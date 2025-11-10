Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng

Thanh Chi
Thanh Chi
10/11/2025 21:45 GMT+7

Hình ảnh Hương Giang cùng loạt ứng cử viên Miss Universe khoe sắc vóc quyến rũ cùng thần thái thu hút trên biển Phuket (Thái Lan) thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp quốc tế.

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 1.

Dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng bên bờ biển Phuket

ẢNH: MUT

Trong loạt ảnh được ban tổ chức vừa đăng tải, hơn 120 người đẹp đang tranh tài ở Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2025 đã trải qua hoạt động dã ngoại lý thú ở biển Phuket (Thái Lan) hồi cuối tuần qua. Dàn mỹ nhân quốc tế xuất hiện nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những bộ cánh đầy màu sắc, cắt xẻ gợi cảm phô diễn vẻ đẹp hình thể cùng thần thái đầy cuốn hút. Hương Giang cũng đang giữ vững phong độ tại cuộc thi với những lần xuất hiện chỉn chu, phong cách "biến hóa" đa dạng.

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 2.

Hương Giang khoe nét mềm mại, nữ tính trong chiếc váy lụa tím dịu dàng, khoe khéo vóc dáng mảnh mai. Người đẹp Việt Nam ghi điểm tại cuộc thi với thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng cùng phong cách thời trang quyến rũ, đa dạng

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 3.

Ahtisa Manalo khoe đường cong hút mắt trong chiếc váy xanh xuyên thấu. Mỹ nhân Philippines là một trong những ứng viên nổi bật tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, được chuyên trang Missosology dự đoán đăng quang. Trước khi "chinh chiến" ở Miss Universe, cô từng sang Việt Nam thi Miss Cosmo 2024

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 4.

Stephany Abasali hút mắt người nhìn với thiết kế hai mảnh màu đỏ đầy nổi bật giữa nền nước xanh. Những đường cong nóng bỏng cùng thần thái cuốn hút của đại diện Venezuela nhận nhiều lời khen ngợi từ fan sắc đẹp quốc tế

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 5.

Praveenar Singh (Veena) - người đẹp nước chủ nhà Thái Lan, khoe hình thể khỏe khoắn, bốc lửa trong trang phục áo tắm. Cô cũng là bạn chung phòng của Hương Giang tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 6.

Maliqué Bowe (Bahamas) đọ sắc vóc quyến rũ bên Gaby Guha (Bulgaria)

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 7.

Người đẹp Angola - Maria Cunha khoe dáng gợi cảm cùng thần thái cuốn hút bên Olivia Freeman từ British Virgin Islands

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 8.

Melissa Sapini (Haiti) tự tin trong trang phục cắt xẻ gợi cảm

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 9.

Người đẹp Ai Cập Sabrina Maged khoe nét quyến rũ giữa khung cảnh biển xanh, nắng vàng

ẢNH: MUT

Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 10.
Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 11.
Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 12.
Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng - Ảnh 13.

Dàn mỹ nhân quốc tế tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trước khi bước vào những vòng thi quan trọng

ẢNH: MUT

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khởi tranh từ đầu tháng 11 với hàng loạt hoạt động diễn ra tại nhiều điểm đến nổi tiếng ở Thái Lan. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 120 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Họ sẽ trải qua các phần thi quan trọng (trong đó gồm cả phỏng vấn kín) trước khi bước vào đêm thi quyết định dự kiến tổ chức tại Nonthaburi (Thái Lan) vào ngày 21.11 tới. Cuộc thi năm nay sẽ khép lại với việc tìm ra "người kế nhiệm" của Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch).

Nguyễn Hương Giang đang nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm từ khán giả trong nước cũng như quốc tế. Cô được biết đến là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham gia cuộc thi nhan sắc danh giá này. Nữ ca sĩ 9X nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng fan sắc đẹp nhờ phong cách đa dạng, phong thái tự tin, thân thiện và khả năng giao tiếp tiếng Anh ổn. Cô được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại Miss Universe năm nay, góp phần tạo chuỗi thành tích của Việt Nam tại đấu trường này sau kết quả top 30 chung cuộc của Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hoa hậu Hoàn vũ 2024.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Universe Hương Giang Việt Nam Thái Lan Hoa hậu Hoàn vũ
