. Tuy nhiên, số lượng thí sinh sẽ được tăng lên khoảng 50 ứng viên trong năm sau.
Đáng chú ý, Miss Charm 2025 diễn ra cùng thời điểm Miss Cosmo 2025. Việc hai cuộc thi nhan sắc quốc tế do người Việt dẫn dắt và cùng tổ chức tại Việt Nam khiến họ không tránh khỏi việc bị so sánh. Liên quan vấn đề này, bà Thúy Nga chia sẻ với Thanh Niên: "Việc cuộc thi Miss Charm 2025 diễn ra đồng thời cùng cuộc thi khác thì chúng tôi nghĩ rằng đó là câu chuyện hết sức bình thường bởi vì trên thế giới hay ở bất kỳ nước nào thì câu chuyện đó vẫn xảy ra. Chúng tôi không quá tập trung vào việc đó mà chúng tôi tập trung vào những hoạt động của mình là chính. Sau cuộc thi, chúng tôi cũng sẽ có sự so sánh nhất định giữa mùa này so với mùa trước của mình, mình đã rút ra được kinh nghiệm gì, những điểm gì mình đã làm tốt, điều gì mình chưa làm tốt để rút kinh nghiệm cho những mùa sau".
Sau sự kiện gặp gỡ, trao sash vào ngày 29.11, dàn thí sinh Miss Charm 2025 chính thức tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi. Dàn ứng viên sẽ có nhiều trải nghiệm tại TP.HCM, Cần Thơ. Vòng bán kết dự kiến diễn ra ngày 9.12 trong khi chung kết được lên kế hoạch diễn ra tại TP.HCM vào ngày 12.12 tới.
