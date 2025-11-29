Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Dàn người đẹp quốc tế đến Việt Nam tranh vương miện Miss Charm

Thạch Anh
Thạch Anh
29/11/2025 05:53 GMT+7

Cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 27.11 - 13.12 tại VN. Đây là năm thứ 3 đấu trường nhan sắc này được tổ chức trong nước, quy tụ 39 ứng viên đại diện cho vẻ đẹp quyến rũ và trí tuệ trên khắp thế giới đến tranh tài.

Theo lịch trình được ban tổ chức công bố, sau khi đáp máy bay đến VN vào ngày 27 và 28.11, các thí sinh sẽ có thời gian nghỉ ngơi, khám phá TP.HCM trước khi dự lễ trao dải băng (sash ceremony) và tiệc chào mừng ngày 29.11. Trong quá trình tranh tài, 39 cô gái sẽ trải qua nhiều hoạt động trải nghiệm tại Cần Thơ, TP.HCM… trước khi bước vào đêm bán kết (9.12) và chung kết (12.12) tại TP.HCM. Theo ban tổ chức, đây là dịp để quảng bá cảnh đẹp, văn hóa của đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Dàn người đẹp quốc tế đến Việt Nam tranh vương miện Miss Charm- Ảnh 1.

Người đẹp Indonesia, Ấn Độ, Brazil (từ trái sang) tranh tài tại Miss Charm 2025

Ảnh: BTC


Mai Ngô (Ngô Thị Quỳnh Mai) là người đẹp đại diện VN tranh tài tại Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2025. Mai Ngô sinh năm 1995, có kinh nghiệm 14 năm làm người mẫu và 10 năm chinh chiến ở các cuộc thi nhan sắc. Đến với Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế, Mai Ngô mong muốn mang vẻ đẹp của người phụ nữ VN hiện đại, kiên cường ra thế giới.

Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế là cuộc thi có sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và hướng đến các hoạt động giáo dục. Trước đó, đấu trường nhan sắc này trải qua 2 lần tổ chức với chiến thắng thuộc về Luma Russo (Brazil) và Rashmita Rasindran (Malaysia). Sau thành tích top 20 của Thanh Thanh Huyền vào năm 2023 và danh hiệu á hậu 2 của Quỳnh Nga vào năm 2024, Mai Ngô được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong lần "chinh chiến" này.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Charm Người đẹp Hoa hậu
