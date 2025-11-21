Hương Giang trượt top 30 Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Hương Giang trên sân khấu chung kết Miss Universe 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sáng 21.11, chung kết Miss Universe 2025 diễn ra tại Thái Lan với màn tranh tài của khoảng 120 người đẹp quốc tế. Vòng thi quyết định được dẫn dắt bởi diễn viên hài Steve Byrne cùng Dayanara Torres (Hoa hậu Hoàn vũ 1993) và R'Bonney Gabriel (Hoa hậu Hoàn vũ 2022).

Hàng trăm ứng cử viên xuất hiện rạng ngời trên sân khấu trong phần đồng diễn cùng ca sĩ Jeff Satur sau đó từng người đẹp tiến lên vị trí trung tâm, giới thiệu tên và hô vang tên quốc gia, vùng lãnh thổ mà mình đại diện. Hương Giang thuộc nhóm thí sinh xuất hiện cuối, người đẹp nổi bật trước ống kính với váy ngắn hai mảnh gợi cảm, tự tin đọc tên, hô vang hai tiếng "Việt Nam" trước bạn bè quốc tế.

Dàn thí sinh Miss Universe trong phần đồng diễn mở màn chung kết ẢNH: MUT

Sau phần mở màn đầy hứng khởi, các cô gái hội tụ trên sân khấu, hồi hộp chờ công bố top 30. MC lần lượt gọi tên dàn người đẹp từ Ấn Độ, Guadeloupe, Trung Quốc, Thái Lan, Cộng hòa Dominica, Brazil, Rwanda, Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà), Colombia, Hà Lan, Cuba, Bangladesh, Nhật Bản, Puerto Rico, Mỹ, Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, Latina, Croatia, Venezuela, Guatamela, Palestine, Nicaragua, Pháp và Paraguay.

Khoảnh khắc công bố kết quả khiến nhiều khán giả Việt hồi hộp xen lẫn lo lắng khi càng về cuối danh sách, cái tên Việt Nam càng ít cơ hội xuất hiện. Cuối cùng, Hương Giang dừng chân ở vòng loại khiến không ít người hâm mộ quê nhà hụt hẫng, tiếc nuối.

Hương Giang là một trong những thí sinh thu hút sự chú ý hàng đầu ở Miss Universe 2025 ẢNH: MUO

Hơn 2 tuần "chinh chiến" ở Thái Lan, Hương Giang là một trong những thí sinh tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ nhờ câu chuyện đặc biệt cùng lượng người theo dõi đông đảo. Cô được fan sắc đẹp quốc tế biết đến với tư cách là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Những hình ảnh, video của giọng ca 33 tuổi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều bài đăng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên trang Miss Universe hay một số fanpage lớn khác ở Việt Nam.

Trên trang chính thức, tổ chức Miss Universe giới thiệu Hương Giang là một ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất nổi tiếng.

Đêm trước chung kết, Missosology, Sash Factor đều dự đoán Hương Giang vào top 30 chung cuộc ẢNH: MISSOSOLOGY, SASH FACTOR

Trước thềm chung kết, người đẹp cũng được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh. Trong bảng dự đoán cuối cùng được Missosology đưa ra vào tối 20.11, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng này dự đoán Hương Giang của Việt Nam sẽ giành vé vào top 30 chung cuộc khi xếp cô ở vị trí thứ 25. Trong khi đó, trang này đặt niềm tin người đẹp Praveenar Singh của nước chủ nhà Thái Lan được dự đoán đăng quang ngôi hoa hậu. Loạt ứng viên sáng giá nhất còn có Vanessa Pulgarin (Colombia), Fátima Bosch (Mexico), Ahtisa Manalo (Philppines) và Olivia Yacé (Côte d'Ivoire).

Bảng dự đoán trước "giờ G" của chuyên trang Sash Factor cũng đưa Hương Giang vào danh sách top 30 chung cuộc. Tuy nhiên, phía này đánh giá Olivia Yacé (Côte d'Ivoire) là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện năm nay. Trong khi đó, loạt người đẹp Thái Lan, Philippines, Venezuela và Puerto Rico "chốt sổ" top 5.