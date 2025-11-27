Người đẹp Colombia kế nhiệm Thanh Thủy tại Hoa hậu Quốc tế

Catalina Duque (Colombia) - người đẹp kế nhiệm Thanh Thủy tại Hoa hậu Quốc tế ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chung kết Hoa hậu Quốc tế (Miss International) lần thứ 63 khép lại tối 27.11 (theo giờ Việt Nam) tại Tokyo (Nhật Bản), với chiến thắng của Catalina Duque (Colombia). Người đẹp 26 tuổi không khỏi bất ngờ, hạnh phúc khi được xướng tên trong khoảnh khắc quyết định. Cô mỉm cười rạng rỡ khi nhận vương miện Miss International từ "người tiền nhiệm" Huỳnh Thị Thanh Thủy. Tân hoa hậu không kìm được xúc động khi giành chiếc vương miện danh giá về cho nhan sắc quê nhà.

Bên cạnh chiến thắng của Catalina Duque, ban tổ chức vinh danh Yollanda Chimbarami (Zimbabwe) ở ngôi á hậu 1. Trong khi đó, Paola Guzmán (Bolivia) là á hậu 2, danh hiệu á hậu 3 gọi tên Melliza Xaviera (Indonesia), còn Myrna Esguerra (Philippines) dừng chân ở vị trí á hậu 4.

Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 được dẫn dắt bởi Andrea Rubio (Miss International 2023), diễn viên lồng tiếng người Mỹ Maxwell Powers và Tomomi Okada (Miss International Japan 2019)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước khi tìm ra chủ nhân mới của vương miện, dàn thí sinh Miss International 2025 đã trải qua nhiều phần thi trong suốt hơn 3 tiếng. Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 mở màn với phần xuất hiện của dàn ứng cử viên trong trang phục tôn vinh màu sắc văn hóa dân tộc (National Costume) cùng những màn giới thiệu đầy hứng khởi, năng lượng. Sau phần đồng diễn, MC công bố top 10 thí sinh xuất sắc nhất ở phần thi National Costume. Đáng chú ý, người đẹp Ghana xếp ở vị trí đầu tiên, Nguyễn Ngọc Kiều Duy của Việt Nam đứng thứ 2 và người đẹp Tanzania xếp thứ 3.

Ban tổ chức cũng nhanh chóng công bố 20 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp. 3 thí sinh đầu tiên giành suất vào vòng trong nhờ có lượng bình chọn cao nhất (chia theo khu vực) gồm: Nam Phi (châu Phi và châu Âu), Mỹ (châu Mỹ), Myanmar (châu Á - Thái Bình Dương). Dàn người đẹp tiếp theo lần lượt được gọi tên đi tiếp là Peru, Mexico, Canada, Thái Lan, Hà Lan, Ấn Độ, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominica, Indonesia, Colombia, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka và Nhật Bản.

Top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025 trong phần trình diễn áo tắm ẢNH: MISS INTERNATIONAL

Vòng loại đầu tiên vừa kết thúc, 20 người đẹp xuất sắc nhất thu hút khán giả với phần thi trình diễn áo tắm. Thử thách giúp họ phô diễn vẻ đẹp hình thể cùng kỹ năng trình diễn trên sân khấu. Những dự án, mục tiêu ý nghĩa của dàn mỹ nhân này cũng được phát tại chung kết, cho khán giả cái nhìn sâu sắc hơn về trách nhiệm, tâm huyết của các thí sinh với các hoạt động cống hiến cho cộng đồng. Họ sớm trở lại sân khấu trong những trang phục dạ hội lộng lẫy, khoe nét đẹp quyến rũ, rạng ngời trong những bước catwalk đầy duyên dáng, thần thái.

Trước khi công bố thí sinh đi tiếp, ban tổ chức trao các giải phụ và người đẹp giành danh hiệu cấp châu lục. Trong đó, Sophie Wallace (Anh) là Miss International Europe (châu Âu). Danh hiệu Miss International Africa (châu Phi) gọi tên Yollanda Chimbarami (Zimbabwe), Miss International Americas (châu Mỹ) là Farrah Grant (Quần đảo Turks và Caicos) và Miss International Asia-Pacific (châu Á-Thái Bình Dương) được trao cho Katrina Wan (Macau).

Dàn người đẹp trải qua hơn 3 tiếng cạnh tranh để giành vương miện Hoa hậu Quốc tế 2025 ẢNH: MISS INTERNATIONAL

Tiếp nối đêm chung kết, MC công bố 10 người đẹp đi tiếp vào vòng trong. Trong đó, thí sinh từ Myanmar tiến thẳng vào top 10 chung cuộc nhờ thắng giải bình chọn. Những ứng viên tiếp theo được gọi tên là người đẹp từ Sri Lanka, Canada, Cộng hòa Dominica, Bolivia, Colombia, Zimbabwe, Nicaragua, Indonesia và Philippines. Sau mỗi lần công bố tên, từng thí sinh đều có phần hùng biện ngắn về vấn đề mình quan tâm cũng như những mục tiêu, sứ mệnh mà họ theo đuổi.

Quá trình cân nhắc, đánh giá của ban giám khảo đã chọn ra 5 người đẹp xuất sắc nhất: Philippines, Zimbabwe, Indonesia, Bolivia và Colombia. Trong phần thi ứng xử quyết định kết quả cuối cùng, họ cùng nhận câu hỏi chung: "Nếu bạn mô tả toàn bộ trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế của mình với gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì với họ?". 5 thí sinh đều có phần trả lời tiếng Anh đầy tự tin, trôi chảy về những trải nghiệm đặc biệt ở cuộc thi: từ việc có thêm những người chị em mới, khám phá văn hóa Nhật Bản cho đến những bài học về lòng vị tha, giúp đỡ mọi người, hướng đến những mục đích cao đẹp...

Thanh Thủy xúc động chia tay nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế

Thanh Thủy trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Hoa hậu Quốc tế ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh màn trình diễn của các thí sinh, chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 trải qua những giây phút lắng đọng khi đương kim hoa hậu Thanh Thủy chia tay nhiệm kỳ. Cô xuất hiện rạng ngời trong chiếc áo dài trắng, điểm các chi tiết hoa anh đào tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Nàng hậu Việt xúc động chia sẻ, trong ngày cuối cùng được đội chiếc vương miện quý giá của Miss International, cô muốn cảm ơn bà Akemi Shimomura (chủ tịch cuộc thi), giám đốc điều hành Stephen Diaz, ban giám khảo và đội ngũ hậu cần của Hoa hậu Quốc tế. "Nhờ danh hiệu này, tôi đã có cơ hội khám phá thế giới, mở rộng và nâng cao dự án bền vững của tôi không chỉ ở đất nước mình mà còn có cơ hội được mang dự án nước sạch đến một trong những quốc gia cần đến nó nhất, Angola, châu Phi. Cảm ơn khán giả khắp thế giới, nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi đã đạt được rất nhiều thứ hơn những gì tôi có thể tưởng tượng", người đẹp bộc bạch.

Bên cạnh những phát biểu bằng tiếng Anh và tiếng Nhật, cô gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt đến công ty quản lý, ê kíp đã sát cánh cùng mình và toàn thể khán giả Việt Nam luôn yêu thương, ủng hộ cô trên chặng đường vừa qua. "Cho nên dù bước tới nơi đâu, tôi cũng không quên thể hiện niềm tự hào với màu cờ trên sash của mình, rằng mình đến từ Việt Nam", Hoa hậu Quốc tế 2024 bày tỏ.