Hương Giang cùng dàn mỹ nhân Miss Universe khoe sắc nóng bỏng

Trong loạt ảnh được ban tổ chức vừa đăng tải, hơn 120 người đẹp đang tranh tài ở Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2025 đã trải qua hoạt động dã ngoại lý thú ở biển Phuket (Thái Lan) hồi cuối tuần qua. Dàn mỹ nhân quốc tế xuất hiện nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những bộ cánh đầy màu sắc, cắt xẻ gợi cảm phô diễn vẻ đẹp hình thể cùng thần thái đầy cuốn hút. Hương Giang cũng đang giữ vững phong độ tại cuộc thi với những lần xuất hiện chỉn chu, phong cách "biến hóa" đa dạng.
Dàn mỹ nhân quốc tế tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trước khi bước vào những vòng thi quan trọng
ẢNH: MUT
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khởi tranh từ đầu tháng 11 với hàng loạt hoạt động diễn ra tại nhiều điểm đến nổi tiếng ở Thái Lan. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 120 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Họ sẽ trải qua các phần thi quan trọng (trong đó gồm cả phỏng vấn kín) trước khi bước vào đêm thi quyết định dự kiến tổ chức tại Nonthaburi (Thái Lan) vào ngày 21.11 tới. Cuộc thi năm nay sẽ khép lại với việc tìm ra "người kế nhiệm" của Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch).
Nguyễn Hương Giang đang nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm từ khán giả trong nước cũng như quốc tế. Cô được biết đến là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham gia cuộc thi nhan sắc danh giá này. Nữ ca sĩ 9X nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng fan sắc đẹp nhờ phong cách đa dạng, phong thái tự tin, thân thiện và khả năng giao tiếp tiếng Anh ổn. Cô được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại Miss Universe năm nay, góp phần tạo chuỗi thành tích của Việt Nam tại đấu trường này sau kết quả top 30 chung cuộc của Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Hoa hậu Hoàn vũ 2024.
Bình luận (0)