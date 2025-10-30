Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nguyễn Hương Giang thi Miss Universe 2025?
Video Giải trí

Nguyễn Hương Giang thi Miss Universe 2025?

Hải Duy - Hữu Tín
30/10/2025 21:18 GMT+7

Chiều 30.10, Hương Giang đã có buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm thi quốc tế. Tại đây, nàng hậu giải đáp những thắc mắc xoay quanh về giấy tờ hợp lệ của cô tại cuộc thi.

Chiều 30.10, Hương Giang đã có buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm chinh chiến tại Miss Universe 2025 (Thái Lan). Bên cạnh gia đình, bạn bè, đồng nghiện, sự kiện còn quy tụ nhiều người nổi tiếng của làng nhan sắc Việt đến chúc mừng như siêu mẫu Hà Anh, Miss Universe Vietnam 2023 - Bùi Quỳnh Hoa, Miss Universe Vietnam 2024 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Giám đốc Quốc gia Miss Universe Vietnam - Á hậu Hương Ly, Miss Charm Vietnam 2025 - Mai Ngô, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Nguyễn Hương Giang thi Miss Universe 2025?- Ảnh 1.

Hương Giang tại buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm chinh chiến quốc tế diễn ra vào chiều 30.10

Ảnh: HẢI DUY

Hồ sơ của Hương Giang có hợp lệ?

Hương Giang nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế khi là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, Hương Giang từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025. Buổi lễ send-off được tổ chức nhằm giải đáp những thắc mắc của khán giả về quá trình chuẩn bị và những vấn đề liên quan đến cuộc đua vương miện sắp tới.

Nguyễn Hương Giang thi Miss Universe 2025?

Trong số đó, người đẹp 33 tuổi nhận được câu hỏi về giới tính của cô trên giấy tờ khi làm hồ sơ dự thi. Đây cũng là điều mà nhiều người hâm mộ sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế bàn tán, tranh luận thời gian qua. Cô trả lời rằng hồ sơ của mình đáp ứng được yêu cầu từ phía Miss Universe.

"Miss Universe đã mở ra cơ hội tham gia cho rất nhiều phụ nữ trên nhiều nền tảng khác nhau. Tôi thấy có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội nói rằng quy tắc của Miss Universe thế này, thế khác, đó cũng là lý do thời gian đầu tôi cũng rất hoang mang không biết mình có phù hợp với cuộc thi này hay không mặc dù mình nghe như vậy thôi. Tuy nhiên, mỗi năm, Miss Universe sẽ cập nhật quy tắc của họ với giám đốc quốc gia và đây là người hiểu rõ nhất năm nay cuộc thi đòi hỏi hồ sơ như thế nào", Hương Giang giải thích.

Tin liên quan

Hương Giang nóng bỏng cỡ nào mà tự tin đeo sash Việt Nam thi Miss Universe 2025?

Hương Giang nóng bỏng cỡ nào mà tự tin đeo sash Việt Nam thi Miss Universe 2025?

Trước khi tham gia Miss Universe 2025, Hương Giang từng giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 và gây ấn tượng với khán giả nhờ phong cách thời trang nóng bỏng, sang trọng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Khám phá thêm chủ đề

Hương Giang Hoa hậu Hương Giang Miss Universe Vietnam Miss Universe Hoa hậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận