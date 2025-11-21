Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Fátima Bosch đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Kết quả này khiến không ít khán giả bất ngờ và đang gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều ẢNH: REUTERS

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khép lại hôm 21.11 với chiến thắng bất ngờ của Fátima Bosch đến từ Mexico. Trong khoảnh khắc nắm tay đối thủ người Thái Lan chờ kết quả quyết định, người đẹp 25 tuổi vỡ òa hạnh phúc khi được công bố là chủ nhân mới nhất của danh hiệu Miss Universe 2025. Người đẹp mỉm cười rạng rỡ xen lẫn xúc động khi nhận chiếc vương miện danh giá từ "người tiền nhiệm" Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch) trong tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài cùng lời chúc mừng của các thí sinh.

Chiến thắng của mỹ nhân Mexico đồng nghĩa với việc Praveenar Singh (Thái Lan) trở thành á hậu 1. Trong khi đó, danh hiệu á hậu 2 thuộc về thí sinh Stephany Abasali (Venezuela). Người đẹp Philippines Ahtisa Manalo nhận danh hiệu á hậu 3 và ngôi á hậu 4 gọi tên Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà).

Người đẹp Mexico trong khoảnh khắc nhận vương miện ẢNH: REUTERS

Đây là lần thứ tư nhan sắc Mexico được tôn vinh ở thứ hạng cao nhất tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, quốc gia châu Mỹ này từng chiến thắng ở mùa thi 1991, 2010 và 2020. Hiện chiến thắng của Fátima Bosch đang là đề tài thu hút những cuộc bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Tổ chức Miss Universe giới thiệu Fátima Bosch là biểu tượng của sự kiên cường và lòng trắc ẩn. "Fátima đã biến hành trình của mình với chứng khó đọc và ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) thành một sứ mệnh trao quyền và cống hiến. Là một nhà thiết kế và tình nguyện viên lâu năm, cô hỗ trợ trẻ em, người nhập cư và các cộng đồng dễ bị tổn thương", MUO nhắc về đại diện của Mexico.

Fátima Bosch trong phần thi trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội ẢNH: AFP

Fátima Bosch sở hữu gương mặt sắc sảo, hình thể gợi cảm với chiều cao 1,74 m. Cô gây ấn tượng với lối trình diễn duyên dáng, ứng xử tự tin. Trước thềm chung kết, người đẹp được chuyên trang Missosology dự đoán vào top 5 chung cuộc.

Nàng hậu cũng là cái tên gây bàn tán xôn xao khi bị ông Nawat Itsaragrisil (đứng đầu đơn vị đăng cai Miss Universe 2025 tại Thái Lan) khiển trách tại sự kiện hôm 4.11 với những lời lẽ gay gắt, nặng nề khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, trong khi nhiều thí sinh khác tỏ ra bức xúc và bỏ về. Ồn ào này khiến chủ tịch cuộc thi phải công khai cảnh cáo ông Nawat đồng thời chấn chỉnh lại các hoạt động của tổ chức.

Dàn mỹ nhân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cạnh tranh khốc liệt

Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trong phần mở màn chung kết ẢNH: AFP

Trước đó, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan) với màn tranh tài của khoảng 120 người đẹp quốc tế. Vòng thi quyết định được dẫn dắt bởi diễn viên Steve Byrne cùng Dayanara Torres (Hoa hậu Hoàn vũ 1993) và R'Bonney Gabriel (Hoa hậu Hoàn vũ 2022). Sân khấu mở màn chứng kiến các ứng cử viên xuất hiện rạng ngời trong phần đồng diễn, giới thiệu tên và hô vang quốc gia, vùng lãnh thổ mà mình đại diện.

Sau phần mở màn đầy hứng khởi, các cô gái hội tụ trên sân khấu, hồi hộp chờ công bố top 30. MC lần lượt gọi tên dàn người đẹp từ Ấn Độ, Guadeloupe, Trung Quốc, Thái Lan, Cộng hòa Dominica, Brazil, Rwanda, Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire), Colombia, Hà Lan, Cuba, Bangladesh, Nhật Bản, Puerto Rico, Mỹ, Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, Miss Universe Latina, Croatia, Venezuela, Guatemala, Palestine, Nicaragua, Pháp và Paraguay. Người đẹp Việt Nam là Hương Giang gây tiếc nuối khi phải dừng chân sớm ở chung kết.

Người đẹp Thái Lan, Mỹ, Puerto Rico và Venezuela trong phần trình diễn áo tắm ẢNH: AFP

Vượt qua vòng loại trừ đầu tiên, 30 cô gái xuất sắc nhất bước vào vòng trình diễn áo tắm. Dàn mỹ nhân quốc tế xuất hiện nóng bỏng, hút mắt trong loạt thiết kế gợi cảm khoe trọn hình thể cùng những bước catwalk tự tin, chuyên nghiệp và thần thái đỉnh cao. Phần thi này kết thúc cùng là lúc họ phải đối diện với nguy cơ bị loại. Người đẹp từ Chile, Colombia, Cuba, Guadeloupe, Mexico, Puerto Rico, Venezuela, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malta và Bờ Biển Ngà vỡ òa hạnh phúc khi được xướng tên vào top 12, tiếp tục cuộc đua giành vương miện.

Ở phần thi trang phục dạ hội, dàn ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sải bước đầy duyên dáng, sang trọng trong những bộ cánh lộng lẫy, kỳ công. Đây là vòng trình diễn giúp các mỹ nhân phô diễn lợi thế về phong thái, trình diễn trên sân khấu. Ngay sau đó, người đẹp từ Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico và Bờ Biển Ngà được gọi tên vào top 5. Họ lần lượt nhận câu trả lời ứng xử từ các thành viên ban giám khảo từ đó đưa ra ý kiến hay giải pháp mang tính cá nhân về những chủ đề: vấn đề toàn cầu muốn đối thoại với Liên Hiệp Quốc, đóng góp cho nhân loại, sự khác biệt văn hóa, không gian an toàn cho phụ nữ, giáo dục kỹ năng cảm xúc cho trẻ em...

Top 5 Miss Universe lộ diện ẢNH: AFP

Thí sinh Mexico trong phần thi ứng xử ẢNH: REUTERS

Sang thử thách tiếp theo, 5 ứng viên xuất sắc nhất cùng trả lời câu hỏi: "Nếu bạn giành chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, bạn sẽ làm thế nào để dùng nền tảng này trao quyền cho những cô gái trẻ?". Mỗi ứng viên đều có màn ứng xử tự tin, trôi chảy. Trong đó, đại diện Mexico chia sẻ: "Với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ, tôi muốn nói với họ rằng, hãy tin vào sức mạnh của sự chân thành. Hãy tin vào chính mình, ước mơ của bạn rất quan trọng, trái tim bạn cũng vậy. Và đừng bao giờ để ai khiến bạn nghi ngờ giá trị của bản thân, bởi vì bạn là tất cả. Bạn mạnh mẽ, và tiếng nói của bạn cần được lắng nghe".