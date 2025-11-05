Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ cảnh cáo ông Nawat sau ồn ào chưa từng có

Nawat gây 'náo loạn' Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Ông Nawat Itsaragrisil gây bức xúc vì thô lỗ với các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ ẢNH: MUO

Mới khởi tranh tại Thái Lan, cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2025 đã liên tục vướng ồn ào ở khâu tổ chức, điều mà hiếm khi xảy ra ở những mùa thi trước. Cơn khủng hoảng này xuất phát từ những động thái bất nhất giữa phía tổ chức Miss Universe (MUO) với ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch công ty Miss Grand International - đơn vị chịu trách nhiệm đăng cai mùa thi lần thứ 74 đang diễn ra ở xứ chùa vàng.

Tại sự kiện hôm 4.11, khi gặp gỡ hơn 120 ứng cử viên, ông Nawat Itsaragrisil phàn nàn việc có thí sinh không hoàn thành nghĩa vụ mà ban tổ chức yêu cầu. Vị này nhiều lần đề nghị các cô gái giơ tay nếu họ là người được nhắc đến. Sau vài phút thăm dò, ông Nawat hỏi đến Fátima Bosch (Mexico), chất vấn cô: "Tôi nghe nói bạn không đồng ý đăng mọi thứ về Thái Lan, về mọi hoạt động của chúng tôi. Có đúng không?". Khi Bosch trả lời, vị này tiếp tục: "Bạn không thích đăng mọi thứ vì giám đốc quốc gia của bạn ở Mexico đã ra lệnh đúng không?". Ông liên tục ngắt lời, tỏ ra khó chịu khi cô gái này muốn giải thích. Nawat nói với các thí sinh: "Nếu các bạn làm theo lệnh của giám đốc quốc gia, các bạn là đồ ngốc".

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 - người bị ông Nawat chỉ trích tại sự kiện ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước thái độ gay gắt của ông Nawat, Fátima Bosch bất bình: "Ông không tôn trọng tôi với tư cách là một phụ nữ". Cuộc tranh cãi giữa hai bên kéo dài vài phút và kết thúc bằng việc "ông trùm hoa hậu" Thái Lan yêu cầu lực lượng an ninh đưa Bosch ra khỏi sự kiện. Hành động này khiến nhiều thí sinh khác sốc, bức xúc, cho rằng họ bị xem thường, xúc phạm. Nhiều cô gái đã tức giận bỏ về trong khi đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch) cũng bức xúc rời đi. Khi nhiều thí sinh đứng dậy, Nawat đe dọa: "Nếu ai muốn tiếp tục thi thì ngồi xuống".

Sự việc khiến cộng đồng fan sắc đẹp "sốc" trước sự hỗn loạn của đấu trường nhan sắc danh giá nhất nhì hành tinh. Việc người đứng đầu đơn vị đăng cai có thái độ áp đặt, quát nạt thí sinh là điều chưa từng xảy ra ở những mùa thi trước. Nhiều người cho rằng việc Miss Universe có sự "nhúng tay" của ông Nawat khiến cuộc thi trở thành một mớ hỗn độn, xâm phạm đến giá trị của một nền tảng luôn hô hào tôn vinh phụ nữ, trao quyền cho phái đẹp.

Sau vài giờ ồn ào, Nawat Itsaragrisil đã xin lỗi về sự cố liên quan đến Fátima Bosch, giải thích về sự việc gây tranh cãi đồng thời thừa nhận có sự nhầm lẫn trong giao tiếp. Ông cũng vắng mặt trong chuyến du ngoạn trên sông Chao Phraya vào tối 4.11 theo lịch trình. Trong khi đó, Fátima Bosch, Victoria Kjær Theilvig và những thí sinh từng bỏ về để phản đối Nawat, lại có mặt.

Chủ tịch MUO cảnh cáo ông Nawat

Ông Raúl Rocha Cantú - Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ, đăng video cảnh cáo ông Nawat, xoa dịu dư luận ẢNH: MUO

Cơn khủng hoảng này khiến phía Miss Universe phải lập tức nhập cuộc để xoa dịu thí sinh cũng như dư luận. Tổ chức này đã đăng một video vào hôm 4.11, trong đó ông Raúl Rocha Cantú - chủ tịch cuộc thi, chỉ trích gay gắt những hành vi của ông Nawat Itsaragrisil với thí sinh. "Tôi muốn bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc của tôi đối với Nawat vì hành vi công kích công khai mà ông ta đã gây ra đối với Fátima Bosch", Cantú nói. Vị này đồng thời lưu ý rằng ông Nawat "đã làm nhục, xúc phạm và thể hiện sự thiếu tôn trọng, bên cạnh hành vi lạm dụng nghiêm trọng khi gọi an ninh đến đe dọa một phụ nữ không có khả năng tự vệ, cố gắng bịt miệng và loại cô ấy".

Theo Chủ tịch MUO, với tư cách là người đăng cai cuộc thi, ông Nawat phải có nghĩa vụ phục vụ, hỗ trợ và ủng hộ dàn thí sinh, đảm bảo họ có trải nghiệm độc đáo, tràn đầy sự tử tế và lịch sự. Người đứng đầu cuộc thi yêu cầu Nawat dừng lại và chỉ trích gay gắt rằng hành động của Nawat là vì mong muốn liên tục trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vị này khẳng định nhân tố duy nhất tỏa sáng trong cuộc thi là các thí sinh, những người đại diện cho mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ một cách đầy phẩm giá.

Raúl Rocha Cantú và Nawat Itsaragrisil trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ẢNH: INSTAGRAM NV

"Tôi sẽ không cho phép các giá trị về sự tôn trọng và phẩm giá đối với phụ nữ bị xâm phạm. Tôi sẽ không để bất kỳ ai trong số họ bị tấn công hay làm nhục, bởi nhiều người trong họ đã nỗ lực vươn tới nền tảng này - nơi họ có thể được nhìn thấy và cất tiếng nói - chính trong quá trình vượt qua những tình huống tương tự thế này", doanh nhân người Mexico khẳng định. Ông cũng nhấn mạnh tại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, các giá trị về sự tôn trọng và phẩm giá của phụ nữ là điều luôn được đặt lên hàng đầu.

Sau bê bối này, ông Nawat Itsaragrisil bị hạn chế các hoạt động với Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và Raúl Rocha Cantú cam kết sẽ có hành động đáp trả. Vị này cũng cho biết ông đã cử tổng giám đốc điều hành Mario Bucaro tới Thái Lan "để trình bày chi tiết tất cả các hành động pháp lý và công ty mà chúng tôi sẽ thực hiện sau những hành vi ác ý của Nawat". Chủ tịch MUO nói thêm rằng đã chỉ thị cho các lãnh đạo khác của tổ chức bay đến Bangkok tiếp quản toàn bộ công tác điều hành và sự kiện này sau khi họ "không may đặt niềm tin vào MGI và niềm tin ấy đã bị phản bội dưới sự dẫn dắt của Nawat".