Hoa hậu Hoàn vũ bị cảnh sát điều tra vì nghi vấn quảng cáo cờ bạc

Ông Nawat Itsaragrisil (bìa trái) trao đổi với cảnh sát về vụ việc vào hôm 3.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KHAOSOD

Theo trang Khaosod (Thái Lan), cảnh sát địa phương đã tiến hành điều tra về chương trình quảng cáo cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang diễn ra ở nước này. Được biết, động thái này diễn ra do ông Nawat Itsaragrisil (tổng giám đốc điều hành Miss Grand International (MGI) đồng thời đứng đầu ban tổ chức Miss Universe 2025 tại Thái Lan) khiếu nại.

Ông Nawat tố nhân viên của tổ chức Miss Universe (MUO) đã chỉ đạo các thí sinh quay quảng cáo cho một sòng bạc trực tuyến trong khuôn viên một khách sạn ở Bangkok. Đây là hành vi vi phạm luật pháp xứ chùa vàng đồng thời ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi.

Giữa tình hình bất ổn, hàng trăm thí sinh quốc tế vẫn đang ở Thái Lan tranh vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ẢNH: MUO

Ngày 3.11, lãnh đạo cơ quan cảnh sát Bangkok đã ra lệnh điều tra vụ việc này và sĩ quan tại đồn cảnh sát Wat Phraya Krai đã tiến hành triệu tập các bên liên quan. Trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng tập trung vào một bức ảnh của thí sinh Philippines cầm chiếc gối có logo của nhà tài trợ được cho là có liên quan đến một trang web cờ bạc có trụ sở ở Philippines. Ban tổ chức cuộc thi khẳng định nhà tài trợ này không tham gia vào các thỏa thuận chính thức. Cảnh sát đã nộp báo cáo ban đầu nhưng cho biết cần xác minh thêm.

Phía MGI (ban tổ chức tại nước chủ nhà) cũng nhanh chóng đưa ra tuyên bố phủ nhận mọi sự liên quan và đẩy hoàn toàn trách nhiệm cho MUO. Ông Nawat đã đến đồn cảnh sát để làm chứng, chính thức phủ nhận mọi cáo buộc chống lại công ty của mình.

Hoa hậu Hoàn vũ liên tục bất ổn

Hoa hậu Hoàn vũ có nhiều biến động về nhân sự, đội ngũ điều hành trong vài năm gần đây ẢNH: INSTAGRAM NAWAT TV

Ba năm qua, Hoa hậu Hoàn vũ trải qua nhiều biến động lớn về chủ sở hữu và đội ngũ điều hành. Khaosod cho biết cuộc thi nhan sắc danh giá này hiện được sở hữu bởi JKN Legacy Inc. - một liên doanh giữa JKN Global Group (một công ty truyền thông Thái Lan) và Legacy Holding Group USA Inc. (chi nhánh tại Mỹ của một tập đoàn Mexico). Cuối năm 2024, ông Raúl Rocha Cantú được bổ nhiệm làm chủ tịch, còn ông Mario Búcaro làm giám đốc điều hành.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi ông Nawat Itsaragrisil được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào đầu năm 2025. Công ty MGI của ông cũng đã mua được bản quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và đang tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái lan từ ngày 2 - 21.11.

Người đẹp Việt Nam - Hương Giang đăng ảnh bên cạnh các thí sinh quốc tế hôm 4.11 ẢNH: FBNV

Dù mới khởi tranh, Hoa hậu Hoàn vũ đã gây hoang mang khi liên tiếp vướng sự cố, ồn ào về khâu tổ chức khi phía ông Nawat và MUO không thống nhất cách làm việc, đưa ra những quyết định, tuyên bố mâu thuẫn nhau.

Hiện các thí sinh quốc tế đang tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Sắp tới, họ sẽ trải qua 4 phần thi quan trọng vừa được tổ chức Miss Universe xác nhận: phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn trang phục dạ hội và trình diễn áo tắm. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tối 21.11 với việc tìm ra "người kế nhiệm" Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch).

Thí sinh Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay là Nguyễn Hương Giang. Cô đã sang Thái Lan "chinh chiến" từ ngày 31.10 và nhận được sự quan tâm của truyền thông, fan sắc đẹp quốc tế khi là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc này. Những ngày qua, Hương Giang ghi điểm với vẻ ngoài quyến rũ, trang phục chỉn chu, tinh tế cùng phong thái tự tin và gần gũi với các thí sinh quốc tế.