Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải vào Top 10 Miss Universe 2024?

Sau khi giành chiến thắng tại Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng với ông Valentin Trần (chủ tịch Miss Universe Vietnam) và Á hậu Hương Ly (Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam) có buổi trò chuyện với Báo Thanh Niên.

Kỳ Duyên có màn trình diễn thuyết phục tại đêm chung kết Ảnh: BTC

Ở buổi giao lưu này, ông Valentin Trần không chỉ dành lời khen cho Kỳ Duyên mà ông còn đặt kỳ vọng rằng người đẹp quê Nam Định sẽ đạt được thành tích cao khi "mang chuông đi đánh xứ người". Trong khi đó, Á hậu Hương Ly nhấn mạnh tổ chức Miss Universe Vietnam đã có những kế hoạch cụ thể để giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76m, số đo 86-60-94, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong quãng thời gian 10 năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp 28 tuổi từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam 2023.