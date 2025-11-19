Hai giám khảo rời 'ghế nóng' Miss Universe 2025 gây xôn xao

Omar Harfouch (phải) và Claude Makélélé lần lượt rời ghế giám khảo Miss Universe 2025 ẢNH: MUO

Giữa lúc Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2025 đang tiến đến hai vòng thi quan trọng thì fan sắc đẹp quốc tế lại được phen xôn xao khi hai giám khảo Omar Harfouch và Claude Makélélé tuyên bố rút lui. Theo People, cựu cầu thủ kiêm huấn luyện viên bóng đá người Pháp Claude Makélélé thông báo trên Instagram hôm 18.11 rằng sẽ không xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Makélélé nói quyết định này được đưa ra vì "những lý do cá nhân bất khả kháng", gửi lời cảm ơn trước sự thông cảm và ủng hộ của mọi người.

Vài giờ trước đó, một giám khảo khác là nhà soạn nhạc Omar Harfouch tuyên bố rút lui khỏi vai trò "cầm cân nảy mực". Qua loạt trạng thái được cập nhật trên Instagram, Harfouch chia sẻ bản thân bối rối và quan ngại sâu sắc về việc một "ban giám khảo tùy hứng" đã được thành lập để chọn ra top 30 thí sinh từ hàng trăm ứng cử viên quốc tế để tiến vào vòng trong. Ông cho biết mình hay tin về hội đồng tuyển chọn không chính thức này qua mạng xã hội đồng thời tiết lộ không ai trong số 8 giám khảo có mặt trong nhóm này.

Ông Omar Harfouch, Chủ tịch Miss Universe - Raul Rocha và ông Nawat Itsaragrisil (từ trái qua) là những cái tên khiến dân tình bàn tán xôn xao ẢNH: MISSOSOLOGY

Trong bài đăng thứ hai, Omar Harfouch tố cáo rằng ban giám khảo không chính thức này gồm những cá nhân có mối quan hệ riêng với một số thí sinh đang thi Miss Universe, kể cả người chịu trách nhiệm kiểm phiếu và quản lý kết quả từ đó có nguy cơ xảy ra xung đột lợi ích. Sau đó, nhà soạn nhạc cũng cho biết mình đã nói chuyện với đội ngũ Hoa hậu Hoàn vũ về việc bản thân không tán thành khâu lựa chọn này. Harfouch tuyên bố rằng phía ban tổ chức cuộc thi đã phản ứng bằng cách vội vàng công bố danh sách những cái tên liên quan đến khâu lựa chọn thí sinh lên mạng xã hội mà không nêu rõ vai trò của những cá nhân được nhắc đến.

People cho biết Omar Harfouch dường như đang ám chỉ bài đăng của Miss Universe được chia sẻ hôm 17.11 với chú thích: "Gặp gỡ những thành viên đầy cảm hứng của ban tuyển chọn Beyond the Crown cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74".

Theo lời Harfouch, điều này còn gây ra sự hiểu lầm lớn hơn và ông sẽ không tham gia vào dàn giám khảo sắp tới. "Sau khi có một cuộc trò chuyện thiếu tôn trọng với chủ tịch Raul Rocha về sự thiếu minh bạch trong quy trình chấm điểm của Miss Universe, tôi quyết định rời khỏi ban giám khảo và từ chối trở thành một phần của trò hề này. Tôi cũng sẽ không biểu diễn phần nhạc được sáng tác cho sự kiện", nhà soạn nhạc này tuyên bố.

Phía Miss Universe phản pháo

Đằng sau những hoạt động sôi nổi của dàn thí sinh Miss Universe 2025, ban tổ chức cuộc thi liên tục vướng ồn ào ẢNH: MUO

Động thái bất thường của hai giám khảo kể trên khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch của cuộc thi trong việc kiểm soát kết quả và lựa chọn ban giám khảo. Những cuộc bàn tán càng rầm rộ khi Hoa hậu Hoàn vũ liên tục vướng ồn ào kể từ khi khởi tranh hồi đầu tháng 11 ở Thái Lan.

Không lâu sau đó, tổ chức Miss Universe (MUO) đã đăng một thông báo lên trang Instagram chính thức của cuộc thi để làm rõ một số thông tin không chính xác liên quan đến hạng mục Beyond the Crown và quy trình chấm thi chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

MUO khẳng định những thông tin mà Omar Harfouch đưa ra trên trang cá nhân là không chính xác. Tổ chức này nhấn mạnh: "Tất cả các phần đánh giá trong cuộc thi đều tuân theo những quy trình minh bạch, được giám sát và đã được MUO thiết lập". Phía này cũng cho biết từ những điều ông Harfouch thể hiện (sự nhầm lần, cách mô tả sai lệch về cuộc thi và mong muốn rút lui khỏi ghế giám khảo), họ đồng ý để nhà soạn nhạc này rời "ghế nóng".

Tuyên bố từ MUO cũng công khai cấm Omar Harfouch sử dụng, tự liên kết mình với bất kỳ thương hiệu, dịch vụ, tài sản... liên quan đến Miss Universe dưới mọi hình thức. Ban tổ chức cũng khuyến khích công chúng, các cơ quan truyền thông và người hâm mộ quốc tế chỉ dựa vào những thông tin đã được MUO xác thực và tiếp tục ủng hộ các thí sinh.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang ở chặng cuối. Dàn thí sinh vừa hoàn thành phần thi National Costume vào chiều 19.11 ẢNH: MUO

Ồn ào về quy trình đánh giá thí sinh nổ ra không lâu sau vụ ông Nawat Itsaragrisil (đại diện đơn vị đăng cai Miss Universe tại Thái Lan) quát mắng, xúc phạm thí sinh Fátima Bosch (Mexico) tại sự kiện hôm 4.11 khiến nhiều ứng viên bức xúc, bỏ về. Ngoài ra, Hoa hậu Hoàn vũ năm nay cũng cho thấy nhiều vấn đề bất ổn trong khâu tổ chức do bất đồng giữa đội ngũ tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan với phía MUO.

Hiện Miss Universe 2025 đang đi đến chặng cuối. Vòng bán kết diễn ra tối 19.11 và chung kết được tổ chức vào ngày 21.11 tới tại Thái Lan.