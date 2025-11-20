Hương Giang và loạt đối thủ quốc tế đọ sắc nóng bỏng ở bán kết Miss Universe

Tối 19.11, Hương Giang cùng loạt thí sinh Miss Universe 2025 trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội ở vòng bán kết. Nhiều ứng viên sáng giá bắt đầu lộ diện trước thềm đêm thi quyết định.
Bán kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 74 diễn ra tối 19.11 trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Hàng trăm thí sinh cùng đọ sắc vóc, kỹ năng trình diễn qua hai phần thi chính là áo tắm và trang phục dạ hội. Nguyễn Hương Giang (Việt Nam) được nhiều bạn bè, khán giả sang Thái Lan cổ vũ trong khi đông đảo khán giả trong nước cũng theo dõi, ủng hộ cô trong vòng thi quan trọng.
Ở phần trình diễn trang phục áo tắm, Hương Giang xuất hiện nổi bật trong thiết kế một mảnh màu đỏ với những đường cắt xẻ gợi cảm giúp tôn thân hình mảnh mai, quyến rũ của người đẹp. Thí sinh Việt Nam sở hữu chiều cao 1,7 m với số đo hình thể: 86-62-90. Màn sải bước tràn đầy năng lượng của cô được đánh giá thu hút, tự tin hơn so với phần trình diễn bikini trước đó.
Sang phần trình diễn dạ hội, Hương Giang chọn kiểu tóc búi sang trọng tôn đường nét gương mặt cùng thần thái quyến rũ. Người đẹp catwalk duyên dáng trong chiếc váy dạ hội hai dây với những chi tiết đính kết tỉ mỉ, giúp cô phát sáng trên sân khấu. Tuy nhiên, diện mạo của nữ ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng vẻ ngoài ở đêm bán kết vừa vặn, phù hợp với Hương Giang và cho rằng cô đang "ém" mọi thứ tốt nhất cho đêm chung kết trong khi số khác đánh giá trang phục và kiểu tóc khiến nàng hậu chuyển giới trông "dừ" hơn tuổi.
Tuy nhiên, bỏ qua những đánh giá trên, đại diện Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả quê nhà, hình ảnh, video về phần thi của cô được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn, đặc biệt là trên trang Miss Universe, Missosology.
Bên cạnh phần thể hiện của Hương Giang, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 còn chứng kiến màn khoe sắc mãn nhãn của hàng trăm người đẹp quốc tế. Cũng qua đêm thi, khán giả quan sát và giới chuyên môn bắt đầu có những bảng xếp hạng của riêng mình. Những ứng viên tiềm năng cho vương miện năm nay cũng dần lộ diện. Trong đó, người đẹp Thái Lan, Philippines và Ấn Độ là những gương mặt được đánh giá cao ở khu vực châu Á. Còn hoa hậu Puerto Rico, Argentina, Colombia, Venezuela... thuộc top thí sinh nổi bật nhất của khu vực châu Mỹ. Côte d'Ivoire là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong số dàn thí sinh châu Phi...
