Thời sự

70 công dân Việt Nam di chuyển từ ổ lừa đảo ở Myanmar sang Thái Lan

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
06/11/2025 18:10 GMT+7

Tính đến ngày 22.10, hơn 70 công dân Việt Nam đã di chuyển từ Myanmar sang Thái Lan do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét các cơ sở liên quan đến hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến.

Chiều 6.11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết công tác bảo hộ công dân Việt Nam trong các đợt truy quét các tụ điểm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin của các đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar, tính đến ngày 22.10, hơn 70 công dân Việt Nam đã di chuyển từ Myanmar sang Thái Lan do các cơ quan chức năng Myanmar mở chiến dịch truy quét các cơ sở liên quan đến hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến.

- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

"Ngay sau khi nhận được thông tin, các đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, phối hợp tiến hành sàng lọc, xác minh thông tin để tiến hành bảo hộ công dân theo quy định pháp luật sở tại và Việt Nam", bà Hằng cho biết.

Bà Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đại sứ quán và các đơn vị liên quan ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao", không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động...

"Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, nhân thân người giới thiệu, chế độ bảo hiểm, quyền lợi được hưởng... để có quyết định đúng đắn trước khi ra nước ngoài làm việc", bà Hằng nhấn mạnh.

Trong trường hợp cần có sự hỗ trợ, công dân cũng như người nhà của công dân có thể liên hệ với đường dây nóng của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar, Thái Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm, trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm tạo các công cụ hữu hiệu ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng, hướng đến môi trường mạng an toàn, minh bạch vì người dân.

"Việt Nam đã thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên Hiệp Quốc và các quốc gia thành viên chống lại tội phạm mạng đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, thông qua Lễ mở ký Công ước Hà Nội và các Hội nghị cấp cao vừa qua", bà Hằng khẳng định.

Các phương tiện truyền thông uy tín quốc tế cũng đã đưa tin và nhận xét về tính chủ động, tiên phong, kết nối và cam kết của Việt Nam trong hoạt động này.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, cơ quan liên quan cũng đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại các nước.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi tình hình và chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân.

