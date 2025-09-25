Sau thời gian giữ im lặng, tổ chức Miss Universe Vietnam chính thức công bố Hoa hậu Hương Giang là người đẹp tranh tài tại Miss Universe 2025 (dự kiến tổ chức tại Thái Lan). Thông tin này nhanh chóng khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Việt Nam có một người đẹp chuyển giới tham gia đấu trường nhan sắc này.

Hương Giang sinh năm sinh năm 1991, quê Hà Nội. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ khi đạt thành tích top 4 Vietnam Idol 2012. Sau thời gian chật vật ở lĩnh vực âm nhạc, Hương Giang bất ngờ chuyển hướng dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 và giành vương miện.

Hương Giang chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 tổ chức tại Thái Lan. ẢNH: FBNV

Sau khi có danh hiệu quốc tế, tên tuổi của Hương Giang được chú ý hơn. Con đường âm nhạc của cô cũng ngày càng khởi sắc với nhiều bản hit như Anh đang ở đâu đấy anh, Tặng anh cho cô ấy, Anh ta bỏ em rồi… Cô còn đóng chính trong phim điện ảnh Sắc đẹp dối trá.

Ngoài ra, Hương Giang còn làm huấn luyện viên, giám khảo của các cuộc thi như Giọng hát Việt nhí 2019, The New Mentor 2023, Miss International Queen Vietnam 2023 và 2025… Bên cạnh đó, cô từng góp mặt trong một số chương trình truyền hình thực tế như Cuộc đua kỳ thú, Sao nhập ngũ, Người ấy là ai, Khi đàn ông có bầu…

Hương Giang nóng bỏng cỡ nào mà tự tin đeo sash Việt Nam thi Miss Universe 2025?

Hiện tại, việc Hương Giang tranh tài ở Miss Universe 2025 nhận về khá nhiều luồng ý kiến. Tuy nhiên, trước Hương Giang cũng có hai người đẹp chuyển giới là Angela Ponce (Tây Ban Nha) và Marina Machete (Bồ Đào Nha) đã để lại nhiều dấu ấn tại đấu trường nhan sắc này nhưng không tiến xa.