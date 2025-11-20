Cơ hội nào cho Hương Giang tại Miss Universe 2025?

Hương Giang chọn áo dài trắng trong phần thi National Costume hôm 19.11 Ảnh: REUTERS

Hơn 2 tuần tranh tài tại Miss Universe 2025, Nguyễn Hương Giang trở thành một trong những thí sinh thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như cộng đồng fan sắc đẹp trong nước đến quốc tế. Hành trình thi nhan sắc của cô càng được quan tâm hơn khi được biết đến là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham gia đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

Quá trình "chinh chiến" tại Thái Lan, hình ảnh của người đẹp 9X liên tục "phủ sóng" trên fanpage của Miss Universe, thu hút những cuộc bình luận sôi nổi trên Missosology hay một số diễn đàn sắc đẹp khác. Bên cạnh đó, người đẹp Việt Nam cũng nằm top đầu trong cuộc bình chọn ở hạng mục Beyond the crown thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Người đẹp Việt là một trong những nhân tố "hút" truyền thông tại Miss Universe 2025 Ảnh: MUT

Ngay từ những ngày đầu bước vào cuộc thi, Hương Giang đã tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Theo thống kê từ Sash Factor, Pageant Talk... cùng nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế, đại diện đến từ Việt Nam hiện là thí sinh sở hữu lượng người theo dõi cao nhất trên Instagram với 4,3 triệu tài khoản.

Con số này cho thấy sức ảnh hưởng vượt trội của người đẹp gốc Hà Nội so với mặt bằng chung thí sinh Miss Universe năm nay, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm đặc biệt mà công chúng dành cho cô.

Cũng nhờ sở hữu lượng fan hùng hậu, người đẹp nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt trên mạng xã hội. Loạt hình ảnh, video liên quan đến những màn trình diễn của giọng ca 33 tuổi được chia sẻ rầm rộ. Nhiều bài đăng thu hút đến hàng trăm nghìn lượt tương tác trên trang Miss Universe hay một số fanpage lớn tại Việt Nam.

Thứ hạng nào cho Hương Giang tại Miss Universe 2025?

Càng sát thềm chung kết, không khí bàn luận trong cộng đồng fan sắc đẹp càng sôi nổi với hàng loạt dự đoán cho ngôi vị tân hoa hậu. Những ngày qua, người đẹp mang sash Việt Nam cũng được "ưu ái" xuất hiện trong các bảng dự đoán từ các chuyên trang, diễn đàn về hoa hậu.

Cụ thể, T World xếp cô ở vị trí thứ 12, Missosology dự đoán người đẹp Việt Nam đứng hạng 18, trong khi RG Beauty ghi nhận cô ở vị trí 23 (ngày 20.11). Dù thứ hạng có sự dao động, việc liên tục góp mặt trong các bảng dự đoán cho thấy Hương Giang được đánh giá là một nhân tố tiềm năng, có khả năng tạo bất ngờ ở vòng thi quyết định.

Hương Giang trong phần thi trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội tại bán kết hôm 19.11 Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, nhìn một cách thực tế, con đường để Hương Giang chạm tới chiếc vương miện danh giá vẫn là thử thách lớn đối với người đẹp 33 tuổi, đòi hỏi cô phải thực sự bứt phá để có thể "làm nên chuyện" ở đấu trường nhan sắc danh giá này. Thử thách càng khó khăn hơn với thí sinh đến từ Việt Nam khi phải đối mặt với loạt đối thủ đáng gờm từ Thái Lan, Philippines, Venezuela, Bờ Biển Ngà…

Vừa qua, tại đêm thi bán kết, Hương Giang nhận nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ sắc đẹp nhờ phong thái tươi tắn và giàu năng lượng hơn so với các phần trình diễn trước đó. Màn thi áo tắm và trang phục dạ hội của cô được nhận xét là chỉn chu, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng sân khấu.

Tuy vậy, người đẹp 33 tuổi vẫn vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng phần trình diễn của cô còn khá an toàn, thiếu sự bùng nổ để tạo dấu ấn nổi bật ở chặng nước rút. Bộ dạ hội của nhà thiết kế Phan Huy được nàng hậu lựa chọn cho đêm bán kết cũng gây tranh cãi khi phần đính kết có kích thước lớn khiến vòng eo của Hương Giang kém thon gọn. Bên cạnh đó, kiểu tóc búi khiến cô trông "dừ" hơn so với tuổi thật.

Qua phần thể hiện tại đêm bán kết, Hương Giang được nhận định cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn tăng tốc ở chặng cuối. Để "chạy đua" cùng các đại diện được đánh giá cao năm nay, cô phải đưa ra những lựa chọn táo bạo và nổi bật hơn, từ hình ảnh, phong thái đến chiến lược sân khấu, nhằm tạo dấu ấn mạnh mẽ trong mắt ban giám khảo lẫn khán giả quốc tế.

Bảng dự đoán cuối cùng của Missosology trước thềm chung kết Miss Universe 2025. Trong đó, mỹ nhân Thái Lan được chuyên trang này đặt niềm tin sẽ đăng quang còn Hương Giang có khả năng vào top 30 chung cuộc Ảnh: MISSOSOLOGY

Trong bảng dự đoán cuối cùng được chuyên trang Missosology đưa ra vào tối 20.11, người đẹp Praveenar Singh của nước chủ nhà Thái Lan được dự đoán đăng quang ngôi hoa hậu. Loạt ứng viên sáng giá còn có Vanessa Pulgarin (Colombia), Fátima Bosch (Mexico), Ahtisa Manalo (Philppines) và Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà). Đáng chú ý, chuyên trang sắc đẹp uy tín này dự đoán Hương Giang của Việt Nam sẽ giành vé vào top 30 chung cuộc khi xếp cô ở vị trí thứ 25 ở bảng dự đoán mới nhất.