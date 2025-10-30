Hương Giang phản hồi tranh cãi về giới tính khi dự thi Miss Universe

Hương Giang tại sự kiện chiều 30.10 ẢNH: HẢI DUY

Chiều 30.10, Hương Giang có buổi gặp gỡ truyền thông, người hâm mộ trước thềm sang Thái Lan dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, giải đáp những vấn đề liên quan đến hành trình sắp tới. Trong số đó, người đẹp 33 tuổi nhận được câu hỏi về giới tính của cô trên giấy tờ khi làm hồ sơ dự thi. Đây cũng là điều mà nhiều người hâm mộ sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế bàn tán, tranh luận thời gian qua. Cô trả lời rằng hồ sơ của mình đáp ứng được yêu cầu từ phía Miss Universe.

"Miss Universe đã mở ra cơ hội tham gia cho rất nhiều phụ nữ trên nhiều nền tảng khác nhau. Tôi thấy có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội nói rằng quy tắc của Miss Universe thế này, thế khác, đó cũng là lý do thời gian đầu tôi cũng rất hoang mang không biết mình có phù hợp với cuộc thi này hay không mặc dù mình nghe như vậy thôi. Tuy nhiên, mỗi năm, Miss Universe sẽ cập nhật quy tắc của họ với giám đốc quốc gia và đây là người hiểu rõ nhất năm nay cuộc thi đòi hỏi hồ sơ như thế nào", Hương Giang giải thích.

Nàng hậu 9X tiếp tục: "Bằng một cách nào đó thì tôi đã ở đây, cùng với giám đốc quốc gia trao đổi phù hợp với yêu cầu của Miss Universe 2025. Tổ chức trao đổi thứ họ cần với giám đốc quốc gia sau đó giám đốc quốc gia hỏi tôi có thể đáp ứng được điều đó hay không. Bây giờ thì tôi đang ở đây, tham gia Miss Universe với hồ sơ đầy đủ gửi tới ban tổ chức theo đúng yêu cầu của họ đã gửi đến cho giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam".

Hương Giang bên cạnh Hương Ly (Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam) và Kỳ Duyên (Miss Universe Vietnam 2024) trong khoảnh khắc nhận sash đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 ẢNH: HỮU TÍN

Về câu hỏi: "Liệu việc người chuyển giới tham gia Miss Universe có đang giành mất cơ hội của những phụ nữ khác khi đã có những cuộc thi dành riêng cho người chuyển giới?", Hương Giang khẳng định bản thân không tranh giành, lấy đi thứ gì của những phụ nữ khác mà chỉ đang cùng họ định hướng về sức mạnh và thành công của phái đẹp trong mọi hoàn cảnh.

Trước thắc mắc: "Phụ nữ chuyển giới có đang làm mất đi màu sắc của Hoa hậu Hoàn vũ hay không?", Hương Giang chia sẻ: "Chúng ta đang hướng đến một thế giới của sự đa dạng và để có thể trở thành sân khấu của sự đa dạng thì những người như tôi hay những người mẹ, những phụ nữ đã có gia đình chính là minh chứng, làm nên sự đa dạng đó tại Miss Universe. Tôi nghĩ sự xuất hiện của mình không những không làm mất đi màu sắc của cuộc thi mà chính là nhân tố quan trọng mà họ đang chờ đợi để chứng minh rằng họ tạo ra sân chơi, sân khấu đó thật sự để hướng đến sự đa dạng trên toàn thế giới".

Hương Giang bật khóc khi nhìn lại hành trình 13 năm

Hương Giang trải qua hành trình sóng gió với nhiều vai trò khác nhau trong 13 năm vào showbiz ẢNH: HỮU TÍN

Tại sự kiện, Hương Giang được nhìn lại hành trình 13 năm: từ lúc được công chúng biết đến qua cuộc thi Vietnam Idol 2012, theo đuổi sự nghiệp ca hát, đăng quang Miss International Queen 2018 rồi trở thành nhân vật quan trọng đứng sau nhiều show thực tế hút khách.

Người đẹp gửi lời cảm ơn tất cả những người đã đồng hành, hỗ trợ cô từ những ngày đầu mới vào showbiz. Cô biết ơn "phép màu", "kỳ tích" đã giúp mình được biết đến với phiên bản "Hương Giang Idol" rồi "Hoa hậu Hương Giang" và hy vọng tất cả những nỗ lực của mình không làm mọi người thất vọng. Nhà sản xuất 9X xúc động nhắc đến vai trò mới: dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, chia sẻ đến hôm nay cô vẫn không biết đây là thật hay mơ.

"Tôi không thể cam kết rằng hành trình này sẽ đi đến đâu và tôi sẽ ở vị trí nào nhưng điều duy nhất tôi cam kết đó là nếu tôi có bất kỳ cơ hội nào để có thể gia tăng sức ảnh hưởng của mình, tôi tin rằng với 13 năm chứng minh, mọi người có thể tin tưởng rằng tôi không làm điều đó cho một mình mình. Tôi đang chở theo hy vọng của rất nhiều người", giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh xúc động.

Người đẹp 33 tuổi giải đáp những vấn đề xoay quanh hành trình dự thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới ẢNH: HỮU TÍN

Hương Giang nói thêm rằng với hành trình này, cô chỉ có một mong muốn duy nhất đó là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. "Khoảnh khắc này, mọi người có thể đặt một niềm tin nào đó và tin rằng nếu tôi có thể đạt được dấu mốc lịch sử nào đó tại Miss Universe, tôi chắc chắn sẽ không làm nó cho riêng mình mà tôi sẽ dùng nó để lan tỏa rất nhiều giá trị tốt đẹp và tôi có thể cam kết điều đó", cô nói thêm.

Theo thông tin được tiết lộ, Hương Giang dự kiến khởi hành sang Thái Lan dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vào sáng 31.10. Từ đầu tháng 11.2025, người đẹp sẽ tham gia nhiều hoạt động, vòng thi phụ cùng dàn thí sinh quốc tế. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tối 21.11 với việc tìm ra "người kế nhiệm" Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch).