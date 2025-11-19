Hương Giang đem áo dài trắng lên sân khấu Miss Universe, nhận 'mưa' lời khen

Hương Giang trình diễn trên sân khấu Miss Universe 2025, gợi lên hình ảnh nữ sinh Việt Nam trong tà áo dài tinh khôi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chiều 19.11, Nguyễn Hương Giang cùng hàng trăm thí sinh Miss Universe 2025 bước vào vòng thi National Costume (trình diễn trang phục tôn vinh văn hóa dân tộc). Sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ biến thành lễ hội đầy màu sắc với những bộ cánh lộng lẫy, công phu được dàn thí sinh quốc tế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa, đất nước, con người nơi họ sinh ra. Khác với những trang phục kỳ công ở những năm trước, đại diện năm nay từ Việt Nam lựa chọn tà áo dài trắng dung dị, gần gũi.

Trong phần thi của mình, Hương Giang dắt xe đạp, giỏ xe điểm hoa phượng, sải bước duyên dáng trên sân khấu trong chiếc áo dài tinh khôi - trang phục được MC giới thiệu là biểu tượng văn hóa, đại diện cho sự thanh lịch và nữ tính của phụ nữ Việt. Người đẹp 33 tuổi ghi điểm với phong thái nhẹ nhàng, nữ tính, nữ cười rạng rỡ, nghiêng nghiêng nón lá in hình quốc kỳ.

Phần trình diễn National Costume của Hương Giang đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phần trình diễn của nữ ca sĩ lập tức được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn hoa hậu, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ dân mạng bởi sự tự nhiên, mộc mạc và câu chuyện đằng sau lựa chọn của Hương Giang: "Đẹp, nhẹ nhàng, bình dị, thướt tha", "Vẻ đẹp khiến tôi xúc động, tự hào", "Xem mà khóc vì xúc động vì nó đẹp, nó mang tinh thần văn hóa dân tộc vô cùng", "Nhẹ nhàng mà chấn động chuyến này"…

Bên cạnh đó, nhiều khán giả dành lời khen cho biểu cảm và khả năng làm chủ sân khấu của Hương Giang khi chú ý máy quay và tận dụng phô diễn lợi thế sắc vóc, thần thái trước ống kính. Bên cạnh đó, số khác góp ý vui rằng phần trình diễn của người đẹp sẽ thú vị và hấp dẫn hơn khi cô đạp xe trên sân khấu.

Lý do Hương Giang chọn áo dài thi National Costume

Tối 18.11, Hương Giang hé lộ trang phục trong phần thi National Costume của Miss Universe 2025 ẢNH: FBNV

Trước khi bước vào phần thi National Costume, Hương Giang đã hé lộ trang phục cô lựa chọn trình diễn ở vòng tranh tài này. Người đẹp 9X tiết lộ đây là tà áo dài truyền thống duy nhất của mình trong hành trình "chinh chiến" ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô chia sẻ suốt quãng thời gian đi học, mình đã luôn khát khao được mặc áo dài trắng tới trường. Giờ đây, bản thân sẽ thực hiện ước mơ ấy trước hàng tỉ khán giả trên thế giới với thông điệp: "Giấc mơ có thể không thể thành hiện thực ngay lúc bạn khát khao nó nhất, nhưng hãy tin nó có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến theo cách đẹp đẽ nhất".

Ê kíp của Hương Giang chia sẻ: "Sẽ không có bất kỳ bộ đồ hoành tráng nào dành cho National Costume của Hương Giang. Chỉ có hình ảnh một nữ sinh cắp sách tới trường, dắt chiếc xe đạp sải bước trên sân khấu lần thứ 74 của Miss Universe". Trang phục được thực hiện bởi Ngô Mạnh Đông Đông - nhà thiết kế có nhiều năm đồng hành với nàng hậu chuyển giới.

Chia sẻ trên khiến nhiều người xúc động và bày tỏ sự ủng hộ đối với Hương Giang. Lucas Luân Nguyễn - một cây viết phê bình có sức ảnh hưởng trên mạng, nhận định: "Đó là một tuyên ngôn mãnh liệt chưa từng có. Nó không chỉ thể hiện nét dân tộc, tinh thần dân tộc mà còn truyền tải được căn tính con người và gợi mở những suy ngẫm về giới!".

Hương Giang gây chú ý khi là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ ẢNH: MUO

Kể từ khi sang Thái Lan thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hương Giang là một trong những thí sinh nhận được sự quan tâm và thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng của cuộc thi. Cô được biết đến là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, ghi điểm với phong thái tự tin, chuyên nghiệp, phong cách đa dạng, giao tiếp tiếng Anh khá cùng câu chuyện truyền cảm hứng. Tính đến sáng 19.11, cô thuộc top 3 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất ở hạng mục Beyond the crown thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Sau phần thi National Costume, Hương Giang và dàn thí sinh Miss Universe sẽ bước vào vòng bán kết diễn ra tối 19.11. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được tổ chức tại Nonthaburi (Thái Lan) vào ngày 21.11 tới. Khán giả Việt có thể theo dõi hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 trên FPT Play.