Tân Hoa hậu Hoàn vũ người Mexico có nguy cơ bị tước vương miện?

Ngày 23.11, nhà soạn nhạc Omar Harfouch đăng bài phản đối Tổ chức Miss Universe (MUO) trên Instagram và yêu cầu tước vương miện của tân hoa hậu. Trước đó, ông được Miss Universe bổ nhiệm vào hội đồng giám khảo, nhưng đã tuyên bố rút lui trước thềm bán kết.

Theo Omar Harfouch, chiến thắng của Fátima Bosch không minh bạch và nhờ vào mối quan hệ giữa gia đình cô và ban tổ chức cuộc thi. Ông viết trong bài đăng: "Yêu cầu tước vương miện tân hoa hậu người Mexico ngay lập tức, sau khi xác nhận có mối liên hệ tài chính và chính trị giữa gia đình cô và MUO".

Bài đăng phản đối Miss Universe của ông Omar Harfouch Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Omar Harfouch đồng thời nhắm trực tiếp đến Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha Cantú, cho rằng ông Raul "vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và điều lệ quốc tế của các cuộc thi sắc đẹp". Ông đề nghị chủ tịch Miss Universe phải từ chức và bị loại khỏi toàn bộ các hoạt động liên quan đến đấu trường nhan sắc này.

Bên cạnh đó, ông Omar Harfouch đề xuất thành lập một ủy ban độc lập để xây dựng hệ thống bầu chọn minh bạch ở cả trong nước lẫn quốc tế, dưới sự giám sát của công ty kiểm toán được chứng nhận nhằm xác minh mọi phiếu bầu. Yêu cầu này sẽ được áp dụng trong tất cả giấy phép và thỏa thuận với các quốc gia tham gia.

Omar Harfouch cũng gây chú ý khi đề xuất gia hạn nhiệm kỳ Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig thêm một năm, nhằm "tạo thời gian xây dựng một Miss Universe 2026 minh bạch, có đạo đức và vận hành chuyên nghiệp hơn". Ngoài ra, ông yêu cầu điều tra toàn diện thương vụ chuyển nhượng Miss Universe cho Puerto Rico để làm rõ khả năng tồn tại các thỏa thuận riêng có thể ảnh hưởng đến cuộc thi năm sau.

Chiến thắng của người đẹp Mexico Fátima Bosch vướng nghi vấn “chiến thắng nhờ quan hệ” Ảnh: REUTERS

Dưới bài đăng của Omar Harfouch, nhiều khán giả quốc tế thể hiện sự đồng tình, ủng hộ đối với nhà soạn nhạc này. Không ít dân mạng cũng phản đối chiến thắng của tân hoa hậu người Mexico: "Nếu ông có thể dẫn dắt tổ chức, chúng tôi sẽ ủng hộ ông. Hãy mang lại công bằng. Chúng ta không thể để chuyện này lặp lại mỗi năm", "Hãy ký kiến nghị tước vương miện Hoa hậu Mexico và điều tra ông Raul vì cáo buộc liên quan đến khoản đầu tư 745 triệu peso của cha cô vào công ty dầu khí của ông ấy".

Trước đó, Omar Harfouch tuyên bố ông đã biết trước kết quả chung cuộc. "Tôi nói trên kênh HBO Mỹ, chỉ 24 giờ trước chung kết, rằng Hoa hậu Mexico sẽ đăng quang. Bởi vì chủ tịch Raul Rocha Cantú có mối làm ăn với cha của Fátima Bosch", ông cho biết.

Omar Harfouch khẳng định rằng tại Dubai, ông Raul và con trai đã vận động ông bỏ phiếu cho Fátima Bosch, khẳng định chiến thắng của cô sẽ có lợi cho công việc kinh doanh của gia đình Raul. Omar Harfouch cũng cho rằng MUO đã lập ra một "hội đồng chấm điểm tạm thời" để chọn top 30 trước cả khi 136 thí sinh bước vào bán kết. Sau sự việc, hai giám khảo khác là cựu danh thủ Claude Makélélé và Công chúa Camilla di Borbone delle Due Sicilie cũng rút lui khỏi cuộc thi.

Vụ việc tiếp tục gây xôn xao dư luận. Một bộ phận khán giả xem đây chỉ là "drama muôn thuở" của các cuộc thi sắc đẹp, trong khi nhiều người khác cho rằng các cáo buộc của Omar Harfouch nếu đúng sự thật sẽ tạo ra khủng hoảng nghiêm trọng cho Miss Universe. Ồn ào kết quả chung kết cùng những lùm xùm bủa vây Hoa hậu Hoàn vũ 2025 suốt nhiều tuần qua khiến nhiều người hụt hẫng, thất vọng, đánh giá đấu trường nhan sắc này ngày càng tuột dốc kể từ khi có sự biến động về chủ sở hữu và đội ngũ điều hành ở những mùa thi gần đây.