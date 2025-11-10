Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng

Dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng bên bờ biển Phuket ẢNH: MUT

Trong loạt ảnh được ban tổ chức vừa đăng tải, hơn 120 người đẹp đang tranh tài ở Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2025 đã trải qua hoạt động dã ngoại lý thú ở biển Phuket (Thái Lan) hồi cuối tuần qua. Dàn mỹ nhân quốc tế xuất hiện nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những bộ cánh đầy màu sắc, cắt xẻ gợi cảm phô diễn vẻ đẹp hình thể cùng thần thái đầy cuốn hút. Hương Giang cũng đang giữ vững phong độ tại cuộc thi với những lần xuất hiện chỉn chu, phong cách "biến hóa" đa dạng.

Hương Giang khoe nét mềm mại, nữ tính trong chiếc váy lụa tím dịu dàng, khoe khéo vóc dáng mảnh mai. Người đẹp Việt Nam ghi điểm tại cuộc thi với thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng cùng phong cách thời trang quyến rũ, đa dạng ẢNH: MUT

Ahtisa Manalo khoe đường cong hút mắt trong chiếc váy xanh xuyên thấu. Mỹ nhân Philippines là một trong những ứng viên nổi bật tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, được chuyên trang Missosology dự đoán đăng quang. Trước khi "chinh chiến" ở Miss Universe, cô từng sang Việt Nam thi Miss Cosmo 2024 ẢNH: INSTAGRAM NV

Stephany Abasali hút mắt người nhìn với thiết kế hai mảnh màu đỏ đầy nổi bật giữa nền nước xanh. Những đường cong nóng bỏng cùng thần thái cuốn hút của đại diện Venezuela nhận nhiều lời khen ngợi từ fan sắc đẹp quốc tế ẢNH: INSTAGRAM NV

Praveenar Singh (Veena) - người đẹp nước chủ nhà Thái Lan, khoe hình thể khỏe khoắn, bốc lửa trong trang phục áo tắm. Cô cũng là bạn chung phòng của Hương Giang tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay ẢNH: INSTAGRAM NV

Maliqué Bowe (Bahamas) đọ sắc vóc quyến rũ bên Gaby Guha (Bulgaria) ẢNH: MUT

Người đẹp Angola - Maria Cunha khoe dáng gợi cảm cùng thần thái cuốn hút bên Olivia Freeman từ British Virgin Islands ẢNH: MUT

Melissa Sapini (Haiti) tự tin trong trang phục cắt xẻ gợi cảm ẢNH: MUT

Người đẹp Ai Cập Sabrina Maged khoe nét quyến rũ giữa khung cảnh biển xanh, nắng vàng ẢNH: MUT

Dàn mỹ nhân quốc tế tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trước khi bước vào những vòng thi quan trọng ẢNH: MUT

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khởi tranh từ đầu tháng 11 với hàng loạt hoạt động diễn ra tại nhiều điểm đến nổi tiếng ở Thái Lan. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 120 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Họ sẽ trải qua các phần thi quan trọng (trong đó gồm cả phỏng vấn kín) trước khi bước vào đêm thi quyết định dự kiến tổ chức tại Nonthaburi (Thái Lan) vào ngày 21.11 tới. Cuộc thi năm nay sẽ khép lại với việc tìm ra "người kế nhiệm" của Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch).



Nguyễn Hương Giang đang nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm từ khán giả trong nước cũng như quốc tế. Cô được biết đến là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham gia cuộc thi nhan sắc danh giá này. Nữ ca sĩ 9X nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng fan sắc đẹp nhờ phong cách đa dạng, phong thái tự tin, thân thiện và khả năng giao tiếp tiếng Anh ổn. Cô được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại Miss Universe năm nay, góp phần tạo chuỗi thành tích của Việt Nam tại đấu trường này sau kết quả top 30 chung cuộc của Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hoa hậu Hoàn vũ 2024.