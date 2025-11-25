Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Người đẹp Bờ Biển Ngà 'tẩy chay' Miss Universe sau 3 ngày đoạt á hậu

Thanh Chi
Thanh Chi
25/11/2025 07:02 GMT+7

Tối 24.11, Olivia Yacé - á hậu 4 tại Miss Universe 2025, đăng bài tuyên bố từ bỏ danh hiệu đồng thời cắt đứt liên quan với cuộc thi nhan sắc này. Quyết định được người đẹp này đưa ra chỉ 3 ngày kể từ lúc cô nhận danh hiệu.

Người đẹp Bờ Biển Ngà 'tẩy chay' Miss Universe sau 3 ngày đoạt á hậu - Ảnh 1.

Olivia Yacé tuyên bố từ bỏ danh hiệu tại Miss Universe 2025

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang Instagram có hơn 1 triệu người theo dõi, Olivia Yacé tuyên bố từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa & Oceania (Hoa hậu Hoàn vũ khu vực châu Phi và châu Đại dương) đồng thời chấm dứt mọi mối liên kết với tổ chức Miss Universe (MUO) trong tương lai. Cô giải thích rằng là đại diện của Bờ Biển Ngà tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Bangkok (Thái Lan), bản thân đã đạt được những điều tuyệt vời dù đối mặt với nghịch cảnh. Tuy nhiên, để bước tiếp con đường của mình, cô phải giữ vững các giá trị của bản thân: sự tôn trọng, phẩm giá, sự xuất sắc và cơ hội bình đẳng - những điều đã luôn dẫn dắt người đẹp.

"Suốt hành trình này với tư cách là đại sứ, nữ hoàng sắc đẹp, tôi đã cống hiến với tinh thần trách nhiệm, kiên cường, kỷ luật và quyết tâm. Tuy nhiên, để có thể phát huy tối đa tiềm năng, tôi phải luôn kiên định với các nguyên tắc và giá trị đã dẫn đường cho tôi đến với sự xuất chúng", cô gái 27 tuổi chia sẻ.

Người đẹp Bờ Biển Ngà 'tẩy chay' Miss Universe sau 3 ngày đoạt á hậu - Ảnh 2.

Người đẹp Bờ Biển Ngà (bìa trái) trên sân khấu chung kết Miss Universe 2025

ẢNH: REUTERS

Nàng hậu đến từ Bờ Biển Ngà nói thêm rằng như đã chia sẻ trên sân khấu, cô muốn trở thành hình mẫu cho thế hệ mới, đặc biệt là các phụ nữ trẻ, khuyến khích họ vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin bước vào những nơi họ từng nghĩ mình không thuộc về và tự hào vì bản sắc riêng. Chính cam kết đó dẫn dắt cô đến quyết định từ bỏ danh hiệu bởi điều đó sẽ cho phép nàng hậu cống hiến hết mình trong sứ mệnh bảo vệ những giá trị mà bản thân trân trọng.

Bên cạnh đó, Olivia Yacé kêu gọi cộng đồng người da màu đoàn kết, bước vào những không gian mà họ ít được chào đón và không để ai giới hạn tiềm năng của mình. Người đẹp cũng gửi lời chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ, chúc Hoa hậu Jamaica sớm hồi phục sau tai nạn ở đêm bán kết, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với những người đã ủng hộ mình.

Người đẹp Bờ Biển Ngà 'tẩy chay' Miss Universe sau 3 ngày đoạt á hậu - Ảnh 3.

Olivia Yacé từng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi hoa hậu

ẢNH: REUTERS

Tranh cãi bủa vây Miss Universe

Quyết định của Olivia Yacé gây bàn tán xôn xao khi được đưa ra giữa lúc kết quả chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang gây tranh cãi dữ dội. Trước đó, tại vòng chung kết diễn ra hôm 21.11, đại diện của Bờ Biển Ngà đoạt danh hiệu á hậu 4 và Miss Universe Africa & Oceania. Kết quả khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi cô có màn trình diễn xuất sắc trong đêm chung kết đồng thời ghi điểm với phong thái tự tin, ứng xử thuyết phục. Người đẹp cũng được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, thậm chí Sash Factor dự đoán cô sẽ giành vương miện.

Những ngày qua, kết quả chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Nhiều người cho rằng Fátima Bosch có phần lép vế hơn dàn người đẹp vào top 5, thể hiện mờ nhạt suốt quá trình thi nhưng lại đăng quang một cách khó hiểu.

Người đẹp Bờ Biển Ngà 'tẩy chay' Miss Universe sau 3 ngày đoạt á hậu - Ảnh 4.

Chiến thắng của Fátima Bosch gây nhiều tranh cãi

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, nhà soạn nhạc Omar Harfouch (người rút lui khỏi ghế giám khảo Miss Universe 2025 trước vòng bán kết) tố ban tổ chức không minh bạch trong quá trình đánh giá các thí sinh, gian lận kết quả và cho biết ông đã biết tin người đẹp Mexico sẽ đăng quang ngay từ trước vòng chung kết. Thậm chí, vị này còn yêu cầu tước vương miện của Fátima Bosch và chủ tịch Miss Univese Raul Rocha phải từ chức vì vi phạm đạo đức và điều lệ quốc tế của các cuộc thi sắc đẹp.

Ngoài Omar Harfouch, hai thành viên khác trong ban giám khảo là cựu cầu thủ Claude Makélélé và Công chúa Camilla di Borbone delle Due Sicilie cũng rút khỏi "ghế nóng", từ đó khiến dân tình đặt câu hỏi về cách làm việc của ban tổ chức.

Giữa những ồn ào về kết quả và động thái "tẩy chay" của một số thí sinh, phía Miss Universe lẫn tân hoa hậu vẫn giữ im lặng.

Tin liên quan

Tân Hoa hậu Hoàn vũ người Mexico có nguy cơ bị tước vương miện?

Tân Hoa hậu Hoàn vũ người Mexico có nguy cơ bị tước vương miện?

Một người từng được Miss Universe bổ nhiệm vào hội đồng giám khảo vừa công khai yêu cầu tước vương miện của tân hoa hậu người Mexico Fátima Bosch giữa nghi vấn cô 'chiến thắng nhờ quan hệ'.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Universe Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Yacé Bờ Biển Ngà TỪ BỎ DANH HIỆU
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận