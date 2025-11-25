Người đẹp Bờ Biển Ngà 'tẩy chay' Miss Universe sau 3 ngày đoạt á hậu

Olivia Yacé tuyên bố từ bỏ danh hiệu tại Miss Universe 2025 ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang Instagram có hơn 1 triệu người theo dõi, Olivia Yacé tuyên bố từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa & Oceania (Hoa hậu Hoàn vũ khu vực châu Phi và châu Đại dương) đồng thời chấm dứt mọi mối liên kết với tổ chức Miss Universe (MUO) trong tương lai. Cô giải thích rằng là đại diện của Bờ Biển Ngà tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Bangkok (Thái Lan), bản thân đã đạt được những điều tuyệt vời dù đối mặt với nghịch cảnh. Tuy nhiên, để bước tiếp con đường của mình, cô phải giữ vững các giá trị của bản thân: sự tôn trọng, phẩm giá, sự xuất sắc và cơ hội bình đẳng - những điều đã luôn dẫn dắt người đẹp.

"Suốt hành trình này với tư cách là đại sứ, nữ hoàng sắc đẹp, tôi đã cống hiến với tinh thần trách nhiệm, kiên cường, kỷ luật và quyết tâm. Tuy nhiên, để có thể phát huy tối đa tiềm năng, tôi phải luôn kiên định với các nguyên tắc và giá trị đã dẫn đường cho tôi đến với sự xuất chúng", cô gái 27 tuổi chia sẻ.

Người đẹp Bờ Biển Ngà (bìa trái) trên sân khấu chung kết Miss Universe 2025 ẢNH: REUTERS

Nàng hậu đến từ Bờ Biển Ngà nói thêm rằng như đã chia sẻ trên sân khấu, cô muốn trở thành hình mẫu cho thế hệ mới, đặc biệt là các phụ nữ trẻ, khuyến khích họ vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin bước vào những nơi họ từng nghĩ mình không thuộc về và tự hào vì bản sắc riêng. Chính cam kết đó dẫn dắt cô đến quyết định từ bỏ danh hiệu bởi điều đó sẽ cho phép nàng hậu cống hiến hết mình trong sứ mệnh bảo vệ những giá trị mà bản thân trân trọng.

Bên cạnh đó, Olivia Yacé kêu gọi cộng đồng người da màu đoàn kết, bước vào những không gian mà họ ít được chào đón và không để ai giới hạn tiềm năng của mình. Người đẹp cũng gửi lời chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ, chúc Hoa hậu Jamaica sớm hồi phục sau tai nạn ở đêm bán kết, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với những người đã ủng hộ mình.

Olivia Yacé từng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi hoa hậu ẢNH: REUTERS

Tranh cãi bủa vây Miss Universe

Quyết định của Olivia Yacé gây bàn tán xôn xao khi được đưa ra giữa lúc kết quả chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang gây tranh cãi dữ dội. Trước đó, tại vòng chung kết diễn ra hôm 21.11, đại diện của Bờ Biển Ngà đoạt danh hiệu á hậu 4 và Miss Universe Africa & Oceania. Kết quả khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi cô có màn trình diễn xuất sắc trong đêm chung kết đồng thời ghi điểm với phong thái tự tin, ứng xử thuyết phục. Người đẹp cũng được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, thậm chí Sash Factor dự đoán cô sẽ giành vương miện.

Những ngày qua, kết quả chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Nhiều người cho rằng Fátima Bosch có phần lép vế hơn dàn người đẹp vào top 5, thể hiện mờ nhạt suốt quá trình thi nhưng lại đăng quang một cách khó hiểu.

Chiến thắng của Fátima Bosch gây nhiều tranh cãi ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, nhà soạn nhạc Omar Harfouch (người rút lui khỏi ghế giám khảo Miss Universe 2025 trước vòng bán kết) tố ban tổ chức không minh bạch trong quá trình đánh giá các thí sinh, gian lận kết quả và cho biết ông đã biết tin người đẹp Mexico sẽ đăng quang ngay từ trước vòng chung kết. Thậm chí, vị này còn yêu cầu tước vương miện của Fátima Bosch và chủ tịch Miss Univese Raul Rocha phải từ chức vì vi phạm đạo đức và điều lệ quốc tế của các cuộc thi sắc đẹp.

Ngoài Omar Harfouch, hai thành viên khác trong ban giám khảo là cựu cầu thủ Claude Makélélé và Công chúa Camilla di Borbone delle Due Sicilie cũng rút khỏi "ghế nóng", từ đó khiến dân tình đặt câu hỏi về cách làm việc của ban tổ chức.

Giữa những ồn ào về kết quả và động thái "tẩy chay" của một số thí sinh, phía Miss Universe lẫn tân hoa hậu vẫn giữ im lặng.