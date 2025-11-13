Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhập viện cấp cứu vì ngộ độc

Thanh Chi
Thanh Chi
13/11/2025 15:15 GMT+7

Người đẹp Kincső Dezsényi (Hungary) vừa phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Một số thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng gặp tình trạng tương tự, từ đó đặt ra câu hỏi về khâu chăm sóc thí sinh của ban tổ chức.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhập viện cấp cứu vì ngộ độc- Ảnh 1.

Kincső Dezsényi (Hungary) phải bỏ lỡ một số lịch trình ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 để nhập viện

ẢNH: INSTAGRAM MISS UNIVERSE HUNGARY

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) đang diễn ra tại Thái Lan liên tục gặp vấn đề bất ổn. Mới đây là việc một số thí sinh bị ngộ độc thực phẩm, nặng nhất trong số đó là người đẹp Kincső Dezsényi (Hungary). Hôm 12.11, trang Instagram chính thức của tổ chức Miss Universe Hungary đăng ảnh Dezsényi nằm trên giường bệnh, cho biết thí sinh nước họ đã bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng trong quá trình "chinh chiến" ở xứ chùa vàng và phải nhập viện điều trị.

"Thật không may, Kincső đã không thể tham dự một số sự kiện theo lịch trình, nhưng cô ấy đang làm mọi thứ có thể để hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng cô ấy sẽ trở lại bình thường trong đêm chung kết, sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu một lần nữa. Kincső đang được chăm sóc chu đáo, chúng tôi cảm ơn phía Thái Lan vì sự chăm sóc chuyên nghiệp và chất lượng", đơn vị này cập nhật.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhập viện cấp cứu vì ngộ độc- Ảnh 2.

Người đẹp Indonesia và Hungary đều gặp vấn đề sức khỏe khi tham gia Miss Universe

ẢNH: INSTAGRAM NV

Không chỉ có Kincső Dezsényi, theo lời thí sinh Sanly Liu (Indonesia), một số ứng viên khác cũng bị ngộ độc thực phẩm khi đang thi Hoa hậu Hoàn vũ. Liu kể bản thân bị ngộ độc thực phẩm nhưng may mắn ê kíp đã phản ứng kịp thời, cô lập tức hủy lịch trình để nghỉ ngơi khi các triệu chứng còn nhẹ. Tuy nhiên, một số chị em cùng thi với cô không may mắn như vậy. "Họ đã phải nhập viện, chúng ta hãy cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến, các chị em của tôi sẽ nhanh chóng hồi phục để tuần sau các bạn có thể theo dõi tất cả chúng tôi, không có thí sinh nào phải vắng mặt", thí sinh 9X bộc bạch.

Người đẹp Estonia - Brigitta Schaback, cũng được cho là bị ngộ độc thực phẩm. May mắn thay, tình trạng của cô đã nhanh chóng ổn định và cô được cho là "khỏe hơn nhiều" khi tiếp tục hành trình đến Pattaya (Thái Lan).

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhập viện cấp cứu vì ngộ độc- Ảnh 3.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 liên tục gặp bất ổn

ẢNH: MUT

Trước đó, một số đại diện từ Guyana, Honduras, Panama, Croatia, Colombia và Uruguay cũng được cho là đã bị ốm. Thậm chí người đẹp Iceland - Helena O'Connor, còn phải bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì vấn đề sức khỏe. Việc ghi nhận có một số trường hợp ngộ độc thực phẩm như đã kể trên càng làm dấy lên những câu hỏi về khâu quản lý hậu cần cũng như chăm sóc sức khỏe của các thí sinh.

Vấn đề này cũng khiến nhiều người bàn luận về khâu tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan. Từ khi khởi tranh hồi đầu tháng 11 đến nay, cuộc thi nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh liên tục gặp chuyện bất ổn. Trước chuyện thí sinh gặp vấn đề sức khỏe thậm chí phải bỏ thi, đấu trường này để lộ sự bất đồng nghiêm trọng giữa tổ chức Miss Universe với đơn vị đăng cai cuộc thi năm nay ở Thái Lan dẫn đến những quyết định bất nhất, ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể. Ngoài ra, chuyện ông Nawat Itsaragrisil (người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm đăng cai cuộc thi năm nay) quát nạt, xúc phạm thí sinh tại một sự kiện công khai khiến fan sắc đẹp sốc, phẫn nộ.

Khám phá thêm chủ đề

