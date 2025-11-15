Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa

Thanh Chi
Thanh Chi
15/11/2025 14:12 GMT+7

Hôm 14.11, dàn thí sinh Miss Universe 2025 có màn trình diễn áo tắm tại Pattaya (Thái Lan). Hương Giang cùng hàng trăm ứng cử viên tỏa sáng trước ống kính với sắc vóc bốc lửa cùng khả năng trình diễn tự tin, cuốn hút.

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 1.

Thí sinh Miss Universe 2025 trong phần trình diễn áo tắm hôm 14.11

ẢNH: MUT

Cuộc đua Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2025 đang "nóng" lên với hàng loạt phần thi quan trọng đang đến gần. Ngày 14.11, hàng trăm cô gái đã có show trình diễn áo tắm ở Pattaya (Thái Lan). Đây không chỉ là dịp để dàn mỹ nhân quốc tế khoe lợi thế hình thể mà còn phô diễn kỹ năng catwalk, tạo dáng, kiểm soát biểu cảm và chớp được những khoảnh khắc xuất thần vào ống kính. Qua phần tranh tài, nhiều ứng viên nổi bật bắt đầu lộ diện và nhận được sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ và cả những chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Nguyễn Hương Giang (Việt Nam) là một trong những thí sinh thu hút sự quan tâm tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Hình ảnh của cô trong phần trình diễn áo tắm thu hút từ vài chục ngàn cho đến hơn 100.000 lượt thích trên fanpage Miss Universe, Miss Universe Thailand.

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 2.

Hương Giang diện thiết kế hai mảnh màu cam nổi bật, giúp tôn thân hình mảnh dẻ cùng làn da sáng. Cô cao 1,7m với số đo hình thể: 86-62-90

ẢNH: MUO

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 3.

Người đẹp Việt Nam khoe thần thái rạng rỡ trước ống kính. Người đẹp ghi điểm với khả năng sải bước xuống bậc thang một cách nhẹ nhàng, lướt qua những đường uốn lượn quanh hồ bơi và tạo dáng thu hút trước ống kính

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 4.

Người đẹp 33 tuổi là một trong những thí sinh dẫn đầu về lượng tương tác trên trang Miss Universe nhờ nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả quê nhà. Giọng ca 9X cũng được khán giả quốc tế biết đến là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ

ẢNH: MUO

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 5.

Praveenar Singh - thí sinh của nước chủ nhà Thái Lan, nổi bật trước ống kính với thần thái rạng rỡ. Cô thu hút ánh nhìn với chiều cao 1,78 m, làn da nâu khỏe khoắn cùng những đường cong bốc lửa

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 6.

Người đẹp Thụy Điển Daniella Lundqvist ghi điểm với nụ cười ngọt ngào cùng sắc vóc gợi cảm. Ứng cử viên 26 tuổi hiện là người mẫu tại quê nhà

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 7.

Emily Reng (Ba Lan) tỏa sáng với gương mặt được ví như búp bê barbie với đường nét gương mặt sắc sảo, mái tóc bạch kim cùng những đường cong quyến rũ

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 8.

Stephany Abasali (Venezuela) gây thương nhớ với nụ cười tươi tắn, thân hình mảnh mai, làn da trắng phát sáng cùng lối trình diễn tràn đầy năng lượng

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 9.

Itza Castillo từ Nicaragua mang đến hình ảnh khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Cô cao 1,78 m, nổi bật với làn da nâu quyến rũ cùng đôi chân thon dài và những đường cong hút mắt

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 10.

Ahtisa Manalo (Philippines) là một trong những ứng viên được Missosology dự đoán sẽ chạm đến vương miện. Cô 28 tuổi, mang nét đẹp ngọt ngào, quyến rũ cùng chiều cao 1,73 m. Người đẹp này từng giành ngôi á hậu 1 tại Hoa hậu Quốc tế 2018, sang Việt Nam thi Miss Cosmo 2024 và dừng chân ở top 10

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 11.

Aldana Masset (Argentina) được nhận xét sở hữu gương mặt không "góc chết" cùng thân hình mảnh dẻ, sexy

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 12.

Miss Universe Turks and Caicos 2025 - Bereniece Dickenson, gây chú ý với thân hình khỏe khoắn, săn chắc, đường cong nóng bỏng cùng thần thái quyến rũ. Cô cũng ghi điểm với khả năng catwalk chuyên nghiệp và những cú đánh hông uyển chuyển

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 13.

Yamilex Hernández - Miss Universe Latina, hút hồn với vẻ đẹp kiêu kỳ, nóng bỏng cùng thần thái đỉnh cao

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 14.

Julia Cluett (Malta) khoe nét sắc sảo, quyến rũ với đồ bơi hai mảnh tối màu. Mỹ nhân 27 tuổi này hiện là người mẫu, có chuyên môn về tâm lý học và là người ủng hộ các vấn đề về sức khỏe tâm thần

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 15.

Đại diện của Ukraine tại Miss Universe năm nay là Sofiya Tkachuk. Người đẹp 26 tuổi sở hữu thân hình mảnh mai cùng chiều cao 1,77 m. Cô hiện là người mẫu, doanh nhân ở quê nhà

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 16.

Giulia Zanoni đến từ El Salvador ghi điểm với hình thể gợi cảm cùng khả năng trình diễn tự tin

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe trình diễn bikini bốc lửa - Ảnh 17.

Là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất năm nay, Vanessa Pulgarin (34 tuổi) không hề lép vế trước các đối thủ. Cô nổi bật trước ống kính với vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút, thân hình khỏe khoắn, bốc lửa cùng màn trình diễn đầy năng lượng. Người đẹp cao 1,78 m cho biết hành trình mình đang đi được tạo nên từ sự nỗ lực, kỷ luật và trái tim

ẢNH: MUT


Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng

Hình ảnh Hương Giang cùng loạt ứng cử viên Miss Universe khoe sắc vóc quyến rũ cùng thần thái thu hút trên biển Phuket (Thái Lan) thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Universe Hoa hậu Hoàn vũ Hương Giang trình diễn áo tắm bikini Thái Lan
Xem thêm bình luận