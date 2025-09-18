Bùi Quỳnh Hoa làm việc với cơ quan chức năng vụ bị dọa tung clip nhạy cảm

Bùi Quỳnh Hoa có động thái "mạnh tay" sau vụ bị dọa tung clip nhạy cảm ẢNH: FBNV

Thông qua bài đăng dài trên trang cá nhân, Bùi Quỳnh Hoa cho biết những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những tin đồn bịa đặt, vu khống, với nội dung không đúng sự thật liên quan đến cô. Đối tượng ác ý sử dụng ngôn từ phản cảm, tục tĩu để bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm của nàng hậu 27 tuổi từ một tài khoản cá nhân.

Người đẹp cho biết điều này đã tạo hiệu ứng lan truyền, làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng và khiến cộng đồng mạng hiểu sai do những tin đồn thất thiệt. "Việc đăng tin và chia sẻ sai sự thật ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân tôi cũng như những người thân trong gia đình", Miss Universe Vietnam 2023 cho biết.

Bùi Quỳnh Hoa quyết 'lấy lại danh dự cho bản thân'

Nàng hậu 27 tuổi khẳng định sẽ đi đến cùng sự việc để lấy lại danh dự ẢNH: FBNV

Bùi Quỳnh Hoa bày tỏ rằng cô quyết định không lên tiếng ngay thời điểm đó mà chọn cách làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để bảo vệ bản thân cũng như xác minh, xử lý vụ việc để có câu trả lời rõ ràng cho những người yêu thương, tin tưởng mình. "Tôi sẽ đi đến cùng vụ việc để lấy lại danh dự cho bản thân", người mẫu sinh năm 1998 tuyên bố.

Nàng hậu 9X chia sẻ thêm rằng cô cùng với luật sư của mình gửi đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội. "Tôi đã cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ cho cơ quan điều tra. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật", người đẹp thông tin.

Miss Universe Vietnam 2023 mong mọi người ngừng lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến cô ẢNH: FBNV

Bên cạnh đó, Bùi Quỳnh Hoa đề nghị các trang tin, tài khoản mạng xã hội tháo gỡ các bài viết, hình ảnh, video đã đăng tải liên quan đến vụ việc. Cô cho biết bản thân mong mọi người tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin độc hại trên mạng xã hội và cần kiểm chứng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. "Việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang dư luận là hành vi vi phạm pháp luật và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự", nữ người mẫu nêu rõ.

Khép lại tuyên bố, Bùi Quỳnh Hoa gửi lời xin lỗi vì đã khiến nhiều người hoang mang, lo lắng bởi những tin đồn sai sự thật do cá nhân ác ý bôi xấu danh dự hình ảnh của mình đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người luôn tin tưởng, đồng hành cùng cô.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Bùi Quỳnh Hoa xác nhận thông tin trong bài đăng nêu trên là tất cả nội dung mình muốn truyền đạt.

Người đẹp bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ việc ồn ào vừa qua ẢNH: FBNV

Trước đó, vào ngày 12.9, một tài khoản tên L.H.L bất ngờ đăng một loạt dòng trạng thái trên mạng xã hội, nhắc thẳng tên Bùi Quỳnh Hoa. Người này yêu cầu chủ nhân danh hiệu Miss Universe Vietnam 2023 lập tức gọi lại cho mình nếu không hình ảnh, clip nhạy cảm về nữ người mẫu sẽ được công khai. Tài khoản này thậm chí còn cho rằng ban tổ chức sẽ gặp rắc rối nếu không tước vương miện của nàng hậu 27 tuổi. Sự việc lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội với những bình luận, suy đoán trái chiều.

Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao về thông tin tiêu cực liên quan đến Bùi Quỳnh Hoa, đại diện tổ chức Miss Universe Vietnam trả lời Thanh Niên: "Chúng tôi đang theo dõi tình hình và chắc chắn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nếu cần".