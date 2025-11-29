Mai Ngô đọ sắc cùng loạt mỹ nhân quốc tế tại Miss Charm 2025

Mai Ngô quyến rũ tại sự kiện mở màn Miss Charm 2025 ẢNH: BTC

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên hơn 30 thí sinh dự thi Miss Charm 2025 xuất hiện tại sự kiện công khai của cuộc thi kể từ khi lần lượt đến TP.HCM trong những ngày qua. Tại buổi gặp gỡ, dàn mỹ nhân quốc tế xuất hiện xinh đẹp, rạng rỡ trong những trang phục dạ hội nổi bật, tôn vóc dáng quyến rũ cùng thần thái cuốn hút. Hơn 30 cô gái lần lượt được ban tổ chức trao dải băng ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ mà họ đại diện, sẵn sàng bước vào cuộc đua tranh vương miện Miss Charm lần thứ 3. Bên cạnh đó, dàn mỹ nhân quốc tế cũng có cơ hội giới thiệu bản thân đồng thời phô diễn kỹ năng catwalk trước khán giả, truyền thông.

Người đẹp Việt Nam và Mỹ nhận sash từ đương kim Miss Charm Rashmita Rasindran và bà Nguyễn Thị Thúy Nga - chủ tịch cuộc thi. Hai ngày qua, Mai Ngô có thời gian tiếp xúc với các thí sinh cùng thi, giới thiệu văn hóa, đất nước Việt Nam cho bạn bè quốc tế thông qua những món quà giản dị như khăn rằn, son... ẢNH: BTC

Mai Ngô chia sẻ mục tiêu của cô không chỉ là mang về thành tích cho Việt Nam mà còn là giới thiệu vẻ đẹp, bản lĩnh và sự kiên cường của phụ nữ Việt đến với bạn bè quốc tế. Sự góp mặt của cô trong mùa giải năm nay được kỳ vọng tiếp nối thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Charm với top 20 của Thanh Thanh Huyền (2023) và danh hiệu Á hậu 2 của Quỳnh Nga (2024)

ẢNH: BTC

Người đẹp Pháp (váy đỏ) sang Việt Nam thi Miss Charm trong tình trạng chân đang băng bó, cô phải chống nạng, thậm chí có lúc ngồi xe lăn khi di chuyển. Dù vậy, người đẹp vẫn nỗ lực tập luyện cùng dàn thí sinh, được các nàng hậu quốc tế hỗ trợ, động viên. Trong khi đó, ban tổ chức cũng lên phương án hỗ trợ y tế để giúp và mong Miss Charm France sớm hồi phục, nhập cuộc trong tình trạng tốt nhất

ẢNH: BTC

Đại diện Thái Lan khoe sắc bên cạnh người đẹp Nam Phi. Hai thí sinh hào hứng khi được tham gia các hoạt động khám phá, quảng bá du lịch, văn hóa, giáo dục tại Việt Nam ẢNH: BTC

Người đẹp Costa Rica và Colombia ghi điểm với sắc vóc gợi cảm và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp ẢNH: BTC

Người đẹp Trung Quốc và Campuchia đọ sắc vóc trên sân khấu ẢNH: BTC

Người đẹp Ấn Độ và Đức thích thú khi được khám phá văn hóa, ẩm thực Việt. Họ cũng ấn tượng với sự chào đón của mọi người khi vừa đặt chân đến TP.HCM cách đây ít ngày ẢNH: BTC

Thí sinh từ Ý và Indonesia ẢNH: BTC

Thí sinh từ Lào và Nhật Bản ẢNH: BTC

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga chia sẻ Miss Charm nỗ lực duy trì chất lượng thí sinh qua các mùa thi thay vì chạy theo số lượng ẢNH: BTC

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch cuộc thi Miss Charm, đánh giá chất lượng thí sinh năm nay là điều mà ban tổ chức luôn tự tin. Họ nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, người trong nghề từ trong nước đến quốc tế về việc giữ chất lượng thí sinh ổn định qua ba mùa thi. Điều đó trở thành động lực để tổ chức có những bước phát triển hơn nữa trong những năm tới. Vị này cũng nhấn mạnh Miss Charm chú trọng đến chất lượng thí sinh hơn số lượng nên mùa thi năm nay chỉ có hơn 30 ứng viên tham gia. Tuy nhiên, số lượng thí sinh sẽ được tăng lên khoảng 50 ứng viên trong năm sau.

Đáng chú ý, Miss Charm 2025 diễn ra cùng thời điểm Miss Cosmo 2025. Việc hai cuộc thi nhan sắc quốc tế do người Việt dẫn dắt và cùng tổ chức tại Việt Nam khiến họ không tránh khỏi việc bị so sánh. Liên quan vấn đề này, bà Thúy Nga chia sẻ với Thanh Niên: "Việc cuộc thi Miss Charm 2025 diễn ra đồng thời cùng cuộc thi khác thì chúng tôi nghĩ rằng đó là câu chuyện hết sức bình thường bởi vì trên thế giới hay ở bất kỳ nước nào thì câu chuyện đó vẫn xảy ra. Chúng tôi không quá tập trung vào việc đó mà chúng tôi tập trung vào những hoạt động của mình là chính. Sau cuộc thi, chúng tôi cũng sẽ có sự so sánh nhất định giữa mùa này so với mùa trước của mình, mình đã rút ra được kinh nghiệm gì, những điểm gì mình đã làm tốt, điều gì mình chưa làm tốt để rút kinh nghiệm cho những mùa sau".

Loạt ứng viên gây chú ý tại cuộc đua Miss Charm 2025 ẢNH: BTC

Sau sự kiện gặp gỡ, trao sash vào ngày 29.11, dàn thí sinh Miss Charm 2025 chính thức tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi. Dàn ứng viên sẽ có nhiều trải nghiệm tại TP.HCM, Cần Thơ. Vòng bán kết dự kiến diễn ra ngày 9.12 trong khi chung kết được lên kế hoạch diễn ra tại TP.HCM vào ngày 12.12 tới.