Nguyễn Cao Kỳ Duyên lần thứ hai đăng quang hoa hậu, nhận 2 tỉ đồng của Miss Universe Vietnam

Trở lại đường đua nhan sắc, Kỳ Duyên gọi danh hiệu Miss Universe Vietnam là giấc mơ tuổi trẻ dang dở mà cô vẫn luôn đau đáu. Và giờ đây sau 10 năm, Kỳ Duyên chính thức cầm chắc chiếc vé đại diện nhan sắc Việt bước ra đấu trường quốc tế Miss Universe diễn ra vào tháng 11.2024 tại Thành phố Mexico, Mexico.

Sau đêm nay hành trình tân hoa hậu và sứ mệnh triệu đô của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Miss Universe Vietnam 2024 mở ra ẢNH: BTC

Trước đó, Kỳ Duyên được ban giám khảo đánh giá cao khi nhiều lần lọt top thí sinh nổi bật. Tại bán kết tối 11.9, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xướng lên trong Top 5 trình diễn nổi bật nhất. Sải bước trên sân khấu, Kỳ Duyên được nhiều khán giả nhận xét tự tin, thần thái thu hút. Trên các diễn đàn sắc đẹp, cô được người hâm mộ kỳ vọng chiến thắng, đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe lần thứ 73.

Trong những vòng thi trước, Kỳ Duyên liên tục là cái tên được mong đợi xướng lên nhưng cũng là cái tên không có trong danh sách chiến thắng. Thay vì được xướng tên nhận giải, Kỳ Duyên lại là cái tên gây ra nhiều tranh cãi trong suốt 6 tập thi được phát sóng. Ứng xử kém, biểu cảm không thân thiện, thiếu lửa... là những đánh giá cho sự trở lại trên sàn nhan sắc Miss Universe Việt Nam năm nay.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023,...