Nguyễn Ngọc Kiều Duy trượt top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025

Nguyễn Ngọc Kiều Duy trong phần trình diễn mở đầu chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chung kết Hoa hậu Quốc tế (Miss International) lần thứ 63 diễn ra chiều 27.11 (theo giờ Việt Nam) tại Tokyo (Nhật Bản). Andrea Rubio (Miss International 2023), Tomomi Okada (Miss International Japan 2019) và diễn viên lồng tiếng người Mỹ Maxwell Powers đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện. Trong khi đó, đương kim Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy của Việt Nam sẽ xuất hiện trong phần final walk (kết thúc nhiệm kỳ), sẵn sàng trao vương miện cho "người kế nhiệm".

Chung kết mở màn với phần xuất hiện của loạt thí sinh quốc tế trong trang phục tôn vinh màu sắc văn hóa dân tộc (National Costume) cùng những màn giới thiệu đầy hứng khởi, năng lượng. Người đẹp Việt Nam "chinh chiến" tại Hoa hậu Quốc tế năm nay là Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Cô "chào sân" chung kết Miss International với thiết kế Cửu Long Ẩn Vân của Nguyễn Song Huy. Nàng hậu 22 tuổi xuất hiện rạng rỡ trước ống kín, tự tin hô vang tên và quê hương Vĩnh Long, Việt Nam.

Người đẹp Việt Nam đứng thứ 2 ở hạng mục phụ National Costume ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau phần đồng diễn của dàn thí sinh, Kiều Duy được MC gọi tên vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất ở vòng National Costume. Người đẹp 22 tuổi xếp vị trí thứ 2 ở hạng mục này, trong khi vị trí thứ nhất gọi tên người đẹp Ghana còn người đẹp Tanzania xếp thứ 3. Những cái tên còn lại trong danh sách này gồm: Canada, Cuba, Pháp, Honduras, Nhật Bản, Myanmar, Nam Phi.

Ban tổ chức cũng nhanh chóng công bố 20 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp. 3 ứng cử viên đầu tiên giành suất vào vòng trong nhờ có lượng bình chọn cao nhất (chia theo khu vực) gồm: Nam Phi (châu Phi và châu Âu), Mỹ (châu Mỹ), Myanmar (châu Á - Thái Bình Dương). Dàn người đẹp tiếp theo lần lượt được xướng tên đi tiếp là Peru, Mexico, Canada, Thái Lan, Hà Lan, Ấn Độ, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominica, Indonesia, Colombia, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka và Nhật Bản. Kiều Duy gây tiếc nuối khi phải dừng chân sớm ở chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025.

Kiều Duy tại Hoa hậu Quốc tế 2025 ẢNH: MISS INTERNATIONAL

Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003, cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước trước khi đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 rồi giành cơ hội "chinh chiến" tại Hoa hậu Quốc tế 2025. Hành trình thi nhan sắc của người đẹp quê Vĩnh Long thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp trong nước cũng như quốc tế khi cô nối gót Huỳnh Thị Thanh Thủy (Hoa hậu Quốc tế 2024) đeo sash Việt Nam tại đấu trường nhan sắc danh tiếng này.

Tuy nhiên, Kiều Duy không coi đó là áp lực mà thoải mái tận hưởng hành trình. Người đẹp chia sẻ: "Việc đại diện Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Quốc tế là điều vô cùng tự hào. Tuy nhiên, điều khiến tôi áp lực không phải là kết quả của chị Thanh Thủy, mà là làm sao để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đã có những lúc lo lắng, trăn trở, nhưng nhờ sự đồng hành của những người yêu thương, tôi đã tự tin hơn rất nhiều".

Quá trình tranh tài ở Nhật Bản, Nguyễn Ngọc Kiều Duy gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, ngọt ngào, phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính cùng thái độ thân thiện. Tuy nhiên, phần thể hiện của cô qua các vòng thi trước chung kết được đánh giá khá an toàn, thậm chí mờ nhạt. Kiều Duy cũng vắng mặt trong các bảng dự đoán kết quả chung kết của các chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng.