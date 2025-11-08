Ông Nawat bật khóc, xin lỗi vì 'drama' liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Theo Daily Mail ngày 8.11, sự việc xảy ra trong một hoạt động bên lề cuộc thi tại Bangkok (Thái Lan), khi ông Nawat khiển trách Hoa hậu Hoàn vũ Mexico trước sự chứng kiến của nhiều thí sinh khác vì cho rằng cô thiếu hợp tác trong một buổi chụp hình với nhà tài trợ. Sau lời quát tháo, nhiều người đẹp đã đồng loạt đứng dậy, rời khỏi sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ đối với Fátima Bosch.

Victoria Theilvig - đương kim Hoa hậu Hoàn vũ người Đan Mạch cũng bức xúc rời đi. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo nên làn sóng tranh luận về cách ứng xử của ban tổ chức.

Phản ứng trái chiều từ dư luận quốc tế

Trong một đoạn video lan truyền sau đó, ông Nawat xuất hiện trong trạng thái xúc động và giải thích rằng bản thân cũng là con người và không cố ý gây tổn thương cho bất kỳ thí sinh nào.

Ông Nawat xin lỗi và bật khóc nức nở sau sự cố gọi Hoa hậu Hoàn vũ Mexico là "ngu ngốc" Ảnh: YouTube Bright Ent

"Tôi không có ý xúc phạm ai. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc đã xảy ra. Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn bộ các thí sinh. Nếu ai cảm thấy không thoải mái hoặc bị ảnh hưởng, tôi chân thành xin lỗi", ông phát biểu trong buổi gặp gỡ sau đó cùng các thí sinh Miss Universe.

Sự cố bắt nguồn từ buổi lễ được phát trực tiếp, khi ông Nawat yêu cầu Fátima Bosch đứng lên giải thích lý do không tham gia buổi chụp hình tài trợ. Khi Fátima Bosch bày tỏ mong muốn được nói lên quan điểm cá nhân, ông đã ngắt lời và yêu cầu cô "phải nghe hướng dẫn của ban tổ chức". Cuộc trao đổi căng thẳng khiến không khí buổi lễ trở nên hỗn loạn, dẫn đến tình huống nhiều thí sinh đứng dậy rời khỏi phòng.

Fátima Bosch cho biết cô cảm thấy không được tôn trọng khi bị quát mắng công khai trước đám đông. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Theilvig khẳng định việc lên tiếng và rời khỏi sự kiện là hành động cần thiết để bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của phụ nữ: "Chúng tôi luôn tôn trọng ban tổ chức, nhưng cách xử lý như vậy là không phù hợp".

Đại diện đến từ Mexico bày tỏ sự bức xúc và thất vọng sau cuộc cãi vã với ông Nawat Ảnh: Instagram fatimaboschfdz

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Nhiều người hâm mộ và cựu thí sinh đánh giá cao hành động của Victoria Theilvig, coi đây là biểu hiện của sự bản lĩnh và tinh thần đoàn kết giữa các thí sinh.

Sự cố liên quan đến ông Nawat cũng gây ra nhiều luồng ý kiến khác nhau trên mạng xã hội và trong cộng đồng sắc đẹp toàn cầu. Phần lớn khán giả bày tỏ sự ủng hộ đối với Miss Mexico Fátima Bosch và nhóm thí sinh rời khỏi sự kiện, cho rằng việc một quan chức của Miss Universe dùng từ ngữ như "ngu ngốc" để chỉ trích thí sinh trước ống kính là không phù hợp. Nhiều cựu thí sinh, trong đó có Miss USA 2023 Noelia Voigt, cũng lên tiếng phản đối cách hành xử này, gọi đây là hành vi thiếu chuyên nghiệp và gây tổn thương không cần thiết.

Hàng loạt thí sinh đã rời đi sau màn quát tháo căng thẳng của ông Nawat để ủng hộ người đẹp đến từ Mexico Ảnh: Miss Universe Thailand

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả khác lại cho rằng Fátima Bosch phải có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động tài trợ và việc cô vắng mặt trong buổi chụp hình có thể khiến ban tổ chức gặp khó khăn. Một số ý kiến cảm thông cho rằng áp lực điều hành một chương trình lớn với nhiều nghĩa vụ dành cho thí sinh có thể dẫn đến phản ứng gay gắt từ phía ông Nawat.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện quan điểm trung lập hơn từ các chuyên gia quan sát, cho rằng cả hai bên đều lúng túng trong cách xử lý tình huống. Theo tờ Entertainment Weekly, việc chất vấn thí sinh công khai trong một buổi lễ đang phát trực tiếp tiềm ẩn nguy cơ tạo ra khủng hoảng truyền thông, trong khi việc nhiều thí sinh cùng rời khỏi phòng khiến chương trình bị gián đoạn và không đảm bảo tính chuyên nghiệp của sự kiện.

Dư luận cho đến nay vẫn phân hóa mạnh mẽ. Vụ việc được đánh giá là một trong những tranh cãi lớn nhất của Miss Universe trong nhiều năm gần đây, đặt ra yêu cầu cao hơn về sự minh bạch, tôn trọng và chuẩn mực ứng xử của cả thí sinh lẫn ban tổ chức cuộc thi.