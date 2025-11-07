Hương Giang 'chinh chiến' ra sao giữa tình trạng rối ren ở Hoa hậu Hoàn vũ?

Những ngày đầu nhập cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang ghi điểm bởi hình ảnh chỉn chu, phong thái tự tin cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh khá. Người đẹp Việt Nam đang nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khởi tranh từ đầu tháng 11 và nhanh chóng làm "dậy sóng" cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế với loạt ồn ào vì mâu thuẫn giữa đơn vị đăng cai cuộc thi tại Thái Lan với tổ chức Miss Universe (MUO). Giữa lúc những người đứng đầu tổ chức đang nỗ lực giải quyết khủng hoảng chưa từng có, Hương Giang cùng hơn 120 thí sinh quốc tế vẫn đang tích cực tham gia các hoạt động theo lịch trình. Người đẹp Việt Nam xuất hiện nổi bật giữa dàn mỹ nhân với phong cách thời trang sang trọng, quyến rũ cùng phong thái tự tin, thân thiện. Cô dễ dàng kết bạn, thân thiết với nhiều thí sinh quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh khá trôi chảy.
Hương Giang đeo sash Việt Nam, tự tin đứng giữa dàn mỹ nhân quốc tế trong phần catwalk, giới thiệu ở sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ tối 5.11
Bình luận (0)