Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ?

Thanh Chi
Thanh Chi
07/11/2025 18:16 GMT+7

Những ngày đầu nhập cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang ghi điểm bởi hình ảnh chỉn chu, phong thái tự tin cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh khá. Người đẹp Việt Nam đang nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 1.

Hương Giang sôi nổi trong các hoạt động của Hoa hậu Hoàn vũ 2025

ẢNH: GALAXY QUEEN

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khởi tranh từ đầu tháng 11 và nhanh chóng làm "dậy sóng" cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế với loạt ồn ào vì mâu thuẫn giữa đơn vị đăng cai cuộc thi tại Thái Lan với tổ chức Miss Universe (MUO). Giữa lúc những người đứng đầu tổ chức đang nỗ lực giải quyết khủng hoảng chưa từng có, Hương Giang cùng hơn 120 thí sinh quốc tế vẫn đang tích cực tham gia các hoạt động theo lịch trình. Người đẹp Việt Nam xuất hiện nổi bật giữa dàn mỹ nhân với phong cách thời trang sang trọng, quyến rũ cùng phong thái tự tin, thân thiện. Cô dễ dàng kết bạn, thân thiết với nhiều thí sinh quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh khá trôi chảy.

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 2.
Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 3.

Hương Giang đeo sash Việt Nam, tự tin đứng giữa dàn mỹ nhân quốc tế trong phần catwalk, giới thiệu ở sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ tối 5.11

ẢNH: GALAXY QUEEN

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 4.

Trong một video phỏng vấn độc quyền vừa được chia sẻ, Hương Giang bày tỏ bản thân vinh dự khi có cơ hội đặt chân đến Hoa hậu Hoàn vũ 2025, gặp gỡ các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Cô đánh giá tất cả các cô gái đều xinh đẹp, tỏa sáng theo cách riêng và có sự chuẩn bị chỉn chu trước mỗi hoạt động của cuộc thi

ẢNH: GALAXY QUEEN

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 5.

Đến với Miss Universe, đại diện Việt Nam bày tỏ mong muốn cho thế giới thấy vẻ đẹp không chỉ ở vẻ ngoài mà còn cả sâu bên trong đồng thời có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Người đẹp muốn chứng minh phụ nữ Việt Nam thanh lịch và tỏa sáng ra sao, bên cạnh sự thân thiện và luôn tử tế với mọi người xung quanh. Cô cũng hứa sẽ khiến những khán giả yêu mến mình tự hào

ẢNH: FBNV

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 6.

Không chỉ được nhiều người hâm mộ quê nhà dõi theo, hành trình của Hương Giang tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhận được sự quan tâm của khán giả quốc tế. Cô được biết đến là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc danh giá này. Những hình ảnh về nữ ca sĩ 9X thường xuyên xuất hiện trên chuyên trang Missosology hay một số trang quốc tế khác

ẢNH: GALAXY QUEEN

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 7.

Người đẹp Việt Nam cũng là một trong những ứng viên đáng chú ý tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Trong bảng dự đoán kết quả mới nhất được Missosology đăng tải hôm 7.11, Hương Giang được chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng này xếp thứ 14 trong danh sách. Cô được kỳ vọng sẽ đột phá hơn ở chặng sau, khi các phần thi quan trọng đang đến gần

ẢNH: GALAXY QUEEN

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 8.

Hương Giang khá thân thiết với bạn cùng phòng - Praveenar Singh (Thái Lan). Cô cũng gây thích thú với video nhảy cùng Ahtisa Manalo (Philippines) đồng thời tích cực giao lưu với nhiều ứng viên khác

ẢNH: FBNV

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 9.

Người đẹp khoe sắc bên đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Theilvig (Đan Mạch)

ẢNH: MUO

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 10.

Tuy nhiên, người đẹp cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi sự bất nhất trong khâu làm việc giữa đơn vị đăng cai và tổ chức Miss Universe. Cụ thể, cô là một trong những người đẹp có lượng tương tác cao nhất trong hạng mục Top 10 Special Dinner & Talk Show. Đây là hoạt động bình chọn do phía ông Nawat (người đứng đầu đơn vị đăng cai cuộc thi năm nay) tổ chức nhằm thu hút tương tác của khán giả trên mạng xã hội, tăng độ "phủ sóng" cho cuộc thi. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị hủy bỏ vì không nhận được sự chấp thuận từ phía MUO

ẢNH: FBNV

Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ? - Ảnh 11.

Hiện Hương Giang cùng các thí sinh vẫn đang tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi tại Thái Lan. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra ngày 21.11 tới

ẢNH: FBNV

Tin liên quan

Hương Giang phản hồi tranh cãi về giới tính khi dự thi Miss Universe

Hương Giang phản hồi tranh cãi về giới tính khi dự thi Miss Universe

Vấn đề giới tính của Hương Giang trên giấy tờ nhận nhiều sự quan tâm, ý kiến trái chiều sau khi cô được công bố là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam dự thi Miss Universe. Hôm 30.10, người đẹp vừa chia sẻ về khía cạnh này.

Khám phá thêm chủ đề

Hương Giang Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe Thái Lan Hoa hậu Hương Giang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận