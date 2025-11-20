Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Hoa hậu Jamaica nhập viện cấp cứu sau cú ngã ở bán kết Miss Universe

Thanh Chi
20/11/2025 12:20 GMT+7

Người đẹp Gabrielle Henry (Jamaica) ngã khỏi sân khấu khi đang trình diễn trang phục dạ hội ở đêm bán kết Miss Universe 2025. Tai nạn khiến cô phải nhập viện.

Hoa hậu Jamaica nhập viện cấp cứu sau cú ngã ở bán kết Miss Universe - Ảnh 1.

Gabrielle Henry nhập viện cấp cứu vì cú ngã ở đêm bán kết Miss Universe

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong khi dàn thí sinh Miss Universe 2025 vừa hoàn thành trọn vẹn vòng bán kết diễn ra tại Thái Lan vào tối 19.11 thì người đẹp Gabrielle Henry kết thúc đêm thi bằng khoảnh khắc nằm băng ca rời sân khấu. 

Trong loạt video đang lan truyền trên mạng, thí sinh người Jamaica xuất hiện trong chiếc váy dạ hội màu cam, mang giày cao gót đang di chuyển thì vô tình bước hụt chân khiến cô ngã sụp hoàn toàn khỏi sân khấu. Ngay sau đó, ứng cử viên này nhanh chóng được đưa ra khỏi khu vực thi đấu và đến bệnh viện cấp cứu.

Hoa hậu Jamaica nhập viện cấp cứu sau cú ngã ở bán kết Miss Universe - Ảnh 2.

Người đẹp Jamaica trong phần thi National Costume (Trang phục dân tộc) vào chiều 19.11

ẢNH: REUTERS

Loạt video ghi lại sự cố này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, khiến nhiều người lo lắng, đặt câu hỏi về tình trạng của Gabrielle Henry. Nửa đêm, ông Raul Rocha - chủ sở hữu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, đã cập nhật tình hình của Miss Universe Jamaica nhằm trấn an người hâm mộ. "Tôi muốn chia sẻ với gia đình Hoa hậu Hoàn vũ, những người đang lo lắng cho sức khỏe của người đẹp Jamaica, rằng vào lúc 12 giờ đêm ở Bangkok, tôi vừa rời khỏi bệnh viện nơi cô ấy đang được điều trị. Tôi đã ở đó cùng cô ấy và gia đình, may mắn thay, không có chiếc xương nào bị gãy và cô ấy đang được chăm sóc tốt", vị này cập nhật.

Bên cạnh đó, tổ chức Miss Universe Jamaica cũng đăng một thông báo về tình trạng của Gabrielle Henry. Phía này cho biết người đẹp đã ngã từ sân khấu chính trong phần thi trang phục dạ hội của đêm bán kết. Sau đó, Henry đã được đưa đến bệnh viện, nơi ban tổ chức cho biết các chuyên gia y tế đang chăm sóc cho thí sinh này và cô không gặp bất kỳ chấn thương nguy hiểm nào. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra để đảm bảo người đẹp không có vấn đề gì. Khán giả quê nhà hy vọng có thể nhìn thấy Gabrielle Henry xuất hiện trên sân khấu chung kiến diễn ra vào tối 21.11 này.

Hoa hậu Jamaica nhập viện cấp cứu sau cú ngã ở bán kết Miss Universe - Ảnh 3.

Hoa hậu Anh cũng gặp sự cố trên sân khấu Miss Universe ngày 19.11

ẢNH: REUTERS

Hoa hậu Jamaica không phải thí sinh duy nhất gặp sự cố khi trình diễn trên sân khấu Miss Universe 2025. Chiều 19.11, khi tham gia vòng National Costume, người đẹp Danielle Latimer (Anh) đang trình diễn thì ngã nhào trên sân khấu, cô nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục phần thi.

Trên Instagram, Latimer phản ứng vui vẻ trước sự cố này và nói đùa rằng cô hy vọng mọi người sẽ thích màn trình diễn của mình. "Tôi đã nhận được vài tiếng reo hò từ khán giả và nhận được một vài lời khen ngợi và bình luận đáng yêu từ các cô gái ở đây. Hoa hậu Jamaica đã đến gặp tôi và nói những lời rất tử tế, yêu cô ấy rất nhiều", người đẹp chia sẻ ở hậu trường.

Ngoài sự cố sân khấu, trước đó, một số thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng được tiết lộ bị ngộ độc thực phẩm trong quá trình tham gia các hoạt động. Trong số đó, người đẹp Kincső Dezsényi (Hungary) phải nhập viện cấp cứu. Sự việc làm dấy lên những câu hỏi về khâu quản lý hậu cần cũng như chăm sóc sức khỏe của các thí sinh.

Bất chấp những vấn đề bất ổn xuất hiện từ đầu cuộc thi đến nay, Miss Universe 2025 đang đi đến chặng cuối. Dàn thí sinh chỉ còn một cơ hội cạnh tranh ở vòng chung kết tối 21.11 để giành vương miện.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Universe Hoa hậu Hoàn vũ tai nạn Gabrielle Henry Jamaica
