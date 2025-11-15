Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa

Hôm 14.11, dàn thí sinh Miss Universe 2025 có màn trình diễn áo tắm tại Pattaya (Thái Lan). Hương Giang cùng hàng trăm ứng cử viên tỏa sáng trước ống kính với sắc vóc bốc lửa cùng khả năng trình diễn tự tin, cuốn hút.
Cuộc đua Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2025 đang "nóng" lên với hàng loạt phần thi quan trọng đang đến gần. Ngày 14.11, hàng trăm cô gái đã có show trình diễn áo tắm ở Pattaya (Thái Lan). Đây không chỉ là dịp để dàn mỹ nhân quốc tế khoe lợi thế hình thể mà còn phô diễn kỹ năng catwalk, tạo dáng, kiểm soát biểu cảm và chớp được những khoảnh khắc xuất thần vào ống kính. Qua phần tranh tài, nhiều ứng viên nổi bật bắt đầu lộ diện và nhận được sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ và cả những chuyên trang sắc đẹp quốc tế.
Nguyễn Hương Giang (Việt Nam) là một trong những thí sinh thu hút sự quan tâm tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Hình ảnh của cô trong phần trình diễn áo tắm thu hút từ vài chục ngàn cho đến hơn 100.000 lượt thích trên fanpage Miss Universe, Miss Universe Thailand.
