Hương Giang nói gì khi dự thi Miss Universe 2025?

Hương Giang trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam dự thi Miss Universe ẢNH: FBNV

Tối 24.9, tổ chức Miss Universe Vietnam chính thức công bố Hương Giang là ứng cử viên tranh tài tại cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2025. Thông tin này lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế cùng nhiều luồng ý kiến, bởi người đẹp này là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc danh giá này.

Trước thông tin đang làm "dậy sóng" cộng đồng mạng, ngày 25.9, Hương Giang đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chia sẻ về chuyện dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Nữ ca sĩ cho biết từ khi tổ chức Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đã có con và phụ nữ đã kết hôn tham gia cuộc thi, cô tin tổ chức không nghĩ những quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, để cần tới những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt tham gia.

Với cô, đây là cánh cửa của bình đẳng và hy vọng, điều mà không có bất kỳ cuộc thi nhan sắc lớn nào trên thế giới lựa chọn để làm, ngoài Hoa hậu Hoàn vũ. "Đó là sân khấu nơi không phân biệt hoàn cảnh của bạn, nơi tất cả phụ nữ là phụ nữ, nâng đỡ nhau, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trước sự chiêm ngưỡng của hàng tỉ người", người đẹp chia sẻ.

Người đẹp muốn tỏa sáng trên sân khấu và truyền tải những thông điệp tích cực thông qua câu chuyện của mình ẢNH: MISS UNIVERSE VIETNAM

Hương Giang thừa nhận trước khi nhận lời ông Valentin Trần (Chủ tịch Miss Universe Vietnam), bản thân đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Cuối cùng, Miss International Queen 2018 nghĩ rằng: "Một khi Miss Universe đã mở ra cơ hội, tức là họ đang chờ những cô gái phù hợp bước qua cánh cửa đặc biệt này để tỏa sáng trên sân khấu của họ và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho xã hội. Mà một trong số đó chính là: Không gì là không thể hay quá muộn với bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới, khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng".

Nàng hậu cho biết thay vì hỏi: "Tại sao lại là Hương Giang?", cô chọn hỏi: "Tại sao không thể là Hương Giang?". Cô chia sẻ: "Nếu đó có thể là Hương Giang, đồng nghĩa bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể làm được như vậy".

Người đẹp cho biết đây không phải câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin. Cô tin rằng chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó, ta có thể thay đổi cuộc đời mình. Hương Giang cũng nhắn gửi thông điệp: "Xuất phát điểm của bạn không quyết định giới hạn của bạn".

Hương Giang trở lại Thái Lan thi nhan sắc

Thông tin Hương Giang sắp dự thi Miss Universe 2025 khiến mạng xã hội "dậy sóng" ẢNH: FBNV

Với việc được trao cơ hội đeo sash Việt Nam "chinh chiến" ở Miss Universe 2025, Hương Giang chỉ còn hơn 1 tháng để chuẩn bị cho hành trình chinh phục giấc mơ hoàn vũ. Năm nay, Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11 tới. Hiện thông tin Việt Nam cử thí sinh chuyển giới đến đấu trường Miss Universe 2025 đang thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp trong khu vực cũng như quốc tế. Hương Giang không chỉ được người hâm mộ trong nước kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá cho nhan sắc Việt mà còn được mong đợi sẽ khẳng định vị thế của cộng đồng người chuyển giới tại đấu trường Miss Universe.

Hành trình sắp tới của Hương Giang đánh dấu lần thứ 2 cô sang Thái Lan thi nhan sắc. Trước khi sở hữu tấm vé đến Miss Universe, người đẹp từng sang xứ chùa vàng tham gia Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới quốc tế) 2018 và xuất sắc giành vương miện.

Trước Hương Giang, Hoa hậu Hoàn vũ cũng đã chào đón một số thí sinh chuyển giới tham gia vài mùa giải gần đây. Đáng chú ý, Angela Ponce (Tây Ban Nha) là thí sinh chuyển giới đầu tiên dự thi ở đấu trường Miss Universe khi tranh tài ở mùa 2018. Đến năm 2023, Marina Machete (Bồ Đào Nha) trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên vào top 20 Miss Universe.