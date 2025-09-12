Loạt ứng viên sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 lộ diện, Việt Nam vẫn 'im ắng'

Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2024. Cô dự kiến sẽ trao lại vương miện cho "người kế nhiệm" vào ngày 21.11 tới ẢNH: AFP

Trên các tài khoản mạng xã hội chính chức, Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) đã bắt đầu đăng tải loạt thông tin liên quan mùa giải sắp tới: từ địa điểm, những ứng viên mới lộ diện cho đến nghệ sĩ tham gia biểu diễn ở chung kết, thành viên hội đồng tuyển chọn…

Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 được lên kế hoạch tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11 và dự kiến có hơn 100 thí sinh tham gia tranh vương miện danh giá. Miss Universe 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên thí sinh từ Latina, Mozambique, Palestine và Saudi Arabia tham gia tranh tài. Cuộc đua năm nay còn chứng kiến sự trở lại của Iraq, Slovenia, Ghana, Haiti… sau vài mùa giải vắng bóng.

Praveenar Singh (Thái Lan), Inna Moll (Chile), Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà)... đang được đánh giá là những ứng viên "nặng ký" tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ẢNH: INSTAGRAM NV

Tính đến hiện tại, đã có hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ công bố thí sinh tranh tài ở đấu trường nhan sắc sắp tới. Trong đó, nhiều ứng viên sáng giá đã lộ diện: Praveenar Singh (Thái Lan), Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà), Camila Vitorino (Bồ Đào Nha), Zashely Alicea (Puerto Rico)…, thu hút sự quan tâm của các chuyên trang, người hâm mộ sắc đẹp quốc tế.

Đáng chú ý, trong bảng dự đoán gần đây nhất của Misosology, mỹ nhân người Chile được chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng này đặt niềm tin sẽ là chủ nhân danh hiệu Miss Universe 2025.

Đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vẫn còn là ẩn số

Sau họp báo khởi động hồi tháng 4, phía Miss Universe Vietnam chưa có động thái gì về việc lựa chọn đại diện tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay ẢNH: MUVN

Giữa lúc tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) rục rịch chuẩn bị cho sự trở lại của mùa giải mới và sự xuất hiện của ngày càng nhiều ứng cử viên sáng giá, người hâm mộ nhan sắc nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của chủ nhân danh hiệu Miss Universe Vietnam 2025.

Theo lịch trình dự kiến được ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2025 công bố, họ tiến hành mở cổng đăng ký trực tuyến từ ngày 18.4, vòng tuyển chọn trực tiếp diễn ra ngày 17.5, bán kết được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 16.7 và 19.7 là chung kết. Tuy nhiên, đến nay ban tổ chức cuộc thi không có động thái đáng chú ý nào ngoài sự kiện khởi động mùa thi mới vào ngày 10.4. Sự kiện có sự tham gia của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig, đại diện MUO cùng phía ban tổ chức Việt Nam.

Đến ngày 1.7, ban tổ chức đăng tải thông tin cuộc thi chưa thể diễn ra. Phía Miss Universe Vietnam cho hay họ đang nỗ lực để mang đến một cuộc thi chất lượng, công bằng và đầy cảm hứng, xứng đáng với mọi kỳ vọng, tình yêu thương của khán giả dành cho cuộc thi. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cuộc thi này vẫn "im hơi lặng tiếng".

Hôm 11.9, chuyên trang Missosology bất ngờ gọi tên Hà Kino giữa lúc dân tình đang bàn luận về đại diện của Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ năm nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trả lời Thanh Niên về kế hoạch lựa chọn thí sinh "chinh chiến" ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025, ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam, cho biết ban tổ chức sẽ công bố người đẹp Việt Nam nhận được suất thi Miss Universe 2025 trong tháng này.

Hiện người hâm mộ đang mong chờ sự xuất hiện của cô gái sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025. Nhiều cái tên đang được dân tình đặt vào "tầm ngắm", nổi bật trong đó có Hà Kino. Những cuộc bàn tán liên quan đến người đẹp này càng trở nên sôi nổi khi hình ảnh của cô được chuyên trang Missosology đăng tải với dòng chú thích liên quan đến Miss Universe.

Năm ngoái, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, từ đó giành chiếc vé "chinh chiến" tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 73 và vào top 30 chung cuộc.