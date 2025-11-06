Bộ Ngoại giao phản ứng trước thông tin Việt Nam có thể trở thành 'điểm nóng' của hoạt động lừa đảo trực tuyến

Chiều 6.11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trước đề nghị của phóng viên cho biết phản ứng của Việt Nam trước một số thông tin lo ngại rằng Việt Nam có thể trở thành "điểm nóng" của các hoạt động lừa đảo trực tuyến, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Chúng tôi không bình luận câu hỏi mang tính phỏng đoán".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: THẢO PHẠM

Bà Phạm Thu Hằng thông tin thêm, trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm tạo các công cụ hữu hiệu ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng, hướng đến môi trường mạng an toàn, minh bạch vì người dân.

"Việt Nam đã thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên Hiệp Quốc và các quốc gia thành viên chống lại tội phạm mạng đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, thông qua Lễ mở ký Công ước Hà Nội và các hội nghị cấp cao vừa qua.

Báo chí Việt Nam và báo chí quốc tế cũng đã đưa tin và nhận xét về tính chủ động tiên phong, kết nối và cam kết của Việt Nam trong hoạt động này", bà Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại các nước.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát tình hình và chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân.