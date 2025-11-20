Hương Giang và loạt đối thủ quốc tế đọ sắc nóng bỏng ở bán kết Miss Universe

Thí sinh Miss Universe ở hậu trường đêm bán kết ẢNH: MUO

Bán kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 74 diễn ra tối 19.11 trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Hàng trăm thí sinh cùng đọ sắc vóc, kỹ năng trình diễn qua hai phần thi chính là áo tắm và trang phục dạ hội. Nguyễn Hương Giang (Việt Nam) được nhiều bạn bè, khán giả sang Thái Lan cổ vũ trong khi đông đảo khán giả trong nước cũng theo dõi, ủng hộ cô trong vòng thi quan trọng.

Hương Giang trong phần trình diễn áo tắm ẢNH: MUO

Ở phần trình diễn trang phục áo tắm, Hương Giang xuất hiện nổi bật trong thiết kế một mảnh màu đỏ với những đường cắt xẻ gợi cảm giúp tôn thân hình mảnh mai, quyến rũ của người đẹp. Thí sinh Việt Nam sở hữu chiều cao 1,7 m với số đo hình thể: 86-62-90. Màn sải bước tràn đầy năng lượng của cô được đánh giá thu hút, tự tin hơn so với phần trình diễn bikini trước đó.

Người đẹp 33 tuổi trình diễn trang phục dạ hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sang phần trình diễn dạ hội, Hương Giang chọn kiểu tóc búi sang trọng tôn đường nét gương mặt cùng thần thái quyến rũ. Người đẹp catwalk duyên dáng trong chiếc váy dạ hội hai dây với những chi tiết đính kết tỉ mỉ, giúp cô phát sáng trên sân khấu. Tuy nhiên, diện mạo của nữ ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng vẻ ngoài ở đêm bán kết vừa vặn, phù hợp với Hương Giang và cho rằng cô đang "ém" mọi thứ tốt nhất cho đêm chung kết trong khi số khác đánh giá trang phục và kiểu tóc khiến nàng hậu chuyển giới trông "dừ" hơn tuổi.

Tuy nhiên, bỏ qua những đánh giá trên, đại diện Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả quê nhà, hình ảnh, video về phần thi của cô được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn, đặc biệt là trên trang Miss Universe, Missosology.

Bán kết Miss Universe 2025 diễn ra sau khi ban tổ chức vừa đối mặt với việc 2 giám khảo rút lui, trong đó có người tố khâu đánh giá thiếu minh bạch ẢNH: MUT

Bên cạnh phần thể hiện của Hương Giang, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 còn chứng kiến màn khoe sắc mãn nhãn của hàng trăm người đẹp quốc tế. Cũng qua đêm thi, khán giả quan sát và giới chuyên môn bắt đầu có những bảng xếp hạng của riêng mình. Những ứng viên tiềm năng cho vương miện năm nay cũng dần lộ diện. Trong đó, người đẹp Thái Lan, Philippines và Ấn Độ là những gương mặt được đánh giá cao ở khu vực châu Á. Còn hoa hậu Puerto Rico, Argentina, Colombia, Venezuela... thuộc top thí sinh nổi bật nhất của khu vực châu Mỹ. Côte d'Ivoire là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong số dàn thí sinh châu Phi...

Praveenar Singh (Veena) được đánh giá cao với hình thể nóng bỏng, khỏe khoắn với chiều cao 1,78 m. Thí sinh nước chủ nhà Thái Lan cũng chinh phục nhiều khán giả với lối trình diễn hấp dẫn nhờ có nhiều kinh nghiệm qua các cuộc thi nhan sắc ẢNH: MUO

Người đẹp xứ chùa vàng trong phần trình diễn trang phục dạ hội ẢNH: MUT

Ahtisa Manalo từ Philippines được đánh giá là ứng viên mạnh của đường đua vương miện năm nay. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, vóc dáng gợi cảm với chiều cao 1,73 m ẢNH: MUO

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines nhận nhiều lời khen ngợi trong phần trình diễn trang phục dạ hội. Thiết kế cúp ngực đính đá lấp lánh cùng đường cắt xẻ gợi cảm và phom váy ôm trọn đường cong cơ thể khiến mỹ nhân 28 tuổi thu hút ánh nhìn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người đẹp Venezuela - Stephany Abasali gây thương nhớ với vẻ đẹp ngọt ngào, thần thái rạng rỡ cùng làn da trắng sáng và thân hình mảnh mai ẢNH: MUO

Zashely Alicea (Puerto Rico) được đánh giá là một trong những thí sinh có màn diễn áo tắm “cháy” nhất đêm bán kết. Cô gây ấn tượng với thân hình săn chắc, bốc lửa, thần thái tự tin cùng những bước catwalk rực lửa ẢNH: MUO

Vanessa Pulgarin từ Colombia hút hồn người xem với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái ngút ngàn cùng màn sải bước nóng bỏng, khoe thân hình đồng hồ cát đáng mơ ước ẢNH: MUO

Người đẹp Aldana Masset (Argentina) lại ghi điểm với nụ cười ngọt ngào, gương mặt xinh xắn tựa búp bê cùng vóc dáng quyến rũ với vòng eo “con kiến” săn chắc và những đường cong cuốn hút ẢNH: MUO

Olivia Yacé đến từ Côte d'Ivoire được nhiều fan sắc đẹp nhận xét là cô gái có màn trình diễn tỏa sáng ở cả hai phần thi. Cô gây ấn tượng với thần thái thu hút, sải bước tự tin, duyên dáng cùng sự tinh tế trong việc làm chủ sân khấu. Người đẹp 27 tuổi cũng là một trong những ứng viên mạnh tại Miss Universe năm nay ẢNH: MUO

Laura Gnjatović (Croatia) khoe vẻ đẹp tự tin, nóng bỏng trong chiếc váy được làm thủ công, lấy cảm hứng từ san hô đỏ của quê nhà ẢNH: MUO