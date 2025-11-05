Kiều Duy nói gì về áp lực bị so sánh với Thanh Thủy khi thi Miss International?

Kiều Duy cho biết cô không áp lực trước thành tích của Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy ẢNH: HỮU TÍN

Tối 4.11, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy có buổi gặp gỡ truyền thông trước khi chính thức đến với đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2025. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều hoa hậu, á hậu và người đẹp như Hoa hậu Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân, Yến Nhi, Quế Anh, Á hậu Phương Anh, Diễm Trang, Ngọc Thảo...

Kiều Duy phản hồi trước ý kiến trái chiều về nhan sắc

Tại sự kiện, người đẹp sinh năm 2003 có những chia sẻ về hành trình chuẩn bị để chinh chiến Miss International 2025. Kiều Duy cho biết thời gian qua, cô đã không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và kiến thức trước khi đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế.

"Tôi hiểu rằng, không có con đường nào được trải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Tôi trân trọng từng kỳ vọng, từng niềm tin mà mọi người dành cho mình và sẽ luôn cố gắng hết mình để xứng đáng với tình cảm đó. Với khát khao quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc và sức trẻ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, tôi sẽ mang đến hình ảnh chỉn chu, tự tin và đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam tại Miss International 2025. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành”, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 chia sẻ.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam - Nguyễn Ngọc Kiều Duy sau gần một năm đăng quang ẢNH: BTC

Người đẹp được Hoa hậu Thanh Thủy và bà Phạm Kim Dung trao sash (băng đeo) Miss International Vietnam 2025 ẢNH: BTC

Khi được hỏi về áp lực sau thành tích của Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy thẳng thắn chia sẻ: "Việc đại diện Việt Nam giành vương miện Miss International là điều vô cùng tự hào. Tuy nhiên, điều khiến tôi áp lực không phải là kết quả của chị Thanh Thủy, mà là làm sao để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đã có những lúc lo lắng, trăn trở, nhưng nhờ sự đồng hành của những người yêu thương, tôi đã tự tin hơn rất nhiều".

Phản hồi trước những bình luận hoài nghi về nhan sắc và khả năng, Kiều Duy tự tin đáp: "Tôi vẫn thường đọc những góp ý của khán giả dành cho mình, nếu có khuyết điểm, tôi sẵn sàng thay đổi để tốt hơn. Với những ý kiến hoài nghi về nhan sắc, tôi hiểu rằng mỗi người có một định nghĩa riêng về cái đẹp, và tôi không thể ép ai phải khen mình đẹp cả".

Hoa hậu Thanh Thủy gửi lời chúc đến Kiều Duy

Tại sự kiện, Hoa hậu Kiều Duy cũng giới thiệu về dự án nhân ái, phần thi tài năng và trang phục văn hóa dân tộc mà mình sẽ mang đến đấu trường sắc đẹp quốc tế. Trong đó, dự án nhân ái của người đẹp mang tên "Chạm", hướng đến mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Dự án bao gồm hoạt động trao tặng tủ thuốc với những loại thuốc cơ bản (không kê đơn), vật dụng y tế đến với các trạm y tế địa phương bên cạnh những phần quà là nhu yếu phẩm, hỗ trợ chi phí cho các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mỹ nhân 22 tuổi cho biết cô hướng đến hình ảnh người phụ nữ tự tin, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi ẢNH: HỮU TÍN

Kiều Duy trình diễn trang phục mang tên Cửu Long Ẩn Vân ẢNH: BTC

Đại diện Việt Nam cho biết sẽ thể hiện ca khúc nổi tiếng Proud of You, kết hợp khả năng tiếng Anh cùng phần múa ba lê và múa quạt lụa trong phần thi tài năng. Trên sân khấu, người đẹp còn trình diễn trang phục mang tên Cửu Long Ẩn Vân. Bộ trang phục từng đạt giải nhất vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, sẽ đồng hành cùng Kiều Duy tại Miss International 2025.

Trong giây phút đặc biệt, Hoa hậu Thanh Thủy cũng gửi gắm: "Hôm nay, khi đứng tại đây, chứng kiến Kiều Duy, một cô gái bản lĩnh, đầy nỗ lực chính thức nhận dải sash đại diện Việt Nam tại Miss International 2025, Thủy thật sự xúc động. Mong em sẽ tận hưởng trọn vẹn hành trình này, để mỗi khoảnh khắc đều là một trải nghiệm đáng nhớ, một dấu ấn rực rỡ của tuổi trẻ. Chúc Hoa hậu Kiều Duy sẽ thật tỏa sáng, mang vẻ đẹp, trí tuệ và tâm hồn Việt Nam vươn xa, lan tỏa văn hóa và những giá trị tốt đẹp đến với bạn bè quốc tế".

Trong vài ngày tới, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy lên đường nhập cuộc Miss International 2025. Cuộc thi diễn ra trong tháng 11. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 27.11 tại Nhật Bản.