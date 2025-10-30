Chiều 30.10, Hương Giang đã có buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm chinh chiến tại Miss Universe 2025 (Thái Lan). Bên cạnh gia đình, bạn bè, đồng nghiện, sự kiện còn quy tụ nhiều người nổi tiếng của làng nhan sắc Việt đến chúc mừng như siêu mẫu Hà Anh, Miss Universe Vietnam 2023 - Bùi Quỳnh Hoa, Miss Universe Vietnam 2024 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Giám đốc Quốc gia Miss Universe Vietnam - Á hậu Hương Ly, Miss Charm Vietnam 2025 - Mai Ngô, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu…

Hương Giang tại buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm chinh chiến quốc tế diễn ra vào chiều 30.10 Ảnh: HẢI DUY

Hồ sơ của Hương Giang có hợp lệ?

Hương Giang nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế khi là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, Hương Giang từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025. Buổi lễ send-off được tổ chức nhằm giải đáp những thắc mắc của khán giả về quá trình chuẩn bị và những vấn đề liên quan đến cuộc đua vương miện sắp tới.

Nguyễn Hương Giang thi Miss Universe 2025?

Trong số đó, người đẹp 33 tuổi nhận được câu hỏi về giới tính của cô trên giấy tờ khi làm hồ sơ dự thi. Đây cũng là điều mà nhiều người hâm mộ sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế bàn tán, tranh luận thời gian qua. Cô trả lời rằng hồ sơ của mình đáp ứng được yêu cầu từ phía Miss Universe.

"Miss Universe đã mở ra cơ hội tham gia cho rất nhiều phụ nữ trên nhiều nền tảng khác nhau. Tôi thấy có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội nói rằng quy tắc của Miss Universe thế này, thế khác, đó cũng là lý do thời gian đầu tôi cũng rất hoang mang không biết mình có phù hợp với cuộc thi này hay không mặc dù mình nghe như vậy thôi. Tuy nhiên, mỗi năm, Miss Universe sẽ cập nhật quy tắc của họ với giám đốc quốc gia và đây là người hiểu rõ nhất năm nay cuộc thi đòi hỏi hồ sơ như thế nào", Hương Giang giải thích.